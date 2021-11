WBJEE Counselling 2021: आर्किटेक्चर और जेईई मेन सीटों के पंजीयन के लिए मॉप-अप राउंड शुरू, जानें आवेदन का तरीका 

पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीजेईई/WBJEE) ने आर्किटेक्चर और जेईई मेन सीटों के लिए पंजीयन प्रक्रिया के मॉप-अप (आखिरी) राउंड की शुरुआत कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार डब्ल्यूबीजेईई के आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाकर च्वाईस फिलिंग कर सकते हैं। मॉप-अप राउंड के बाद 11 नवंबर को डब्ल्यूबीजेईई काउंसलिंग 2021 की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी।उम्मीदवार ध्यान दें कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीयन और च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया 4 नवंबर तक पूरी करनी होगी। इसके बाद डब्ल्यूबीजेईई द्वारा 8 नवंबर को सीट अलॉटमेंट के परिणामों की घोषणा की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।उम्मीदवारों जो सीट अलॉट की जाएगी इसे ही फाइनल समझा जाएगा। सीट अलॉट होने के बाद उम्मीदवारों को फीस जमा करनी होगी। इसके बाद 9 से 11 नवंबर तक दस्तावेजों के सत्यापन और एडमिशन की अन्य प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार ध्यान दें कि उन्हें फाइनल च्वाईस ल़ॉकिंग की प्रक्रिया को 3 से 4 नवंबर के बीच पूरा करना होगा। उम्मीदवार इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीजेईई/WBJEE) के आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर नजर बनाएं रखें।1. उम्मीदवार सबसे पहले पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाएं।2. होमपेज पर दिख रहे Choice Filling for MopUp round for JEE Main and Architecture seats के लिंक पर क्लिक करें।3. लॉगिन के लिए मांगी जा रही जानकारियां जैसे डब्ल्यूबीजेईई/WBJEE क्रमांक और पासवर्ड दें।4. सबमिट के बटन पर क्लिक करें।5. सभी जरूरी जानकारियों के साथ फॉर्म को भरें और दस्तावेजों को अपलोड करें।6. च्वाईस फिलिंग प्रक्रिया को पूरा करें।7. आवेदन फीस को जमा कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें।8. आगे की जरूरत के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर के इसका प्रिंट निकलवा लें।