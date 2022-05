{"_id":"626f1738bc947655c12cb1f5","slug":"from-the-academic-session-2023-24-four-year-integrated-course-will-be-start","type":"story","status":"publish","title_hn":"शैक्षणिक सत्र 2023-24: चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की होगी पढ़ाई, एनसीटीई ने कहा- बहु विषयक विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पायलट मोड पर चलेंगे बीएड कोर्स","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 02 May 2022 04:56 AM IST