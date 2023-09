Chandrayaan-3 MahaQuiz: इसरो ने की चंद्रयान पर क्विज की शुरुआत, जीतने वाले को मिलेगा एक लाख रुपये का इनाम

Chandrayaan-3 MahaQuiz: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने चंद्रयान-3 मिशन पर महाक्विज की शुरुआत की है। इस क्विज में सभी भारतीय हिस्सा ले सकते हैं। भारत की चंद्रमा तक की यात्रा का जश्न जनभागीदारी के साथ मनाने के उद्देश्य से इस क्विज की शुरुआत की गई है। क्विज के सर्वश्रेष्ठ विजेता को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

Chandrayaan-3 MahaQuiz:@mygovindia has organised Chandrayaan-3 MahaQuiz honouring India's amazing space exploration journey, to explore the wonders of the moon, and to demonstrate our love of science and discovery.



All Indian Citizens are invited to take the Quiz at… pic.twitter.com/yy7ULjTcGL