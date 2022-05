{"_id":"628c52305be9b62f86446c1e","slug":"what-is-the-full-form-of-cbse-all-you-need-to-know-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"CBSE Full Form: सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है, पढ़ाई का यह माध्यम कितना खास? जानें","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार संभव Updated Tue, 24 May 2022 09:04 AM IST