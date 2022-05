LLM की पढ़ाई के लिए आखिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही क्यों है बेस्ट, जानें कैसे मिलता है एडमिशन?

{"_id":"628b85de5173fd2d873d111c","slug":"why-chandigarh-university-best-for-llm-all-you-need-to-know-about-admission-process","type":"story","status":"publish","title_hn":"LLM की पढ़ाई के लिए आखिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही क्यों है बेस्ट, जानें कैसे मिलता है एडमिशन?","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

सार इंटरनेशनल करियर के साथ हाई सैलरी की नौकरियों के मामले में बेस्ट है मास्टर्स ऑफ लॉ की डिग्री, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसे करें आवेदन।

मास्टर्स ऑफ लॉ एक लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ लेगम मैगीस्टर या मैगीस्टर लेगम होता है। यह एक एडवांस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जिसे वे लोग करते हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री लॉ में की हो, या जिनके पास कोई प्रोफेशनल लॉ की डिग्री हो या फिर वे लोग, जिन्होंने संबंधित फील्ड में पढ़ाई की होगी।



LLM का फुलफॉर्म Master of Legislative Laws होता है। यह दो साल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, जो आपको उस विशेष फील्ड के बारे में इंसेंटिव रिसर्च के जरिए विस्तृत जानकारी देने में मदद करता है। मास्टर्स की यह डिग्री आपको कई सारे क्षेत्रों में विशेषज्ञता देने का काम करती है। जैसे आपको नागरिक कानून, कर कानून, आपराधिक कानून, कॉर्पोरेट कानून, वाणिज्यिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, श्रम कानून, बौद्धिक संपदा कानून, विलय और अधिग्रहण कानून आदि में विशेषज्ञता मिलती है। यह आर्टिकल आपको LLM के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा, तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं LLM के बारे में...



LLM एक परिचय

LLM का मतलब Master of Legislative Laws होता है. इस कोर्स का मूल काफी व्यापक है, जिसमें विस्तृत सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि भारत में कानून और सामाजिक परिवर्तन, संवैधानिकता, कानूनी अनुसंधान और कार्यप्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया,आदि। इसके अलावा, ये सिलेबस कई अन्य क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता प्रदान करता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, आपराधिक कानून, कॉर्पोरेट कानून और टैक्सेशन कानून.



LLM की डिग्री क्यों है जरूरी?

क्या आप भी किसी टॉप के लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद तेजी से अपना करियर बनाना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आपके लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेजों में से किसी एक कॉलेज जैसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री लेना सबसे बेस्ट रहेगा. साथ ही नीचे दिए गए इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आपको मास्टर्स की डिग्री करनी चाहिए।



अन्तर्राष्ट्रीय करियर की तैयार के लिए

अगर आप मास्टर्स ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ के क्षेत्र में करते हैं, तो ये डिग्री आपको इंटरनेशनल फोरम तक ले जाने का काम करेगी. साथ ही इंटरनेशनल लॉ की बेहतरीन जानकारी होने पर आपके लिए विदेशों में भी जॉब के लिए अवसर के रास्ते खुलेंगे।



विविध विशेषज्ञता

अगर आप प्रोग्रेसिव करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये डिग्री आपके लिए बेहतर शुरुआत बन सकती है, क्योंकि LLM कई सारे क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन प्रदान करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉर्पोरेट कानून, श्रम कानून, मानवाधिकार के साथ और भी बहुत कुछ।



नौकरी की बेहतरीन संभावनाएं

LLM की डिग्री पूरा करने के बाद आपके पास नौकरी के लिए कई सारे बेहतरीन अवसर होंगे। जो आपको बेहतरीन सैलरी हाईक भी देंगे, जोकि साधारण लॉ की बैचलर डिग्री से कहीं ज्यादा होगी।



आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही LLM क्यों करना चाहिए?

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको थेरोटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के बेहतरीन मिश्रण के साथ कानूनी शिक्षा प्रदान करती है. हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने फर्स्ट-ग्रेड टीचिंग फैकल्टी के साथ अपने छात्रों को वैल्युएबल, समकालीन और बौद्धिक विकास में सहायक करिकुलम प्रदान करती है, जो ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मैच करता है।



स्कॉलरशिप का अवसर

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में LLM में एडमिशन पाने के लिए उम्मीदवारों को CUCET की प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा CUCET - 2022 ग्लोबल अवसरों के साथ आपकी शैक्षणिक प्रतिभा को पुरस्कृत भी करता है, जिसके तहत आपको 45 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप की सहायत प्रदान करता है।



LLM करने की योग्यता क्या है?

LLM की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए छात्र को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ तीन साल की LLB degree or BA (LLB)/BSc (LLB) या 5 साल की BBA (LLB) की डिग्री में पास होना होगा. साथ ही अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको CUCET की परीक्षा पास करनी होगी।



चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में LLM के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है?

अगर आप भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिशन प्रोसेस सिक्योर करना होगा।



स्टेप 1: साइन अप

सबसे पहले अपने बेसिक डिटेल्स (नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राज्य, लिंग और पासवर्ड) के साथ CUCET के लिए रजिस्टर करना होगा. इसके बाद आपको अपने नंबर या ईमेल पर एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। अब दिए गए यूजर नाम और पासवर्ड के साथ आपको CUCETअकाउंट पर लॉगिन करना होगा।



स्टेप 2: CUCET एग्जाम के लिए आवेदन करें

CUCET पर लॉगिन करके आप अपनी प्रोफाइल को पूरा करने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार CUCET एग्जाम के लिए डेट का चयन कर सकते हैं।



स्टेप 3: जमा करें

CUCET परीक्षा में पास होने के बाद ही आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के योग्य हो जाते हैं. साथ ही CUCET परीक्षा का परिणाम आपके छात्र डैशबोर्ड के जरिए आपको जल्दी से प्राप्त हो जाएगा. इसके बाद ही आप आदेवन करने लायक हो जाते हैं और साथ ही योग्यता आधारित स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। LLM की पढ़ाई पूरी करने के बाद उम्मीदवार नौकरी के अवसरों के लिए एक विस्तृत स्पेक्ट्रम पा सकते हैं, साथ ही कानूनी क्षेत्र में विभिन्न हाई प्रोफाइल, प्रतिष्ठित और हाई सैलरी वाले नौकरियों जैसे कि एडवोकेट, लीगल एसोसिएट / एसोसिएट अटॉर्नी, क्रिमिनल वकील, कॉर्पोरेट वकील, रियल एस्टेट वकील, मजिस्ट्रेट, कानूनी सलाहकार, प्रोफेसर आदि में अपना करियर बना सकते हैं। इसलिए, यदि आप कानूनी क्षेत्र में एक मजबूत और सफल करियर बनाने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए इच्छुक हैं, तो आज ही चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अपना आवेदन करें!