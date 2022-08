{"_id":"62ede98a149cd97cab70345d","slug":"digital-marketing-graphic-designing-girls-are-getting-getting-good-jobs-with-skilsl-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Digital Marketing & Graphic Designing: सफलता स्किल कोर्सेज से लड़कियां हो रही सशक्त और पा रहीं अच्छी नौकरियां","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Published by: पीआर डेस्क Updated Sat, 06 Aug 2022 09:39 AM IST

विस्तार

नई दिल्ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष के अंत तक देश में 37% से अधिक जॉब्स स्किल्ड लोगों के पास होंगे और अगले दो वर्षों में भारत में 'जॉब रेडी' स्किल्स की मांग बीस गुना तक बढ़ सकती है। ये बदलाव अभी से दिखने लगा है क्योंकि Safalta के डिजिटल मार्केटिंग व ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्सेज के जरिये छोटे शहर की लड़कियां पा रही है जबरदस्त नौकरियां। यूपी के नोएडा शहर के सेक्टर 63 में रहने वाली प्रियांशी अग्रवाल ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद Safalta के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एडमिशन लिया। जिसे पूरा करने के बाद उन्हें शहर की ही HDFC बैंक में दो लाख से अधिक का पैकेज के साथ पहली नौकरी मिल गई। आगरा की आयुषी गोयल को बैचलर डिग्री करने के बाद जब कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए सफलता के शार्ट-टर्म ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स में एडमिशन लिया। कोर्स को पूरा करने के बाद आयुषी को आर्ट गैलोर कंपनी में ग्राफिक्स डिजाइनर की पहली जॉब मिली गई है। चंडीगढ़ की सिमी महावर ने Safalta की एडवांस्ड ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स एडमिशन लिया था। इस कोर्स को पूरा करते ही सिमी को ‘बॉलीग्रैड स्टूडियोज’ में बतौर ग्राफ़िक डिज़ाइन- इंटर्न के रूप में करियर शुरू करने का मौका मिला। ऐसे ही कानपुर की अक्सा काजिम ने अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स करने के बाद सफलता के एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एडमिशन लिया। इस कोर्स को पूरा करते ही अक्सा को ‘बॉलीग्रैड स्टूडियोज’ में बतौर हिंदी कांटेट राइटर के रूप में करियर शुरू करने का मौका मिला।

डिजिटल मार्केटिंग व ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्सेज की खूबियां

30 घंटे की लाइव क्लासेज

15+ मास्टर क्लासेज

40+टूल्स

गूगल सर्टिफाइड एक्सपर्ट का मार्गदर्शन

लाइव प्रोजेक्ट सपोर्ट और गाइडेंस

कॉर्पोरेट इंटर्नशिप का मौका

इंग्लिश और जॉब इंटरव्यू कोर्स

डिजिटल मार्केटिंग व ग्राफिक्स डिजाइनिंग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर तेजी से खुल रहे हैं जिन्हें देखते हुए Safalta ने इन कोर्सेस को आज महज 999 रुपए की फीस में लांच किया है। इन कोर्सेज में महिलाओं की 35 प्रतिशत भागीदारी रही है जोकि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। इन कोर्सेज को पूरी तरह मोबाइल पर ही सिखाया जाता है। इन कोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इनमें किसी भी उम्र या डिग्री की जरुरत नहीं है। इसलिए अगर आपका सपना भी एक आकर्षक वेतन वाली नौकरी करने का है तो तुरंत इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में खुद को रजिस्टर कर लीजिए।इसलिए इस राखी पर बहनों की स्किल्स को मजबूत करने के लिए ये कोर्स गिफ्ट करें ताकि वो भी Mamaearth की गजल अलघ, Sugar Cosmetic की फाउंडर विनीता सिंह, Nykaa की फाउंडर फाल्गुनी नायर जैसी महिलाओं की तरह अपने हौसलों को भी बुलंदियों तक ले जा सकें। Safaltaके इस शानदार पहल का एक मजबूत उदाहरण हैं लोनी शहर की रहने वाली 19 वर्षीय रूपल। जिन्होंने सफलता के ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स में एडमिशन लिया था। इसके बाद वह एडवांस कोर्स भी करना चाहती थीं, लेकिन लैपटॉप न होने कारण उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। Safalta ने ना केवल उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई बल्कि उनकी संसाधन की कमी को भी पूरा किया और उनके जुनून को देखते हुए लैपटॉप भी मुहैया कराया। आज रूपल घर पर ही सेटअप बनाकर महीने में हजारों रुपए कमा रही हैं।

इन कोर्सेज की शुरुआत 09 अगस्त से होने जा रही है। आज यानी 06 अगस्त को एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स को ये कोर्सेज महज 999 रुपए में उपलब्ध होंगे। इसके बाद इन कोर्सेज की फीस में भारी बढ़ोत्तरी हो जाएगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में अधिक जानकारी व एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी दिए गए लिंक पर विजिट करें Digital Marketing Online Course- Join Now

इसके अलावा अभ्यर्थी ग्राफ़िक डिज़ाइन के कोर्स में एडमिशन के लिए दिए गए लिंक पर विज़िट करें Graphic Design Course Online: Join Now