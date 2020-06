HP Board 12th Result 2020: एक दो दिन में जारी हो सकता है 12वीं का परिणाम

{"_id":"5eea08468ebc3e42f95f111e","slug":"hp-board-12th-result-2020-latest-update-know-how-to-check","type":"story","status":"publish","title_hn":"HP Board 12th Result 2020: \u090f\u0915 \u0926\u094b \u0926\u093f\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 12\u0935\u0940\u0902 \u0915\u093e \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE- Himachal Pradesh Board Of School Education) की कक्षा 12वीं का परिणाम अगले एक दो दिन में जारी हो सकता है। उम्मीदवार सबसे पहले परिणाम अमर उजाला की MYRESULTPLUS वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। माईरिजल्टप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट https://results.amarujala.com/ है।बता दें कि आठ जून को हुई भूगोल विषय की परीक्षा के पेपरों के मूल्यांकन की तैयारी हो चुकी है। उत्तर पुस्तिकाओं पर यूनिक नंबर लगाए जा रहे हैं, जबकि इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी एक-दो दिन में हो जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य जोरों से चल रहा है। उम्मीद है कि परिणाम इस हफ्ते जारी हो सकते हैं।उम्मीदवार सबसे पहले My Result Plus की ऑफिशियल वेबसाइट https://results.amarujala.com/ पर जाएं।उसके बाद एचपी बोर्ड 2020 लिंक पर क्लिक करें।अब आपको रिजल्ट के दो लिंक दिखेंगे।यदि आप 10वीं कक्षा क परिणाम देखना चाहते हैं तो हाई स्कूल और 12वीं पास वाले इंटरमीडिएट पर क्लिक करें।अब आपको अपना जरूरी विवरण जैसे - नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें।