International Literacy Day 2021: क्यों मनाया जाता है साक्षरता दिवस, क्या है इसका महत्व? जानिए यहां

यूनेस्को ने किया ट्वीट: "डिजिटल स्किल अब जीवन रक्षक जानकारी तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण सोर्स बन गया है। लेकिन दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के पास कंप्यूटर आधारित गतिविधियों के लिए बुनियादी कौशल नहीं है। हमें सभी के लिए साक्षरता और डिजिटल कौशल का विस्तार करने के प्रयासों को तेज करना चाहिए!

Digital skills have become a key🗝️ factor to access life-saving information. But over half of the world’s population lack basic skills for computer-based activities.



We must step up efforts to expand #literacy and digital skills for all! #LiteracyDay https://t.co/RkFBugzHL0 pic.twitter.com/uXPKI2d4XO