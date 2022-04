दुखद: मशहूर अभिनेता शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन, बेटे की मौत के दो महीने बाद ही दुनिया को कहा अलविदा

नए हफ्ते की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर के साथ हुई। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और स्क्रीनराइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम (Shiv Kumar Subramaniam death) का देर रात निधन हो गया है। अभिनेता के निधन की खबर सामने आते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। शिव कुमार के निधन की वजहों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है।

Gutted to hear this news. Incredibly tragic, esp as it happened just two months after the passing of his and Divya’s only child - Jahaan, taken by a brain tumour 2 weeks before his 16th birthday.

