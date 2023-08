GATE 2024: गेट परीक्षा के लिए पंजीकरण तिथि को आगे बढ़ाया गया, अब इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

GATE 2024 की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है, "GATE 2024 के लिए आवेदन पोर्टल 30 अगस्त 2023 तक खुलने की उम्मीद है।" इससे पहले, IISC बैंगलोर को GATE परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण बीते कल, यानी 24 अगस्त से शुरू करना था। हालांकि, इसकी जानकारी परीक्षा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भी दी गई है। ट्वीट में लिखा है -



“प्रिय आवेदकों: हम जानते हैं कि आप सभी आवेदन पोर्टल के खुलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं! एप्लिकेशन पोर्टल 30 अगस्त 2023 तक खुलने की उम्मीद है। जब तक हम आपके एप्लिकेशन अनुभव को सहज और निर्बाध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।"



Dear Applicants: We know you are all eagerly waiting for the application portal to open! The Application Portal is expected to open by 30th August 2023.



Thank you for your patience while we work toward making your application experience smooth and seamless.