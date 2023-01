बॉलीवुड की डिंपल गर्ल यानी दीपिका पादुकोण आज अपना 37वां जन्मदिन मना रही हैं। इन दिनों दीपिका 'पठान' को लेकर लगातार मीडिया खबरों में छाई हुई हैं। उनकी इस फिल्म को रिलीज होने में अब महज एक महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में अभिनेत्री के जन्मदिन को और भी खास बनाने के लिए यशराज फिल्म्स ने दीपिका का 'पठान' से नया लुक साझा किया है। इस पोस्टर को देखकर अभिनेत्री के फैंस काफी खुश हैं। इतना ही नहीं इस पोस्टर के साथ ही इस फिल्म में उनके को-स्टार और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।

She can do it all! Here’s presenting the fierce, action avatar of @deepikapadukone from #Pathaan on her birthday! Have a super one DP! Lots of wishes from us to you… #Pathaan releasing in theatres on 25th Jan in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/0xicW5obFM