बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की 'जवान' बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है और एटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए फैंस का उत्साह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। शाहरुख खान ट्विटर पर अक्सर आस्क एसआरके सेशन करते रहते हैं, जहां फैंस उनसे फिल्म से जुड़े कई सवाल पूछते हैं। इस बार भी फैंस ने काफी अतरंगी सवाल पूछे हैं। तो चलिए जानते हैं।

सलमान ने शाहरुख की वजह से लिया है नया लुक

कुछ दिनों पहले सलमान खान को शहर में स्पॉट किया गया था और वह नए बाल्ड लुक में नजर आए थे। उनके फैंस को उनका नया लुक बहुत पसंद आया और इसके तुरंत बाद, कई नेटिजन्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आखिर सलमान ने यह नया लुक क्यों लिया है। कुछ फैंस ने तो यहां तक अनुमान लगा दिया कि अभिनेता शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान का प्रचार करने के लिए गंजे हुए हैं। अब शाहरुख ने इसके पीछे का सच बताया है।

Salman bhai ko mujhe pyaar dikhaane ke liye koi look nahi karna padhta….woh dil se hi mujhe hamesha pyaar karte hain…bas keh diya so keh diya!! https://t.co/NjlXSDbQeW