अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक्टर अलग-अलग लोकेशन पर जाकर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में वह इसके लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। इसके बाद अब वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। हाल ही में उन्हें दिल्ली के जामा मस्जिद एरिया में स्पॉट किया गया। खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी।

Superstar #AkshayKumar sir was recently spotted near Jama Masjid, in Delhi for the shoot of his new movie tentative title #Shankara! pic.twitter.com/KnFmyhEogL