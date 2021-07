नियुक्ति: 12 विश्वविद्यालयाें में हुई नए कुलपतियों की बहाली, यहां देखें पूरी सूची

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 12 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने शुक्रवार को इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 22 पदों पर कुलपतियों के पद खाली हैं, जिनमें से 12 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है।

President Ram Nath Kovind approves appointment of Vice Chancellors of 12 central universities: Ministry of Education