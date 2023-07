सुपरस्टार रजनीकांत अपनी आगामी फिल्म 'जेलर' को लेकर चर्चा में हैं। फैंस दिन गिन-गिनकर इस पैन इंडिया फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी अब एक बेहद रोचक जानकारी सामने आई है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से पहले फैंस को तोहफा दिया है। दरअसल, इस फिल्म को लेकर एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इसमें ऑडियो लॉन्च होगा। इसकी तारीख लॉक हो गई है और जगह का भी खुलासा हो चुका है।

Nadakkura Nada Puyalaacchey 🤩

The wait is over! Get ready for the star-studded Grand Audio Launch of #Jailer on July 28th at Nehru Indoor Stadium, Chennai.