भारतीय सिनेमा के शानदार अभिनेताओं गिने जाने वाले आर माधवन भारत के उन कुछ गिने-चुने अभिनेताओं में से एक हैं, जो कई भाषाओं में काम करने के लिए पहचाने जाते हैं। वह जिस भी किरदार को पर्दे पर निभाने गए, उसी के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। पिछले दिनों अपनी फिल्म 'रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट' के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले आर माधवन अब नई जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं।दरअसल, आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) के अध्यक्ष और इसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

Thank you so very much for the honor and kind wishes @ianuragthakur Ji. I will do my very best to live up to all the expectations. 🙏🙏 https://t.co/OHCKDS9cqt