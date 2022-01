{"_id":"61d586fa520b4e622005096f","slug":"ibps-po-prelims-2021-results-expected-soon-at-ibps-in-ibps-po-scorecards-sarkari-result","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IBPS PO Prelims 2021: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम जल्द होंगे जारी, यहां देख पाएंगे स्कोरकार्ड","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 05 Jan 2022 05:24 PM IST

IBPS PO Prelims 2021 Results: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा जल्द ही IBPS PO प्रारंभिक परीक्षा 2021 जारी करने की उम्मीद है। परीक्षा के लिए उपस्थित हुए उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर लॉग इन करके अपना परिणाम जारी होने के बाद अपना परिणाम देख सकते हैं। दिसंबर 2021 में आयोजित की गई थी आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईबीपीएस भाग लेने वाले बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारियों / प्रबंधन प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है (सीआरपी पीओ / एमटी-XI 2022-23 से रिक्तियों के लिए)। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 04 दिसंबर और 11 दिसंबर, 2021 को आयोजित की गई थी। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2021 के परिणाम जारी होने के बाद, उम्मीदवार कुछ सरल चरणों का पालन करके उनकी जांच कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे जो उम्मीदवार आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा को पास करेंगे उन्हें आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। मुख्य परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नजर रखनी होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष 2020-21 के दौरान, विभिन्न आईबीपीएस परीक्षाओं के लिए कुल 50 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। अधिक प्रश्नों और विवरणों के मामले में, उम्मीदवारों को आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर लॉग इन करना होगा। इसी महीने होगी आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा आईबीपीएस की अधिसूचना में कहा गया है कि उम्मीदवारों को आईबीपीएस द्वारा तय किए जाने वाले न्यूनतम कट-ऑफ अंक हासिल करके तीनों परीक्षणों में से प्रत्येक में अर्हता प्राप्त करनी होगी। आवश्यकताओं के आधार पर आईबीपीएस द्वारा तय की गई प्रत्येक श्रेणी में उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट की जाएगी। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा भी जनवरी 2022 के महीने में आयोजित होने वाली है। परीक्षा की सटीक तारीख जल्द ही आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित होने की उम्मीद है। ऐसे देख सकेंगे आईबीपीएस का परिणाम होम पेज पर आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परिणाम 2021 लिंक पर क्लिक करें। आपको एक नए वेबपेज पर निर्देशित किया जाएगा। अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें फिर लॉग इन पर क्लिक करें। आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें और सहेजें।