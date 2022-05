{"_id":"628cd7cf697735315209a4b4","slug":"niper-jee-2022-last-date-to-apply-for-masters-and-phd-courses-is-may-25-know-niper-jee-exam-pattern","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"NIPER JEE 2022: नाइपर जेईई के लिए 25 तक कर सकेंगे आवेदन, जानिए परीक्षा पैटर्न","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Tue, 24 May 2022 06:34 PM IST

सार NIPER JEE 2022 Last Date: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी नाइपर की ओर से जेईई 2022 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को 25 मई, 2022 को रात 11:59 बजे तक बढ़ा दिया गया था।

NIPER JEE 2022 Last Date: नाइपर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPER), हैदराबाद में मास्टर्स, पीएचडी पाठ्यक्रमों और इंटीग्रेटेड पीजी-पीएचडी के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार, 25 मई को बंद हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट niperhyd.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इससे पहले, एनआईपीईआर हैदराबाद के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तीन मई तक थी। हालांकि, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी नाइपर की ओर से जेईई 2022 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को 25 मई, 2022 को रात 11:59 बजे तक बढ़ा दिया गया था।

NIPER JEE 2022: नाइपर जेईई में कैसे करें अप्लाई चरण 1: आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले एनआईपीईआर, हैदराबाद की आधिकारिक वेबसाइट niperhyd.ac.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर NIPER 2022 JEE पर क्लिक करें।

चरण 3: यहां Application Form पर क्लिक करें।

चरण 4: आवेदन संबंधी जानकारियों और दिशा-निर्देशानुसार को समझ लें।

चरण 4: अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें।

चरण 5: अपने विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें।

चरण 6: इसके बाद अपने आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

चरण 7: अपना विवरण सत्यापित करें और अपना आवेदन पत्र जमा करें।

चरण 8: भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म की एक प्रिंट आउट रख लें।

क्या है एनआईपीईआर या नाइपर जेईई परीक्षा?

एनआईपीईआर यानी नाइपर जेईई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इस साल इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (National Institute of Pharmaceutical Education and Research - NIPER), हैदराबाद की ओर से किया जा रहा है।



संयुक्त प्रवेश परीक्षा ( Joint Entrance Examination - JEE) 2022 के माध्यम से मास्टर्स इन फार्मेसी (MPharma - Masters in Pharmacy), मास्टर्स ऑफ साइंस (MS Pharma - Masters of Science), मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी (MTech Pharma - Masters of Technology) और PhD कार्यक्रमों में लगभग 820 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए एनआईपीईआर की ऑफिशियल वेबसाइट niperahm.ac.in पर विजिट कर सकते हैं।



नाइपर जेईई का परीक्षा पैटर्न?

ये परीक्षा अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुत, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली और एसएएस नगर में नाइपर संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। बता दें कि यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षण, सीबीटी (computer-based test - CBT) मोड में आयोजित की जाती है। नाइपर जेईई परीक्षा दो घंटे की होती है और परीक्षा में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ- multiple-choice questions) होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक तय किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाता है। यानी निगेटिव मार्केंग होगी।