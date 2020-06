MSBSHSE: 10वीं-12वीं परीक्षा के परिणाम जुलाई के महीने में होंगे घोषित, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

{"_id":"5ee97e558ebc3e42e8279fd9","slug":"msbshse-maharashtra-hsc-ssc-results-2020-10th-12th-results-latest-update","type":"story","status":"publish","title_hn":"MSBSHSE: 10\u0935\u0940\u0902-12\u0935\u0940\u0902 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 \u0915\u0947 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0918\u094b\u0937\u093f\u0924, \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0947 \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 17 Jun 2020 08:01 AM IST

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE - The Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) जुलाई के मध्य तक महाराष्ट्र एसएससी यानी 10वीं और एचएससी यानी कक्षा 12वीं परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेगा। बता दें कि परिणाम जुलाई के अंत तक जारी होंगे। परिणामों से संबंधित जानकारी की घोषणा महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने मंगलवार 16 जून को की।



जो छात्र महाराष्ट्र HSC और SSC परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं, वे परिणाम घोषित होने के बाद ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट maharesult.nic.in है।



बता दें कि महाराष्ट्र कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं लॉकडाउन शुरू होने से पहले आयोजित की गई थीं, जबकि एसएससी परीक्षाओं का भूगोल का पेपर आयोजित नहीं किया जा सका। ये पेपर 23 मार्च, 2020 को निर्धारित किया गया था। महामारी के कारण मई में महाराष्ट्र बोर्ड ने SSC भूगोल परीक्षा रद्द कर दी थी और कहा था कि छात्रों को अंतिम पेपर के लिए अन्य पांच विषयों में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परिणामों से संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।



शिक्षा की अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए यहां क्लिक करें।

सरकारी नौकरियों की अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए यहां क्लिक करें।