सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परिणाम: सीबीएसई के अधिकारी का बड़ा बयान, जल्द जारी होगी मूल्यांकन नीति

कक्षा 12 के लिए सीबीएसई मूल्यांकन मानदंड पर विचार किया जा रहा है। दो हफ्ते बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। अभी विशेषज्ञ सभी संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह बात सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कही है। दरअसल बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद से ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मूल्यांकन नीति बनाने में जुटी हुई है। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर मूल्यांकन के लिए नीति बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से बारहवीं का रिजल्ट जुलाई के अंत तक ही आने की संभावना है।

CBSE evaluation criteria for Class 12 are under consideration and it would take upto 2 weeks. Experts would look at all the possibilities and make a decision: CBSE Secretary Anurag Tripathi pic.twitter.com/ksDRAuHbgl