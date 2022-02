{"_id":"61fce8ddfa05a77bd97f17c0","slug":"jnu-vice-chancellor-m-jagadesh-kumar-appointed-as-the-chairman-of-ugc-university-grants-commission","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"University Grants Commission: जेएनयू के कुलपति प्रो एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए चेयरमैन बनाए गए","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

University Grants Commission: जेएनयू के कुलपति प्रो एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए चेयरमैन बनाए गए

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Fri, 04 Feb 2022 02:40 PM IST

सार M Jagadesh Kumar appointed as the Chairman of UGC: जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

देश के ख्यातनाम उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कुलपति के तौर पर प्रो जगदीश कुमार का कार्यकाल काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। हालांकि, उनके कार्यकाल में जेएनयू में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। प्रो. एम जगदीश कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो गया था।