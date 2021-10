NEET UG 2021: अभ्यर्थी आवेदन पत्र में कर सकते हैं सुधार, एनटीए ने फिर से खोली करेक्शन विंडो

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - अंडरग्रेजुएट (NEET UG) के पहले और दूसरे चरण के आवेदन पत्र में दूसरे सेट की जानकारी भरने और उसमें सुधार के लिए फिर से करेक्शन विंडो खोल दी है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में 26 अक्तूबर 2021 को रात 11:50 बजे तक संशोधन कर सकते हैं।

National Testing Agency is again opening the window for filling up of second set of Information and correct/modify the particulars of the First and Second Phase of Online Application Form for NEET (UG) -2021. Schedule from 21 October to 26 October upto 11:50 pm pic.twitter.com/pGWgcXWnbk