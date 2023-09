बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जवान' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। किंग खान की इस फिल्म को दर्शकों से बेहद प्यार मिल रहा है। एटली कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज होती ही टिकट खिड़की पर कई बड़ी फिल्मों के कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब सोशल मीडिया पर जवान के एक फैन का वीडियो सामने आया है। किंग खान ने भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

हाल ही में, शाहरुख ने एक फैन के ऐसे वायरल वीडियो पर रिएक्ट किया जिसे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो में शाहरुख था फैन जवान को वेंटिलेटर पर रहते हुए सिनेमाघरों में देखा गया था। इस शख्स का नाम अनीस फारूकी है, जो अपनी बीमारी के बावजूद बड़े पर्दे पर फिल्म देखने गया था। शाहरुख ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, "धन्यवाद मेरे दोस्त। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दें। मैं तुमसे प्यार पाकर बहुत आभारी हूं। उम्मीद है कि तुम्हें फिल्म पसंद आई। ढेर सारा प्यार।"

Baat jab #ShahRuhKhan ki Aati tab dimaag nahi dil kaam karne lagta hai.

A physically challenged man whose on ventilator is seeing #Jawan.

This is the love people have for you @iamsrk sir❤️@SRKCHENNAIFC @Atlee_dir @pooja_dadlani pic.twitter.com/zCy3bBauYC