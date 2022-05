{"_id":"628ed15301644801fa1a3531","slug":"national-achievement-survey-2021-drop-in-average-performance-of-students-as-soon-as-they-go-to-class-8th-10th","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021: 8वीं-10वीं कक्षा में जाते ही छात्रों के औसत प्रदर्शन में गिरावट, 48 फीसदी छात्र पैदल जाते हैं स्कूल","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 26 May 2022 06:31 AM IST