{"_id":"62959fe6fdc58150a74b699a","slug":"upsc-topper-story-two-sons-of-illiterate-mother-cleared-ias-exam-know-story-of-success-struggle-and-motivation-in-hindi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UPSC Success Story: अनपढ़ मां के दो बेटों ने एक साथ पाई यूपीएससी में सफलता, जानें राजस्थान के होनहारों की कहानी","category":{"title":"Success Stories","title_hn":"सफलताएं","slug":"success-stories"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 31 May 2022 10:31 AM IST