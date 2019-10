NID DAT 2020: प्रवेश परीक्षा के लिए शुरू हो गए आवेदन

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID - National Institute of Design) ने डिजाइन कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को एनआईडी द्वारा आयोजित होने वाले डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट (NID DAT 2020) में शामिल होना होगा।



इस प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी एनआईडी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2019 है। जबकि आवेदन फॉर्म में गलतियां सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को 13 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2019 तक का समय दिया जाएगा। एडमिट कार्ड 20 दिसंबर 2019 तक जारी किए जाएंगे। आवेदन की लिंक आगे दी जा रही है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) एक स्वायत्त संस्था है जो केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के अधीन आता है। एआईडी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (Institute of National Importance) का दर्जा मिला हुआ है।