Sadak 2 Trailer: 'सड़क 2' के ट्रेलर को मिले करीब 60 लाख डिसलाइक्स, जानें पर्दे के पीछे की पूरी कहानी

फिल्म की बाकी स्टारकास्ट की बात करें तो संजय दत्त, जहां सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे हैं, तो वहीं आदित्य रॉय कपूर जाने- माने फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर के भाई हैं। पूजा और आलिया महेश भट्ट की बेटियां हैं, ऐसे में सोशल मीडिया फैंस का कहना है कि नेपोटिज्म के केंद्र में बनाई गई और इस फिल्म को देखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।



एक यूजर ने ट्रेलर पर कमेंट करते हुए लिखा है, 'सुशांत भाई हम आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। मैंने इस ट्रेलर को यू ट्यूब पर सर्च ही नापसंद करने के लिए किया है।' एक ने लिखा है, 'सुशांत सिंह राजपूत के लिए श्रद्धांजलि, चलिए इस ट्रेलर को दुनिया का सबसे नापसंद किया जाने वाला ट्रेलर बना देते हैं। मुझे नेपोटिज्म बिलकुल पसंद नहीं है।'



एक ने लिखा है, 'खुद तो कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है। तुम हमारा ओपिनियन भी न लो और हम तुम्हारी फिल्म देखें। ऐसे कैसे चलेगा। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के ट्रेलर को किए जा रहे कमेंट्स में भी लोगों की नाराजगी भी साफ झलक रही है।'



बड़ी बात है कि यू-ट्यूब पर खुद सोशल मीडिया यूजर्स इस बात को लिख रहे हैं कि वो इस फिल्म के ट्रेलर को अलग अलग अकाउंट्स से डिसलाइक कर रहे हैं। ऐसे कई कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने 10 से लेकर 100 अलग- अलग अकाउंट्स से डिसलाइक किया है।



वहीं Sadak 2 को लेकर हो रहे जबरदस्त विरोध के बीच पूजा भट्ट ने कहा है 'मैं बिल्कुल फिक्र नहीं कर रही हूं! लवर्स/हेटर्स एक सिक्के के दो पहलू हैं. अपना समय देने और इसे ट्रेंडिंग बनाए रखने के लिए लिए मुझे दोनों को ही श्रेय देना पड़ेगा। आपकी विशेज के लिए धन्यवाद'।



