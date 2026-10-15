मनोज बाजपेयी: 'घूसखोर पंडित' का बदला नाम, ट्रेलर के साथ रिलीज डेट आई सामने; कब थिएटर्स में दस्तक देगी फिल्म?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नेटफ्लिक्स ने अदालत को बताया था कि आपत्तियों को देखते हुए फिल्म के निर्माताओं ने इसका नाम बदलने का फैसला किया है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी शिकायत दूर हो गई है, जिसके बाद अदालत ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया।अब फिल्म का नाम 'गजब रात' कर दिया गया है। 'गजब रात' की कहानी एक ऐसे पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने निजी फायदे और सही काम करने के बीच फंस जाता है।फिल्म की कहानी एक ही रात में घटने वाली घटनाओं पर आधारित है। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक फैसला कई दूसरी घटनाओं को जन्म देता है और किरदारों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। साथ ही, फिल्म में उनके फैसलों और उनसे होने वाले नतीजों को भी दिखाया जाएगा।