{"_id":"628d9ba4ffaa54476022e733","slug":"prepare-for-iit-neet-olympiad-ntse-with-9th-to-12th-studies-starting-from-just-rs-999-per-annum-fee-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"9वीं से 12वीं की पढ़ाई के साथ करें IIT, NEET, ओलंपियाड, NTSE की तैयारी, मात्र 999 रुपये सालाना फीस से शुरू","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Wed, 25 May 2022 08:29 AM IST