सीट का समीकरण: 2024 के उपचुनाव में यहां 33 साल बाद खिला कमल, ऐसा है कटेहरी विधानसभा का चुनावी इतिहास

2017: बसपा के साथ कटेहरी में लालजी वर्मा की सफल वापसी

इस चुनाव में कटेहरी की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिला। लंबे राजनीतिक अनुभव और राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर काम कर चुके लालजी वर्मा ने अपनी पारंपरिक सीट टांडा छोड़कर कटेहरी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी अवधेश कुमार द्विवेदी को 6,287 वोटों के अंतर से हराया। लालजी वर्मा को कुल 84,358 वोट मिले, जबकि अवधेश कुमार द्विवेदी के खाते में 78,071 वोट आए। वहीं, समाजवादी पार्टी के जयशंकर पांडेय 45,532 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे।



2022: पार्टी बदली, लेकिन कटेहरी में कायम रहा लालजी वर्मा का दबदबा

2022 के विधानसभा चुनाव में लालजी वर्मा के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती थी। इस बार वे बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर कटेहरी मैदान में उतरे। दल बदलने के बावजूद क्षेत्र के मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ वैसी ही बनी रही और उन्होंने लगातार दूसरी बार कटेहरी सीट से जीत हासिल की।



कड़े मुकाबले में लालजी वर्मा ने 'निषाद पार्टी' (निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल) के उम्मीदवार अवधेश कुमार को 7,696 वोटों के अंतर से पराजित किया। चुनाव में लालजी वर्मा को कुल 93,524 वोट मिले, जबकि अवधेश कुमार को 85,828 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रतीक पांडेय 58,482 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।



2024 में हुआ उपचुनाव, भाजपा ने 33 साल बाद की वापसी

2022 के चुनाव के बार कटेहरी विधानसभा सीट पर 2024 में उपचुनाव हुए। दरअसल 2022 के चुनाव में कटेहरी सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा विधायक चुने गए थे। इसके बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव में वे अंबेडकरनगर संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। लोकसभा सदस्य बनने के कारण नियमानुसार उन्हें कटेहरी विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे से यह सीट रिक्त हो गई, जिसके चलते यहां उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के धर्मराज निषाद ने जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को 34,514 वोटों के अंतर से हराया।