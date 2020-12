JEE Main 2021 को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की ये बड़ी घोषणाएं, जानें पूरी डिटेल्स

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन 2021 को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को विद्यार्थियों को संबोधित किया। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान बड़ी घोषणा की। निशंक ने कहा कि जेईई (मेन) के संबंध में प्राप्त सुझाओं के आधार कई बड़े बदलाव किए गए है। उन्होंने बताया कि परीक्षा चार बार आयोजित की जाएगी। चारों चरणों में से सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

We have examined your suggestions regarding JEE (Mains) and on the basis of the same, I am announcing the schedule of the exam. @SanjayDhotreMP @EduMinOfIndia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive @mygovindia https://t.co/yKUwnQRXlw