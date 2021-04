कोरोना का खौफ: आईसीएसई ने रद्द कीं 10वीं बोर्ड परीक्षाएं, 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में दिया यह निर्देश

देश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आईसीएसई काउंसिल ने कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी सीआईएससीई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में लिखा गया है कि देश में कोविड-19 महामारी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, सीआईएससीई ने आईसीएसई (कक्षा X) 2021 परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है और दिनांक 16 अप्रैल 2021 को जारी सर्कुलर को खारिज किया जा रहा है। इस वक्त हमारी पहली प्राथमिकता छात्रों और शिक्षक की सुरक्षा है। वहीं कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है।

ICSE cancels class 10 board examinations, in the wake of #COVID19 situation. The status of exams for class 12 remains the same as the previous order - Class 12 Exam (offline) will be conducted at a later date. pic.twitter.com/59yD583ShL