BSEB 10th Result 2020: ये रहा कटिहार जिले के दसवीं कक्षा का रिजल्ट, रोल नंबर से देखिए अपना परिणाम

बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा में इस साल 80. 59 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। हिमांशु राज ने दसवीं कक्षा में टॉप किया है। उन्होंने 96.20 फीसदी अंक लाकर दसवीं की परीक्षा टॉप की है। हिमांशु राज 500 अंकों में से 481 अंक लाए हैं। हिमांशु राज के बाद दूसरे नंबर पर दुर्गेश कुमार रहे हैं जो कि 480 अंकों के साथ पास हुए हैं। बिहार बोर्ड की सारी वेबसाइट्स क्रैश हैं, ऐसे में आप 'अमरउजालाडॉटकॉम' के जरिए अपने-अपने जिले का रिजल्ट देख सकते हैं।



इस साल मैट्रिक की परीक्षा में 12.04 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में लड़कों ने बाजी मारी है। बोर्ड की दसवीं परीक्षा में 6,13,485 लड़कें पास हुए हैं, जबकि 5,90,545 लड़कियों ने बोर्ड की परीक्षा पास की है। यहां हम आपको कटिहार जिले के रिजल्ट का पूरा विवरण दे रहे हैं। आप अपने रोल नंबर के जरिए अपना रिजल्ट खोज सकते हैं।



1ST DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000007, 2000008, 2000009, 2000012, 2000013,2000016, 2000021, 2000023, 2000024, 2000029, 2000039, 2000041, 2000043, 2000046,2000052, 2000063, 2000067, 2000070, 2000072, 2000073, 2000074, 2000081, 2000084,2000086, 2000087, 2000089, 2000090, 2000092,2ND DIVISION---------------2000010, 2000014, 2000015, 2000017, 2000028, 2000031, 2000035, 2000040, 2000042,2000045, 2000049, 2000057, 2000060, 2000061, 2000064, 2000071, 2000077, 2000078,2000079, 2000080, 2000088, 2000091, 2000093, 2000099, 2000103, 2000109, 2000111,2040001, 2040002,3RD DIVISION---------------2000001, 2000011, 2000018, 2000022, 2000025, 2000026, 2000033, 2000036, 2000038,2000062, 2000065, 2000075, 2000085, 2000094, 2000096, 2000106, 2000108,ROLLCODE:14002 ADARSH HIGH SCHOOL KATIHAR 14-KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000011, 2000013, 2000014, 2000016, 2000017, 2000018, 2000019, 2000024, 2000033,2000034, 2000048, 2000050, 2000058, 2000059, 2000061, 2000067,2ND DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000012, 2000023, 2000026, 2000031, 2000032, 2000040, 2000041,2000049, 2000051, 2000055, 2000063, 2000064, 2000065,3RD DIVISION---------------2000002, 2000008, 2000009, 2000010, 2000015, 2000020, 2000021, 2000025, 2000027,2000035, 2000036, 2000037, 2000046, 2000056,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 487ROLLCODE:14003 MAHESHWARI ACADEMY KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000022, 2000025, 2000028, 2000033, 2000035, 2000036, 2000040, 2000043, 2000044,2000046, 2000050, 2000055, 2000058, 2000064, 2000068, 2000069, 2000070, 2000071,2000078, 2000079, 2000080, 2000083, 2000084, 2000087, 2000088, 2000090, 2000091,2000092, 2000093, 2000096, 2000097, 2000098, 2000099, 2000101, 2000105, 2000106,2000111, 2000112, 2000125, 2000135, 2000140, 2000142, 2000147, 2000159, 2000162,2000163, 2000176, 2000183, 2000197, 2000209, 2000216, 2000219, 2000221, 2000226,2000228, 2000231, 2000232, 2000234, 2000239, 2000244, 2000245, 2000246, 2000247,2000257, 2000259, 2000260, 2000263, 2000267, 2000269, 2000272, 2000274, 2000276,2000277, 2000279, 2000280, 2000283,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000004, 2000006, 2000013, 2000017, 2000030, 2000032, 2000034,2000045, 2000047, 2000048, 2000049, 2000051, 2000052, 2000053, 2000054, 2000056,2000057, 2000060, 2000062, 2000065, 2000072, 2000073, 2000075, 2000077, 2000081,2000089, 2000094, 2000095, 2000100, 2000102, 2000103, 2000108, 2000110, 2000115,2000119, 2000121, 2000123, 2000126, 2000128, 2000134, 2000139, 2000141, 2000143,2000148, 2000152, 2000154, 2000156, 2000157, 2000164, 2000167, 2000168, 2000169,2000170, 2000171, 2000172, 2000173, 2000174, 2000175, 2000177, 2000178, 2000179,2000181, 2000182, 2000189, 2000191, 2000192, 2000196, 2000198, 2000201, 2000203,2000204, 2000208, 2000210, 2000211, 2000212, 2000220, 2000222, 2000223, 2000227,2000236, 2000241, 2000243, 2000249, 2000253, 2000258, 2000262, 2000264, 2000266,2000268, 2000270, 2000271, 2000273, 2000275, 2000278, 2000281, 2000282,3RD DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000010, 2000015, 2000016, 2000020, 2000021, 2000024, 2000037,2000061, 2000063, 2000074, 2000082, 2000085, 2000086, 2000114, 2000117, 2000122,2000130, 2000136, 2000145, 2000146, 2000149, 2000150, 2000166, 2000187, 2000190,2000205, 2000207, 2000213, 2000214, 2000230, 2000235, 2000252, 2000256,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 488ROLLCODE:14004 MARWARI PATHSHALA KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000013, 2000014, 2000016, 2000021, 2000022, 2000029, 2000038,2000040, 2000041, 2000042, 