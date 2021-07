कॉन्फ्रेंस: प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री के साथ की बैठक, आईआईटी व आईआईएससी के निदेशकों से भी की चर्चा

बुधवार को कैबिनेट विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान आने वाले दशक को भारत का प्रोद्यौगिकी दशक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बता दें कि इस वीडियो काॅन्फ्रेंस में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे, मद्रास व कानपुर और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों के निदेशक व वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

Newly-appointed Minister of Education Dharmendra Pradhan joined PM Narendra Modi's interaction with Directors of centrally funded technical institutions like IIT Bombay, IIT Madras, IIT Kanpur & IISc Bangalore via video conferencing today. pic.twitter.com/xmNNHgtpZB