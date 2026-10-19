पवन सिंह ने मांगी अक्षरा से माफी: स्टेज से बोले- ‘तुम मेरी बाबू, मेरा बच्चा हो’; क्या साथ नजर आएंगे दोनों?

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और अभिनेत्री अक्षरा सिंह का रिश्ता काफी विवादों में रहा है। कई बार एक्ट्रेस ने पवन को लेकर बयान भी दिए। मगर अब एक्टर ने शायद इस लड़ाई को यहीं खत्म करने का फैसला ले लिया हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में एक्ट्रेस से माफी मांगी। इतना ही नहीं उन्होंने अक्षरा के परिवार के लिए भी काफी कुछ कहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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अक्षरा को प्यार से क्या कहकर पुकारा?

पवन सिंह नवरात्री के अवसर पर मुंगेर में हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां मंच से फैंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘अक्षरा सिंह तुम मेरी बाबू, मेरा बच्चा हो। तुम्हारे पिता में भाई और मां मेरी भाभी हैं। उनकी मैं इज्जत करता हूं। मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूं।’