2000044, 2000045, 2000058, 2000060, 2000063, 2000070,2000072, 2000075, 2000084, 2000092, 2000093, 2000095, 2000097, 2000098, 2000108,2000109, 2000110, 2000112, 2000115, 2000121, 2000122, 2000124, 2000134, 2000135,2000136, 2000138, 2000140, 2000141, 2000143, 2000146, 2000148, 2000149, 2000155,2000163, 2000170, 2000171, 2000177, 2000178, 2000179, 2000207, 2000209, 2000211,2000217, 2000221, 2000224, 2000226, 2000230, 2000233, 2000234, 2000235, 2000239,2000240, 2000244, 2000248, 2000250, 2000254, 2000258, 2000259, 2000262, 2000266,2000267, 2000269, 2000272, 2000274, 2000275, 2000276, 2000280, 2000288, 2000295,2000296, 2000297, 2000298, 2000315, 2000318, 2000319, 2000321, 2000327, 2000335,2000338, 2000339, 2000344, 2000346, 2000352, 2000353, 2000355, 2000360, 2000365,2000370, 2000371, 2000372, 2000374, 2000382, 2000390, 2000407, 2000414, 2000420,2000425, 2000429, 2000430, 2000433, 2000438, 2000439, 2000440, 2000443, 2000445,2000448, 2000452, 2000456, 2000458, 2000461, 2000466, 2000467, 2000470, 2000478,2000479, 2000482, 2000483, 2000493, 2000499, 2000503, 2000511, 2000518, 2000521,2000522, 2000526, 2000527, 2000528, 2000529, 2000530, 2000536, 2000537, 2000538,2000539, 2000543, 2000544, 2000545, 2000550, 2000551, 2000552, 2000558, 2000559,2000560, 2000561, 2000562, 2000563, 2000576, 2000584, 2000591, 2000594, 2000595,2000600, 2000601, 2000604, 2000605, 2000609, 2000610, 2000612, 2000623, 2000624,2000630, 2000631, 2000632, 2000634, 2000639, 2000642, 2000649, 2000650, 2000651,2000655, 2000656, 2000663, 2000667, 2000668, 2000669, 2000671, 2000674, 2000678,2000681, 2000682, 2000692, 2000693, 2000694, 2000695, 2000696, 2000697,2ND DIVISION---------------2000004, 2000005, 2000009, 2000010, 2000011, 2000012, 2000017, 2000020, 2000023,2000025, 2000027, 2000030, 2000031, 2000032, 2000035, 2000036, 2000037, 2000043,2000048, 2000049, 2000050, 2000051, 2000052, 2000053, 2000054, 2000055, 2000056,2000062, 2000064, 2000065, 2000066, 2000067, 2000068, 2000069, 2000071, 2000073,2000076, 2000080, 2000081, 2000083, 2000085, 2000086, 2000091, 2000096, 2000101,2000106, 2000107, 2000113, 2000114, 2000118, 2000120, 2000123, 2000128, 2000133,2000150, 2000154, 2000156, 2000157, 2000160, 2000161, 2000162, 2000164, 2000165,2000166, 2000168, 2000169, 2000172, 2000176, 2000180, 2000181, 2000182, 2000183,2000184, 2000188, 2000190, 2000192, 2000196, 2000199, 2000208, 2000214, 2000218,2000219, 2000222, 2000225, 2000228, 2000229, 2000231, 2000232, 2000237, 2000238,2000241, 2000243, 2000249, 2000255, 2000256, 2000261, 2000263, 2000264, 2000265,2000268, 2000271, 2000273, 2000277, 2000278, 2000284, 2000286, 2000287, 2000292,2000300, 2000301, 2000305, 2000306, 2000307, 2000308, 2000310, 2000312, 2000314,2000320, 2000322, 2000328, 2000329, 2000336, 2000337, 2000345, 2000348, 2000350,2000351, 2000356, 2000358, 2000359, 2000364, 2000367, 2000369, 2000373, 2000375,2000376, 2000378, 2000380, 2000383, 2000384, 2000385, 2000386, 2000388, 2000389,2000393, 2000394, 2000395, 2000396, 2000397, 2000400, 2000401, 2000402, 2000403,2000404, 2000405, 2000406, 2000410, 2000412, 2000413, 2000415, 2000417, 2000418,2000419, 2000421, 2000424, 2000428, 2000434, 2000436, 2000446, 2000447, 2000449,2000453, 2000454, 2000455, 2000457, 2000460, 2000464, 2000465, 2000468, 2000469,2000473, 2000474, 2000476, 2000480, 2000481, 2000484, 2000485, 2000490, 2000491,2000492, 2000495, 2000497, 2000498, 2000500, 2000501, 2000504, 2000505, 2000507,2000510, 2000512, 2000519, 2000520, 2000523, 2000525, 2000532, 2000534, 2000535,2000540, 2000541, 2000548, 2000549, 2000553, 2000554, 2000557, 2000564, 2000565,2000566, 2000567, 2000569, 2000571, 2000572, 2000573, 2000574, 2000578, 2000581,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 489ROLLCODE:14004 MARWARI PATHSHALA KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------2000586, 2000589, 2000597, 2000598, 2000599, 2000603, 2000606, 2000611, 2000613,2000614, 2000617, 2000621, 2000622, 2000625, 2000626, 2000627, 2000636, 2000640,2000643, 2000644, 2000647, 2000648, 2000652, 2000653, 2000659, 2000660, 2000661,2000662, 2000664, 2000666, 2000670, 2000672, 2000673, 2000675, 2000676, 2000677,2000680, 2000683, 2000685, 2000688, 2000689, 2000698, 2000699,3RD DIVISION---------------2000007, 2000026, 2000039, 2000061, 2000078, 2000079, 2000088, 2000090, 2000094,2000099, 2000100, 2000102, 2000116, 2000129, 2000131, 2000132, 2000142, 2000151,2000152, 2000167, 2000186, 2000197, 2000198, 2000200, 2000206, 2000215, 2000216,2000220, 2000236, 2000246, 2000247, 2000252, 2000257, 2000282, 2000293, 2000299,2000309, 