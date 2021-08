खुशखबर: अब बिहार के 38 जिलों में विज्ञान, वाणिज्य व कला विषयों के लिए होगा पीजी कॉलेज, सरकार ने लिया निर्णय

बिहार सरकार राज्य के सभी 38 जिलों में स्नातकोत्तर कॉलेज शुरू करेगी। बता दें कि अभी तक गोपालगंज, बांका, जमुई, अरवल, शिवहर, सुपौल, कैमूर, लखीसराय, नवादा और किशनगंज सहित 38 जिलों में से 10 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों पर पीजी कक्षाएं प्रदान करने के लिए कम से कम एक सरकारी स्नातकोत्तर कॉलेज या एक संबद्ध कॉलेज शुरू किया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि स्नातकोत्तर कॉलेजों में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 होगा। प्रत्येक 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति करनी होगी।

बिहार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार पहले ही सुपौल और जमुई में पीजी कॉलेजों को मंजूरी दे चुकी है। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश के बाद विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण की अनुमति दी जाएगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया सरकार द्वारा की जाएगी।

@BiharEducation_ has taken a policy decision to start atleast one post graduate centre in every district.10 out of 38 districts do not have a centre.gopalganj,banka,jamui,arwal, sheohar,supaul,kaimur,lakhisarai, nawada & kishanganj.

