2019-2020 से विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों की मूल प्रति जैसे की मार्कशीट्स व अन्य सर्टिफिकेट्स शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते समय नहीं जमा करवाना पड़ेगा ।



Here is the link of the PC held today https://t.co/66PhVGn3ih@ugc_india @AICTE_INDIA @PIBHindi @MIB_Hindi #FEEREFUND pic.twitter.com/2IMntOIZdR