2000311, 2000313, 2000316, 2000317, 2000323, 2000324, 2000326, 2000330,2000331, 2000333, 2000342, 2000354, 2000361, 2000362, 2000377, 2000381, 2000387,2000391, 2000399, 2000408, 2000409, 2000426, 2000427, 2000431, 2000432, 2000450,2000451, 2000471, 2000472, 2000486, 2000487, 2000488, 2000496, 2000502, 2000506,2000508, 2000514, 2000516, 2000517, 2000524, 2000531, 2000533, 2000546, 2000547,2000555, 2000582, 2000592, 2000602, 2000608, 2000615, 2000619, 2000620, 2000635,2000654, 2000658, 2000665, 2000679, 2000684, 2000687, 2000691,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 490ROLLCODE:14005 GANDHI H/S NEW COLONY KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000006, 2000007, 2000012, 2000015, 2000021, 2000025, 2000036, 2000042,2000046, 2000056, 2000058, 2000060, 2000062, 2000063, 2000065, 2000070, 2000076,2000084, 2000086, 2000090, 2000092, 2000095, 2000104, 2000106, 2000113, 2000114,2000116, 2000120, 2000127, 2000133, 2000148, 2000149, 2000150, 2000151, 2000152,2000153, 2000158, 2000159, 2000160, 2000162, 2000163, 2000164, 2000166, 2000170,2000171, 2000173, 2000175, 2000179, 2000180, 2000181, 2000182, 2000184, 2000185,2000186, 2000190, 2000192, 2000198, 2000200, 2000202, 2000205, 2000206, 2000208,2000209, 2000215, 2000223, 2000227, 2000233, 2000236, 2000237, 2000241, 2000248,2000250, 2000253, 2000254, 2000256, 2000260, 2000263, 2000264, 2000268, 2000282,2000287, 2000288, 2000291, 2000293, 2000295, 2000299, 2000308, 2000315, 2000317,2000319, 2000321, 2000328, 2000329, 2000331, 2000336, 2000338, 2000339, 2000344,2000346, 2040001,2ND DIVISION---------------2000003, 2000008, 2000014, 2000017, 2000019, 2000022, 2000024, 2000026, 2000027,2000038, 2000039, 2000044, 2000045, 2000047, 2000048, 2000049, 2000050, 2000051,2000052, 2000059, 2000061, 2000067, 2000069, 2000071, 2000072, 2000082, 2000083,2000089, 2000091, 2000094, 2000097, 2000098, 2000099, 2000102, 2000105, 2000108,2000109, 2000111, 2000115, 2000118, 2000119, 2000121, 2000123, 2000125, 2000130,2000132, 2000134, 2000136, 2000138, 2000140, 2000142, 2000144, 2000145, 2000154,2000155, 2000157, 2000165, 2000169, 2000174, 2000178, 2000188, 2000189, 2000195,2000197, 2000199, 2000204, 2000207, 2000213, 2000214, 2000220, 2000221, 2000224,2000225, 2000235, 2000240, 2000246, 2000247, 2000249, 2000251, 2000252, 2000255,2000261, 2000262, 2000273, 2000274, 2000276, 2000277, 2000279, 2000280, 2000283,2000284, 2000285, 2000292, 2000296, 2000298, 2000300, 2000301, 2000305, 2000306,2000309, 2000310, 2000311, 2000314, 2000316, 2000318, 2000320, 2000323, 2000324,2000327, 2000337, 2000340, 2000341, 2000342, 2000343, 2000345,3RD DIVISION---------------2000020, 2000029, 2000030, 2000033, 2000034, 2000041, 2000043, 2000055, 2000068,2000126, 2000131, 2000135, 2000139, 2000141, 2000161, 2000177, 2000191, 2000203,2000210, 2000211, 2000212, 2000222, 2000226, 2000229, 2000232, 2000266, 2000270,2000275, 2000278, 2000286, 2000290, 2000297, 2000302, 2000303, 2000304, 2000326,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 491ROLLCODE:14006 H S B M P 7 KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000007, 2000008, 2000015, 2000021, 2000026, 2000029, 2000031,2000043, 2000051, 2000058, 2000062, 2000071, 2000073, 2000077, 2000078, 2000087,2000088, 2000090, 2000097, 2000099, 2000101, 2000107, 2000108, 2000109, 2000126,2000135, 2000136, 2000143, 2000144, 2000145, 2000150, 2000154, 2000158, 2000160,2000169, 2000170, 2000175, 2000176, 2000179, 2000183, 2000184, 2000185, 2000186,2000189, 2000192, 2000193, 2000194, 2000196, 2000199, 2000201, 2000202, 2000209,2000210, 2000217, 2000219, 2000225, 2000228, 2000229, 2000231, 2000235, 2000240,2000241, 2000242, 2000245, 2000246, 2000247, 2000252, 2000260, 2000263, 2000265,2000266, 2000274, 2000275, 2000280, 2000284, 2000285, 2000297, 2000299, 2000300,2000301, 2000302, 2000305, 2000309, 2000316, 2000317, 2000318, 2000319, 2000322,2000330, 2000333, 2000334, 2000338, 2000341, 2000343, 2000344, 2000346, 2000348,2000349, 2000351, 2000355, 2000357, 2000362, 2000363, 2000367, 2000368, 2000369,2000375, 2000378,2ND DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000005, 2000010, 2000014, 2000017, 2000020, 2000025, 2000027,2000033, 2000034, 2000038, 2000039, 2000048, 2000050, 2000060, 2000066, 2000067,2000069, 2000076, 2000083, 2000089, 2000091, 2000092, 2000094, 2000096, 2000100,2000102, 2000103, 2000106, 2000113, 2000114, 2000115, 2000118, 2000124, 2000129,2000132, 2000133, 2000137, 2000139, 2000146, 2000148, 2000155, 2000162, 2000163,2000164, 2000165, 2000177, 2000178, 2000180, 2000181, 2000188, 2000190, 2000195,2000197, 2000203, 2000205, 2000206, 2000211, 2000212, 2000213, 2000216, 2000220,2000222, 2000223, 2000224, 2000227, 2000230, 2000232, 2000233, 2000234, 2000237,2000243, 2000244, 2000248, 2000249, 2000254, 2000256, 2000259, 2000261, 2000264,2000267, 2000269, 2000270, 2000271, 2000278, 2000279, 2000281, 2000282, 2000286,2000287, 2000290, 2000294, 2000295, 2000296, 2000303, 2000306, 2000314, 2000315,2000321, 2000323, 2000325, 2000328, 2000337, 2000339, 2000340, 2000345, 2000347,2000350, 2000354, 2000356, 2000358, 2000360, 2000365, 2000370, 2000372, 2000376,2000377, 2000380,3RD DIVISION---------------2000006, 2000012, 2000018, 2000022, 2000023, 2000030, 2000035, 2000036, 2000037,2000042, 2000045, 2000053, 2000054, 2000063, 2000065, 2000068, 2000074, 2000080,2000082, 2000085, 2000095, 2000116, 2000119, 2000121, 2000130, 2000138, 2000141,2000142, 2000198, 2000200, 2000204, 2000207, 2000214, 2000238, 2000239, 2000253,2000257, 2000273, 2000276, 2000288, 2000289, 2000293, 2000304, 2000371, 2000373,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 492ROLLCODE:14007 M B T A ISLAMIA H/S KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000010, 2000023, 2000032, 2000044, 2000045, 2000058, 2000076,2000081, 2000088, 2000089, 2000090, 2000095, 2000097, 2000100, 2000101, 2000105,2000109, 2000111, 2000119, 2000121, 2000128, 2000129, 2000135, 2000136, 2000137,2000141, 2000147, 2000150, 2000156, 2000166, 2000168, 2000169, 2000176, 2000178,2000179, 2000183, 2000203, 2000210, 2000216, 2000217, 2000222, 2000232, 2000233,2000237, 2000240, 2000241, 2000244, 2000247, 2000255, 2000259, 2000261, 2000264,2000265, 2000271, 2000273, 2000280, 2000282, 2000290, 2000291, 2000306, 2000307,2000308, 2000317, 2000324, 2000326, 2000329, 2000331, 2000339, 2000350, 2000356,2000364, 2000375, 2000379, 2000380, 2000381, 2000383, 2000385, 2000386, 2000387,2000389, 2000390, 2000396, 2000397, 2000398,2ND DIVISION---------------2000003, 2000007, 2000012, 2000015, 2000017, 2000018, 2000020, 2000021, 2000022,2000025, 2000026, 2000030, 2000033, 2000034, 2000035, 2000036, 2000037, 2000038,2000039, 2000040, 2000043, 2000048, 2000049, 2000050, 2000052, 2000055, 2000056,2000060, 2000061, 2000062, 2000065, 2000068, 2000070, 2000071, 2000072, 2000079,2000085, 2000093, 2000102, 2000107, 2000108, 2000112, 2000113, 2000115, 2000123,2000125, 2000127, 2000130, 2000131, 2000132, 2000133, 2000140, 2000145, 2000146,2000152, 2000153, 2000154, 2000157, 2000159, 2000161, 2000163, 2000164, 2000172,2000175, 2000180, 2000181, 2000185, 2000192, 2000195, 2000198, 2000202, 2000207,2000214, 2000218, 2000219, 2000226, 2000227, 2000229, 2000231, 2000234, 2000238,2000248, 2000249, 2000250, 2000251, 2000252, 2000254, 2000267, 2000268, 2000276,2000279, 2000283, 2000286, 2000289, 2000293, 2000305, 2000309, 2000311, 2000315,2000318, 2000325, 2000330, 2000332, 2000333, 2000336, 2000337, 2000340, 2000342,2000345, 2000346, 2000347, 2000348, 2000349, 2000353, 2000354, 2000355, 2000359,2000361, 2000368, 2000372, 2000373, 2000374, 2000376, 2000377, 2000382, 2000384,2000393, 2000395, 2000399, 2000400, 2000401, 2000402, 2000403, 2000404, 2000405,2000408, 2040002,3RD DIVISION---------------2000005, 2000009, 2000011, 2000019, 2000024, 2000027, 2000028, 2000029, 2000031,2000042, 2000046, 2000051, 2000054, 2000059, 2000063, 2000074, 2000077, 2000082,2000083, 2000084, 2000092, 2000094, 2000098, 2000099, 2000103, 2000104, 2000106,2000110, 2000117, 2000120, 2000122, 2000134, 2000138, 2000143, 2000148, 2000149,2000151, 2000160, 2000165, 2000167, 2000170, 2000171, 2000182, 2000184, 2000191,2000193, 2000197, 2000206, 2000209, 2000211, 2000212, 2000213, 2000215, 2000221,2000223, 2000225, 2000230, 2000246, 2000256, 2000257, 2000266, 2000269, 2000270,2000275, 2000287, 2000295, 2000298, 2000302, 2000310, 2000313, 2000314, 2000316,2000321, 2000335, 2000338, 2000341, 2000343, 2000344, 2000351, 2000352, 2000358,2000362, 2000366, 2000369, 2000370, 2000371, 2000378, 2000392, 2000394, 2000407,2040001,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 493ROLLCODE:14008 GOVT HIGH SCHOOL KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000012, 2000021, 2000028, 2000031, 2000040, 2000041, 2000045, 2000048, 2000050,2000053, 2000055, 2000057, 2000062, 2000068, 2000072, 2000077, 2000078, 2000079,2000081, 2000084, 2000088, 2000090, 2000095, 2000096, 2000098, 2000105, 2000107,2000119, 2000129, 2000133, 2000135, 2000136, 2000145, 2000149, 2000153, 2000156,2000157, 2000165, 2000169, 2000173, 2000186, 2000198, 2000199, 2000200, 2000201,2000202, 2000203, 