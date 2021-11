{"_id":"6183b79307f9e93c524adeb7","slug":"uptet-2021-now-less-than-a-month-is-left-in-uptet-do-practice-such-questions-before-the-exam-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPTET 2021: UPTET में बचा है अब एक महीने से भी कम समय, परीक्षा से पहले इस तरह के प्रश्नों का जरूर कर ले अभ्यास","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

सार UPBEB द्वारा UPTET 2021 का आयोजन 28 नंवबर को किया जाना है। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक बनने के पात्र हो जाएंगे।



FREE UPTET Online Classes-JOIN NOW की सहायता ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड (UPBEB) द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) के आयोजन में अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है। गौरतलब है कि UPTET का आयोजन 28 नवंबर को किया जाना है। UPBEB ने इस परीक्षा के लिए 28 नंवबर को परीक्षा कराने के साथ साथ इसकी रिजल्ट जारी करने की तारीख भी घोषित कर दी है। UPTET 2021 का परिणाम 28 दिसंबर को घोषित कर दिया जाएगा। UPBEB ने UPTET 2021 के लिए अभ्यर्थियों से 7 से 25 अक्टूबर के बीच आवेदन मांगे थे। वहीं, अगर आप भी किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो इनकी बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता केकी सहायता ले सकते हैं।

UPTET में पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न :

Q.1 आर टी ई एक्ट 2009 के अनुसार, शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घण्टे हैं?

a) 40 b) 42 c) 45 d) 48

उत्तर - C

Q.2 शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है?

a) आश्रित चर b) स्वतन्त्र चर c) मध्यस्थ चर d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर - A

Q.3 NCE 2005 बल देता है?

a) करके सीखने पर b) रटने पर c) समस्या हल करने पर d) ये सभी

उत्तर - A

Q.4 उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए?

a) प्रारम्भिक b) माध्यमिक c) उच्च माध्यमिक d) उच्च कक्षाओं में

उत्तर - A

Q.5 खरी मजूरी चोखा काम’ का अर्थ है?

a)लोग मजदूरी की परवाह करते हैं कार्य की नहीं b) पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है c) साधारण काम के अधिक पैसे माँगना d) बिना काम के दौलत चाहना

उत्तर - B

Q.6 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?

a)1981 b) 1985 c) 1986 d) 1988

उत्तर - C

Q.7 भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?

a) 2006 b) 2008 c) 2011 d) 1997

उत्तर - A

Q.8 कौन-सी गैस 'ग्लोबल वार्मिंग' के लिए उत्तरदायी है?

a) नाइट्रोजन (N2) b) मेथेन (CH4) c) कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) d) सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)

उत्तर - C

Q.9 राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी?

a) 16 अगस्त, 1996 b) 5 जून, 1990 c) 22 जुलाई, 2002 d) 26 सितम्बर, 1994

उत्तर - D

Q.10 निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है?

a) बाँटनी b) हॉर्टीकल्चर c) जियोलॉजी d) एनाटोमी

उत्तर - B

कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी :