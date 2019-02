{"_id":"5c5bbd7ebdec22739100719a","slug":"sarkari-result-ibps-so-main-result-out-know-how-to-check-ibps-in","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IBPS SO \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e \u0918\u094b\u0937\u093f\u0924, \u0910\u0938\u0947 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u091a\u0947\u0915","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

कैसे जांचें अपना परिणाम-



चरण एक: आधिकारिक वेबसाइट, ibps.in पर जाएं।



चरण दो: होमपेज से IBPS SO परिणाम पर क्लिक करें।



चरण तीन: अगले पृष्ठ पर, अपना पंजीकरण विवरण और वहां दिया गया कैप्चा दर्ज करें।



चरण चार: विवरण के साथ लॉगिन करें।



पांचवां चरण: अगले पृष्ठ से अपने परिणाम देखें।

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल या आईबीपीएस ने मुख्य परीक्षा के लिए आईबीपीएस एसओ परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। IBPS SO मुख्य परिणाम वेबसाइट ibps.in पर उपलब्ध हैं। संस्थान ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए IBPS SO परिणाम की घोषणा जनवरी के पहले सप्ताह में की थी। आधिकारिक वेबसाइट पर पहले जारी किए गए एक आधिकारिक अपडेट के अनुसार, एसओ मुख्य परिणाम कल देर शाम तक जारी होने की उम्मीद थी। उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर IBPS SO परिणाम की जांच कर सकते हैं।आपको बता दें कि जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, वे एसओ या स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुख्य परीक्षा के लिए 27 जनवरी, 2019 को उपस्थित हुए।- इस भर्ती के माध्यम से, IBPS विभिन्न पैमाने 1 और 2 पदों IT अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, राजभाषा अधकारी, विधि अधिकारी, मानव संसाधन / कार्मिक अधिकारी और विपणन अधिकारी के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा।- मुख्य परीक्षा ने उम्मीदवार के पेशेवर ज्ञान का आकलन किया और पेपर 45 मिनट की अवधि का था।- राजभाषा आदिकारी के पद के लिए, एक वर्णनात्मक पेपर भी था।- मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए और अंतिम मेरिट सूची के लिए भी माना जाएगा।- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिभागी संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और नोडल बैंक द्वारा समन्वित किया जाएगा।