2000206, 2000209, 2000216, 2000217, 2000219, 2000226, 2000229,2000230, 2000231, 2000232, 2000233, 2000234, 2000241, 2000245, 2000246, 2000263,2000266, 2000270, 2000271, 2000272, 2000274, 2000275, 2000279, 2000280, 2000285,2000286, 2000287, 2000288, 2000301, 2000302, 2000303, 2000304, 2000308, 2000309,2000315, 2000317, 2000318, 2000320, 2000322, 2000325, 2000326, 2000328, 2000336,2000337, 2000341, 2000343,2ND DIVISION---------------2000005, 2000010, 2000013, 2000016, 2000018, 2000019, 2000020, 2000022, 2000024,2000025, 2000026, 2000032, 2000034, 2000039, 2000044, 2000049, 2000052, 2000058,2000060, 2000061, 2000063, 2000065, 2000067, 2000070, 2000074, 2000075, 2000076,2000082, 2000083, 2000085, 2000086, 2000091, 2000092, 2000094, 2000100, 2000102,2000103, 2000108, 2000109, 2000113, 2000116, 2000122, 2000123, 2000127, 2000132,2000134, 2000138, 2000139, 2000140, 2000148, 2000151, 2000159, 2000163, 2000164,2000166, 2000168, 2000170, 2000171, 2000174, 2000176, 2000177, 2000178, 2000180,2000183, 2000189, 2000192, 2000194, 2000196, 2000204, 2000208, 2000212, 2000215,2000218, 2000220, 2000221, 2000225, 2000227, 2000228, 2000235, 2000240, 2000242,2000247, 2000248, 2000249, 2000252, 2000256, 2000258, 2000260, 2000261, 2000268,2000269, 2000281, 2000282, 2000283, 2000289, 2000293, 2000294, 2000296, 2000297,2000298, 2000299, 2000300, 2000305, 2000310, 2000311, 2000312, 2000313, 2000314,2000316, 2000327, 2000333, 2000338, 2000340, 2000342, 2040001, 2040002, 2040003,3RD DIVISION---------------2000002, 2000006, 2000008, 2000014, 2000017, 2000027, 2000029, 2000030, 2000035,2000036, 2000037, 2000038, 2000042, 2000043, 2000047, 2000051, 2000059, 2000066,2000071, 2000073, 2000087, 2000089, 2000093, 2000097, 2000099, 2000106, 2000112,2000114, 2000120, 2000137, 2000141, 2000142, 2000143, 2000144, 2000147, 2000158,2000160, 2000161, 2000167, 2000179, 2000184, 2000185, 2000187, 2000188, 2000190,2000191, 2000195, 2000205, 2000207, 2000211, 2000214, 2000238, 2000239, 2000243,2000251, 2000259, 2000276, 2000291, 2000292, 2000306, 2000321, 2000323,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 494ROLLCODE:14009 UMA DEVI MISHRA GIRLS H/S KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000008, 2000009, 2000012, 2000029, 2000030, 2000033, 2000035,2000038, 2000039, 2000042, 2000044, 2000054, 2000073, 2000077, 2000085, 2000092,2000094, 2000102, 2000107, 2000110, 2000121, 2000124, 2000137, 2000144, 2000158,2000162, 2000163, 2000167, 2000174, 2000175, 2000189, 2000197, 2000203, 2000214,2000215, 2000217, 2000237, 2000244, 2000245, 2000247, 2000253, 2000257, 2000261,2000262, 2000264, 2000269, 2000271, 2000272, 2000273, 2000274, 2000276, 2000277,2000285, 2000286, 2000288, 2000291, 2000294, 2000299, 2000302, 2000306, 2000310,2000316, 2000320, 2000325,2ND DIVISION---------------2000001, 2000006, 2000007, 2000010, 2000015, 2000017, 2000018, 2000020, 2000021,2000027, 2000028, 2000031, 2000032, 2000034, 2000043, 2000048, 2000050, 2000051,2000052, 2000058, 2000060, 2000061, 2000062, 2000064, 2000071, 2000075, 2000080,2000083, 2000084, 2000089, 2000093, 2000097, 2000098, 2000099, 2000100, 2000101,2000115, 2000116, 2000118, 2000122, 2000126, 2000128, 2000134, 2000139, 2000142,2000147, 2000157, 2000159, 2000164, 2000165, 2000166, 2000169, 2000173, 2000176,2000178, 2000179, 2000180, 2000183, 2000184, 2000186, 2000188, 2000192, 2000193,2000195, 2000196, 2000199, 2000202, 2000208, 2000209, 2000211, 2000212, 2000213,2000216, 2000219, 2000221, 2000222, 2000223, 2000231, 2000238, 2000246, 2000248,2000249, 2000250, 2000251, 2000254, 2000256, 2000258, 2000259, 2000260, 2000267,2000268, 2000279, 2000290, 2000292, 2000295, 2000296, 2000298, 2000300, 2000311,2000312, 2000314, 2000317, 2000322, 2000324, 2000326,3RD DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000011, 2000013, 2000014, 2000016, 2000019, 2000022, 2000024,2000026, 2000040, 2000045, 2000053, 2000056, 2000063, 2000067, 2000068, 2000069,2000074, 2000076, 2000079, 2000086, 2000087, 2000090, 2000091, 2000095, 2000096,2000103, 2000104, 2000108, 2000111, 2000113, 2000114, 2000119, 2000120, 2000123,2000129, 2000132, 2000133, 2000135, 2000136, 2000141, 2000143, 2000146, 2000149,2000150, 2000151, 2000153, 2000154, 2000156, 2000160, 2000170, 2000171, 2000172,2000185, 2000187, 2000191, 2000194, 2000200, 2000218, 2000220, 2000229, 2000230,2000232, 2000234, 2000239, 2000241, 2000242, 2000243, 2000252, 2000255, 2000266,2000280, 2000281, 2000289, 2000293, 2000301, 2000309, 2000313,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 495ROLLCODE:14010 H N HIGH SCHOOL