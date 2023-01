UGC Draft: विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने पर विशेषज्ञों की राय जुदा, कुछ ने सराहा तो कुछ बोले बकवास

नीति आयोग के पूर्व सीईओ, अमिताभ कांत ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए यूजीसी द्वारा किए गए फैसले का स्वागत करते हुए ट्विटर पर कुछ आंकड़े साझा किए। नीति आयोग के पूर्व मुखिया ने लिखा कि विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2024 तक बढ़कर 18 लाख हो जाएगी, जबकि उनका विदेशी खर्च 2024 तक बढ़कर 80 अरब डॉलर हो जाएगा। इस संदर्भ में, यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने और अपना फीस स्ट्रक्चर तय करने की स्वायत्तता के साथ की अनुमति दी है। यह बहुत ही बड़ा एवं स्वागत योग्य कदम है।



The no of Indian students opting for higher education abroad would rise to 1.8 mn with their overseas spending rising to $80 Bln by 2024. In this context, UGC allowing foreign universities to set up campuses in India with autonomy to decide fee structure is a highly welcome move.