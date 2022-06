{"_id":"62ac9bda93aed03c78140a5f","slug":"up-board-result-2022-out-at-upmsp-official-website-upmsp-edu-in-crash-then-check-up-result-at-results-amarujala-com","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Board Result: वेबसाइट ठप होने पर भी देख सकेंगे रिजल्ट, जानें क्या है इसका बेहद आसान तरीका","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Fri, 17 Jun 2022 09:02 PM IST

UP Board Result 2022 Out Soon: यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबर सामने आई है। यूपी बोर्ड रिजल्ट के लिए लाखों परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। यूपी बोर्ड परिणाम शनिवार, 18 जून को जारी किया जा रहा है। इस साल उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए लगभग 51,92,689 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 27,81,654 परीक्षार्थी हाई स्कूल के थे और 24,11,035 परीक्षार्थी इंटरमीडियट यानी कक्षा 12वीं के थे। हालांकि, इनमें से लगभग 48 लाख छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए हैं।

UP Board Exam Result: यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर बढ़ रहा लोड

यूपी बोर्ड की ओर से इस बार 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया जाना है। इसलिए, लाखों अभिभावक और विद्यार्थी रिजल्ट संबंधी अपडेट जानने के लिए लगातार यूपीएमएसपी की वेबसाइट को लगातार विजिट कर रहे हैं। इससे वेबसाइट पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में तकनीकी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वेबसाइट ठप हो सकती है।

UP Board Result 2022: क्रैश यानी ठप हो सकती है वेबसाइट

UP Board Result 2022 on Mobile

छात्र चाहे तो इस नंबर पर भी परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

10वीं के परिमाम के लिए UP10 ROLLNUMBER टाइप करें और 56263 पर भेज दें।

12वीं के परिणाम के लिए UP12 ROLLNUMBER टाइप करें और 56263 पर भेज दें।