MIRCHAIBARI KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000014, 2000015, 2000021, 2000022, 2000028, 2000029, 2000035, 2000038,2000039, 2000045, 2000046, 2000047, 2000050, 2000051, 2000053, 2000056, 2000060,2000061, 2000062, 2000064, 2000067, 2000071, 2000074, 2000075, 2000076, 2000077,2000079, 2000080, 2000081, 2000083, 2000088, 2000089, 2000091, 2000092, 2000093,2000099, 2000101, 2000102, 2000106, 2000107, 2000109, 2000110, 2000114, 2000117,2000120, 2000121, 2000122, 2000125, 2000128, 2000131, 2000132, 2000133, 2000143,2000146, 2000151, 2000153, 2000157, 2000159, 2000167, 2000169, 2000180, 2000181,2000185, 2000186, 2000190, 2000191, 2000211, 2000212, 2000216, 2000217, 2000218,2000231, 2000234, 2000235, 2000240, 2000243, 2000245, 2000247, 2000248, 2000251,2000252, 2000253, 2000254, 2000257, 2000258, 2000260, 2000263, 2000269, 2000270,2000271, 2000273, 2000275, 2000282, 2000295, 2000298, 2000304, 2000308, 2000309,2000310, 2000321, 2000323, 2000326, 2000332, 2000334, 2000335, 2000338, 2000340,2000341, 2000342, 2000346, 2000347, 2000348, 2000349, 2000351, 2000355, 2000359,2000360, 2000362, 2000363, 2000365, 2000368, 2000375, 2000379, 2000381, 2000388,2000389, 2000390, 2000393, 2000395, 2000398, 2000399, 2000400, 2000401, 2000402,2000403, 2000406, 2000408, 2000410, 2000412, 2000413, 2000414, 2000415, 2000416,2000417, 2000424, 2000426, 2000429, 2000431, 2000433, 2000434, 2000436, 2000439,2000440, 2000441, 2000443, 2000444, 2000448, 2000454, 2000456, 2000458, 2000468,2000469, 2000470, 2000472, 2000473, 2000474, 2000476, 2000478, 2000484, 2000490,2000492, 2000493, 2000500, 2000501, 2000505, 2000511, 2000512, 2000515, 2000517,2000518, 2000522, 2000525, 2000527, 2000528, 2000530, 2000532, 2000534, 2000542,2000548, 2000549, 2000556, 2000557, 2000561, 2000563, 2000565, 2000567, 2000572,2000576, 2000578, 2000581, 2000591, 2000592, 2000593, 2000594, 2000598,2ND DIVISION---------------2000002, 2000006, 2000010, 2000013, 2000017, 2000018, 2000020, 2000023, 2000024,2000030, 2000032, 2000033, 2000036, 2000037, 2000044, 2000049, 2000052, 2000055,2000057, 2000058, 2000065, 2000068, 2000072, 2000073, 2000078, 2000082, 2000084,2000086, 2000090, 2000094, 2000096, 2000097, 2000100, 2000103, 2000104, 2000105,2000108, 2000112, 2000113, 2000115, 2000116, 2000118, 2000119, 2000123, 2000124,2000126, 2000129, 2000130, 2000134, 2000135, 2000136, 2000137, 2000138, 2000140,2000142, 2000145, 2000147, 2000148, 2000150, 2000156, 2000160, 2000163, 2000164,2000168, 2000175, 2000187, 2000188, 2000189, 2000195, 2000199, 2000201, 2000205,2000206, 2000208, 2000209, 2000214, 2000223, 2000227, 2000228, 2000230, 2000232,2000233, 2000236, 2000237, 2000238, 2000239, 2000242, 2000244, 2000246, 2000259,2000261, 2000262, 2000264, 2000265, 2000267, 2000272, 2000276, 2000278, 2000279,2000280, 2000281, 2000283, 2000285, 2000294, 2000296, 2000301, 2000302, 2000303,2000305, 2000306, 2000307, 2000311, 2000312, 2000314, 2000315, 2000316, 2000317,2000327, 2000333, 2000336, 2000337, 2000339, 2000344, 2000345, 2000350, 2000352,2000353, 2000354, 2000356, 2000357, 2000358, 2000361, 2000364, 2000366, 2000369,2000370, 2000371, 2000372, 2000374, 2000376, 2000377, 2000378, 2000380, 2000382,2000383, 2000386, 2000394, 2000396, 2000397, 2000404, 2000405, 2000407, 2000409,2000411, 2000418, 2000419, 2000420, 2000423, 2000425, 2000428, 2000430, 2000432,2000435, 2000437, 2000438, 2000446, 2000451, 2000452, 2000453, 2000455, 2000457,2000459, 2000461, 2000462, 2000463, 2000464, 2000465, 2000466, 2000471, 2000475,2000477, 2000482, 2000483, 2000489, 2000494, 2000495, 2000497, 2000499, 2000502,2000504, 2000506, 2000507, 2000508, 2000509, 2000510, 2000514, 2000519, 2000520,2000521, 2000523, 2000526, 2000529, 2000531, 2000533, 2000537, 2000543, 2000545,2000546, 2000550, 2000552, 2000555, 2000558, 2000559, 2000562, 2000564, 2000566,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 496ROLLCODE:14010 H N HIGH SCHOOL MIRCHAIBARI KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------2000571, 2000579, 2000583, 2000584, 2000585, 2000586, 2000597, 2000599, 2000601,3RD DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000005, 2000007, 2000009, 2000011, 2000019, 2000026, 2000027,2000041, 2000059, 2000063, 2000066, 2000069, 2000087, 2000111, 2000127, 2000144,2000155, 2000161, 2000162, 2000165, 2000166, 2000170, 2000174, 2000182, 2000193,2000194, 2000197, 2000198, 2000204, 2000207, 2000220, 2000224, 2000225, 2000256,2000266, 2000290, 2000300, 2000318, 2000319, 2000328, 2000373, 2000384, 2000385,2000422, 2000447, 2000449, 2000460, 2000479, 