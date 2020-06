UP Board Result 2020: यूपी बोर्ड के दसवीं-बारहवीं के रिजल्ट जारी होने में बस चार दिन बाकी

upresults.nic.in

UP Board Result 2020: यूपी बोर्ड के दसवीं और बारहवीं कक्षा के रिजल्ट जारी होने में अब बस सिर्फ चार दिन बाकी हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 27 जून को दसवीं और बारहवीं कक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जारी होगा। इस साल यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षाओं के परिणाम के लिए 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं।इस साल दसवीं कक्षा के लिए 3024632 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था। जबकि इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए 2586440 विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया था। दसवीं की परीक्षाएं कुल 279656 परीक्षार्थियों ने दी थी। जबकि बारहवीं की परीक्षाओं में 2,00,935 विद्यार्थी बैठे थे।#1. सबसे पहले विद्यार्थी यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।#2. यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in/ upmsp.edu.in है।#3. यहां विद्यार्थियों को दसवीं और बारहवीं कक्षा का लिंक मिलेगा।#4.विद्यार्थी दसवीं कक्षा के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके अपना रोल नंबर और विवरण भरें।#5. विद्यार्थियों की तरफ से जानकारी भरते ही रिजल्ट खुल जाएगा।रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं।UP Board Result 2020 Class 12 (Intermediate) - Register Here UP Board Result 2020 Class 10 (High School) - Register Here