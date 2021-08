यूजीसी: स्वयं के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 28, 29 अगस्त को होंगी आयोजित, यहां पढ़िए आयोग द्वारा जारी निर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने घोषणा की है कि स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सभी गैर-प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के लिए 28 और 29 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूजीसी ने 9 अगस्त को जारी एक आधिकारिक परिपत्र के माध्यम से कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) पूरे देश में नामित परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित करेगी।