2000480, 2000486, 2000487, 2000491,2000503, 2000513, 2000535, 2000541, 2000547, 2000553, 2000554, 2000568, 2000570,2000574, 2000577, 2000580, 2000582, 2000588, 2000589, 2000590, 2000596, 2000602,2040001,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 497ROLLCODE:14011 G BALIKA H/S MIRCHAIBARI KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000009, 2000018,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000005, 2000017,3RD DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000006, 2000007, 2000011, 2000013,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 498ROLLCODE:14012 S R D GIRLS HIGH SCHOOL KURSELA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000031, 2000036, 2000041, 2000061, 2000069, 2000074, 2000079, 2000082,2000083, 2000085, 2000096, 2000109, 2000113, 2000151, 2000155, 2000167, 2000168,2000169, 2000170, 2000174, 2000179, 2000180, 2000182, 2000186, 2000195, 2000201,2000206, 2000215, 2000216, 2000222, 2000227, 2000228, 2000229, 2000234, 2000237,2000243, 2000247, 2000250, 2000252, 2000257, 2000259, 2000262, 2000269, 2000277,2000284, 2000285, 2000287, 2000293, 2000298, 2000307, 2000312, 2000321, 2000334,2000346, 2000349, 2000350, 2000352, 2000355, 2000375, 2000378, 2000397, 2000400,2000402, 2000408, 2000410, 2000419, 2000457, 2000461, 2000476, 2000487, 2000489,2000499, 2000503, 2000504, 2000505, 2000515, 2000516,2ND DIVISION---------------2000003, 2000009, 2000010, 2000016, 2000017, 2000019, 2000020, 2000032, 2000033,2000034, 2000042, 2000044, 2000048, 2000049, 2000052, 2000056, 2000057, 2000060,2000070, 2000071, 2000072, 2000076, 2000084, 2000086, 2000093, 2000098, 2000099,2000100, 2000103, 2000104, 2000106, 2000111, 2000116, 2000117, 2000121, 2000124,2000125, 2000126, 2000128, 2000129, 2000137, 2000138, 2000150, 2000159, 2000163,2000164, 2000171, 2000173, 2000175, 2000177, 2000178, 2000184, 2000188, 2000189,2000190, 2000193, 2000194, 2000199, 2000203, 2000208, 2000211, 2000212, 2000214,2000217, 2000220, 2000223, 2000225, 2000232, 2000233, 2000235, 2000239, 2000241,2000242, 2000246, 2000248, 2000249, 2000253, 2000254, 2000256, 2000263, 2000265,2000276, 2000278, 2000279, 2000283, 2000288, 2000290, 2000292, 2000299, 2000301,2000304, 2000308, 2000309, 2000310, 2000311, 2000314, 2000316, 2000317, 2000319,2000320, 2000323, 2000326, 2000332, 2000333, 2000335, 2000336, 2000338, 2000341,2000348, 2000353, 2000354, 2000360, 2000361, 2000365, 2000370, 2000371, 2000373,2000374, 2000377, 2000380, 2000386, 2000387, 2000388, 2000390, 2000391, 2000403,2000407, 2000412, 2000414, 2000415, 2000418, 2000420, 2000423, 2000427, 2000429,2000431, 2000438, 2000441, 2000444, 2000447, 2000452, 2000453, 2000455, 2000459,2000462, 2000467, 2000468, 2000469, 2000470, 2000474, 2000475, 2000477, 2000478,2000479, 2000480, 2000481, 2000483, 2000484, 2000488, 2000492, 2000494, 2000496,2000500, 2000501, 2000512, 2040001,3RD DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000008, 2000011, 2000018, 2000021, 2000023, 2000025, 2000026,2000027, 2000028, 2000029, 2000043, 2000047, 2000050, 2000051, 2000053, 2000054,2000062, 2000064, 2000066, 2000067, 2000081, 2000087, 2000089, 2000092, 2000097,2000101, 2000102, 2000107, 2000114, 2000118, 2000122, 2000123, 2000130, 2000131,2000136, 2000139, 2000142, 2000143, 2000148, 2000152, 2000158, 2000166, 2000191,2000197, 2000198, 2000205, 2000209, 2000210, 2000213, 2000219, 2000224, 2000226,2000230, 2000238, 2000240, 2000251, 2000258, 2000260, 2000261, 2000268, 2000274,2000280, 2000286, 2000289, 2000294, 2000295, 2000296, 2000300, 2000302, 2000306,2000313, 2000315, 2000318, 2000328, 2000330, 2000331, 2000340, 2000343, 2000345,2000357, 2000358, 2000359, 2000364, 2000368, 2000369, 2000372, 2000376, 2000381,2000383, 2000398, 2000401, 2000411, 2000413, 2000417, 2000421, 2000424, 2000425,2000426, 2000430, 2000432, 2000433, 2000436, 2000443, 2000445, 2000448, 2000449,2000456, 2000464, 2000473, 2000482, 2000490, 2000491, 2000493, 2000497, 2000498,2000502, 2000509, 2000510, 2000514,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 499ROLLCODE:14013 GOVT HIGH SCHOOL KORHA KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000006, 2000013, 2000014, 2000016, 2000017, 2000020, 2000024,2000025, 2000026, 2000027, 2000031, 2000036, 2000037, 2000039, 2000040, 2000042,2000045, 2000051, 2000053, 2000055, 2000058, 2000060, 2000063, 2000068, 2000080,2000083, 2000084, 2000087, 2000088, 2000091, 2000103, 2000105, 2000106, 2000110,2000113, 2000114, 2000121, 2000126, 2000135, 2000136, 2000137, 2000146, 2000149,2000159, 2000160, 2000162, 2000197, 2000199, 