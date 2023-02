Andhra Pradesh: विशाखापत्तनम के प्राथमिक विद्यालय में छत का प्लास्टर गिरा, तीन छात्र घायल

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, प्राथमिक स्कूल के तीन विद्यार्थी मंगलवार को अपनी कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से घायल हो गए। दुर्घटना विशाखापत्तनम जिले के पद्मनाभम मंडल के अरकुनीपलेम प्राथमिक विद्यालय में हुई थी।

Visakhapatnam | Three students were injured after the ceiling plaster fell on students in the classroom of Archakunipalem Primary School in Padmanabham Mandal yesterday. The injured students were admitted to Vizianagaram Government Hospital. pic.twitter.com/YZCFqoDYq5