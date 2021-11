Bigg Boss 15: जय भानुशाली के समर्थन में आईं गौहर खान, तेजस्वी प्रकाश को लगाई फटकार

इससे पहले एक्ट्रेस ने उमर रियाज को स्विमिंग पूल में धक्का देने पर सिम्बा नागपाल की भी खूब निंदा की। उनके लिखा, 'शारीरिक बल का प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है, फिर कैसे संचालक हमेशा खड़े होकर एक कार्य के दौरान देख रहे हैं ???? कोई आवाज नहीं उठाते हैं ??? स्टैंड नहीं लेना?? उमर को धक्का देना सिम्बा पूरी तरह से गलत! यह सिर्फ एक अखाड़ा है।



Using physical force is completely wrong , then how are sanchalaks always only standing n watching during a task ???? No voice ??? No stand ?? Simba pushing Umar completely wrong ! Umar smacking some object near simbas face completely wrong ! It’s just an akhada #sad #bb15