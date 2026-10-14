राजकुमार राव: कभी श्रीकांत तो कभी शाहिद, इन बायोपिक से छाए एक्टर; अब उज्ज्वल निकम बनकर दिलाएंगे कसाब को फांसी

फिल्म ‘दादा’

फिल्म ‘दादा’ साल 2027 में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। उनकी बायोपिक 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' में अभिनेता राजकुमार राव मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

फिल्म को लेकर क्रिकेट और सिनेमा प्रेमियों के बीच उत्सुकता है। फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी कर रहे हैं। फिल्म के पहले पोस्टर में राजकुमार, गांगुली के मशहूर लॉर्ड्स मैदान वाले जश्न को दोहराते नजर आए। वर्ष 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराकर ऐतिहासिक जश्न मनाया था।