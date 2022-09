नियुक्ति : राष्ट्रपति मुर्मू ने आठ आईआईटी में नए निदेशकों की नियुक्ति को दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार, 19 सितंबर को आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में नए निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर दी गई है।

President Droupadi Murmu approves appointment of Directors for 8 Indian Institutes of Technolgy (IITs): Education Ministry