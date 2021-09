COMEDK UGET 2021: कॉमडेक की फाइनल आंसर की हुई जारी, अब इस दिन आएगा रिजल्ट

{"_id":"614c8b1c8ebc3efd17663d38","slug":"comedk-uget-final-answer-key-2021-released-steps-to-check-here","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"COMEDK UGET 2021: \u0915\u0949\u092e\u0921\u0947\u0915 \u0915\u0940 \u092b\u093e\u0907\u0928\u0932 \u0906\u0902\u0938\u0930 \u0915\u0940 \u0939\u0941\u0908 \u091c\u093e\u0930\u0940, \u0905\u092c \u0907\u0938 \u0926\u093f\u0928 \u0906\u090f\u0917\u093e \u0930\u093f\u091c\u0932\u094d\u091f","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

सार COMEDK UGET Result 2021: कर्नाटक के मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजों के कंसोर्टियम (COMEDK), की ओर से आयोजित स्नातक प्रवेश परीक्षा (COMEDK UGET 2021) की पहली और दूसरी शिफ्ट के उम्मीदवारों के लिए अंतरिम उत्तर कुंजी जारी होनी है। COMEDK 2021 परिणाम 26 सितंबर को घोषित किया जाएगा। कंसोर्टियम परिणाम के साथ दोनों COMEDK रैंक कार्ड जारी करेगा।

COMEDK UGET Result 2021: कर्नाटक के मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजों के कंसोर्टियम (Consortium of Medical, Engineering, and Dental Colleges of Karnataka) द्वारा अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट (Under Graduate Entrance Test - UGET) की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए उम्मीदवार अब COMEDK की आधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम उत्तर कुंजी को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

कर्नाटक के मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजों के कंसोर्टियम ( COMEDK), की ओर से स्नातक इंजीनियरिंग, मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए स्नातक प्रवेश परीक्षा (COMEDK UGET 2021) 14 सितंबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित की हुई थी- पहला सत्र सुबह 09 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 02 बजे से शाम 05 बजे तक था।