2000211, 2000213, 2000223, 2000224,2000225, 2000227, 2000230, 2000233, 2000237, 2000238, 2000242, 2000244, 2000245,2000255, 2000264, 2000265, 2000280, 2000286, 2000291, 2000296, 2000304, 2000306,2000308, 2000309, 2000310, 2000314, 2000316, 2000328, 2000330, 2000333, 2000336,2000339, 2000343, 2000344, 2000346, 2000350, 2000352, 2000366, 2000372, 2000373,2000377, 2000379,2ND DIVISION---------------2000001, 2000008, 2000009, 2000011, 2000012, 2000015, 2000021, 2000022, 2000023,2000033, 2000034, 2000035, 2000041, 2000043, 2000046, 2000050, 2000052, 2000057,2000059, 2000064, 2000066, 2000070, 2000073, 2000074, 2000079, 2000085, 2000089,2000097, 2000098, 2000099, 2000100, 2000111, 2000112, 2000119, 2000122, 2000125,2000128, 2000138, 2000140, 2000142, 2000143, 2000145, 2000147, 2000155, 2000156,2000157, 2000158, 2000163, 2000165, 2000166, 2000168, 2000169, 2000171, 2000173,2000175, 2000179, 2000181, 2000183, 2000184, 2000186, 2000192, 2000202, 2000203,2000208, 2000210, 2000214, 2000217, 2000221, 2000222, 2000226, 2000228, 2000231,2000234, 2000240, 2000241, 2000243, 2000246, 2000247, 2000249, 2000250, 2000252,2000253, 2000257, 2000258, 2000259, 2000260, 2000261, 2000262, 2000263, 2000267,2000270, 2000272, 2000273, 2000274, 2000277, 2000278, 2000279, 2000281, 2000283,2000284, 2000285, 2000287, 2000290, 2000292, 2000294, 2000295, 2000298, 2000300,2000301, 2000302, 2000303, 2000307, 2000312, 2000313, 2000318, 2000319, 2000320,2000322, 2000324, 2000329, 2000331, 2000338, 2000340, 2000341, 2000342, 2000345,2000347, 2000351, 2000354, 2000355, 2000357, 2000358, 2000362, 2000363, 2000364,2000367, 2000369, 2000370, 2000374,3RD DIVISION---------------2000004, 2000005, 2000007, 2000019, 2000029, 2000038, 2000047, 2000048, 2000049,2000061, 2000062, 2000071, 2000077, 2000081, 2000086, 2000090, 2000095, 2000104,2000108, 2000115, 2000117, 2000118, 2000124, 2000127, 2000130, 2000132, 2000134,2000139, 2000148, 2000150, 2000151, 2000152, 2000153, 2000164, 2000167, 2000170,2000178, 2000188, 2000194, 2000195, 2000201, 2000204, 2000206, 2000207, 2000212,2000219, 2000235, 2000236, 2000239, 2000248, 2000251, 2000266, 2000271, 2000275,2000282, 2000289, 2000293, 2000297, 2000305, 2000315, 2000317, 2000323, 2000325,2000332, 2000334, 2000337, 2000348, 2000349, 2000353, 2000360, 2000365, 2000368,2000371, 2000375, 2000376,PASS---------------1920145, 1920481,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 500ROLLCODE:14014 PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL KORHA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000013, 2000026, 2000039, 2000046, 2000047, 2000058, 2000066, 2000070,2000071, 2000072, 2000093, 2000104, 2000113, 2000114, 2000119, 2000120, 2000123,2000129, 2000136, 2000143, 2000155, 2000157, 2000161, 2000162, 2000167, 2000179,2000182, 2000188, 2000189, 2000191, 2000193, 2000197, 2000200, 2000203, 2000206,2000214, 2000228, 2000245, 2000264, 2000272, 2000279, 2000297, 2000307, 2000309,2000311, 2000312, 2000313, 2000316, 2000321, 2000323, 2000326, 2000330,2ND DIVISION---------------2000002, 2000015, 2000016, 2000018, 2000019, 2000021, 2000022, 2000025, 2000027,2000030, 2000033, 2000035, 2000042, 2000050, 2000052, 2000054, 2000056, 2000059,2000061, 2000062, 2000063, 2000075, 2000076, 2000078, 2000085, 2000086, 2000091,2000099, 2000100, 2000105, 2000112, 2000116, 2000121, 2000124, 2000133, 2000135,2000137, 2000159, 2000160, 2000173, 2000180, 2000184, 2000185, 2000202, 2000205,2000209, 2000221, 2000222, 2000223, 2000229, 2000230, 2000231, 2000234, 2000235,2000241, 2000242, 2000243, 2000246, 2000256, 2000257, 2000258, 2000259, 2000265,2000274, 2000275, 2000276, 2000280, 2000281, 2000287, 2000290, 2000294, 2000295,2000299, 2000300, 2000303, 2000304, 2000305, 2000306, 2000315, 2000328, 2000329,2000331, 2000333, 2000334, 2000336, 2000337, 2000339, 2000340, 2000343, 2000344,2000346, 2000347, 2040001,3RD DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000005, 2000006, 2000008, 2000009, 2000010, 2000011, 2000014,2000020, 2000023, 2000024, 2000032, 2000034, 2000036, 2000037, 2000038, 2000049,2000051, 2000057, 2000060, 2000064, 2000065, 2000067, 2000069, 2000074, 2000077,2000081, 2000082, 2000084, 2000088, 2000095, 2000096, 2000097, 2000106, 2000109,2000110, 2000111, 2000117, 2000125, 2000127, 2000130, 2000131, 2000134, 2000138,2000142, 2000149, 2000151, 2000152, 2000153, 2000156, 2000158, 2000164, 2000165,2000166, 2000168, 2000171, 2000172, 2000175, 2000176, 2000177, 2000178, 2000181,2000186, 2000187, 2000192, 2000196, 2000198, 2000199, 2000201, 2000204, 2000207,2000210, 2000211, 2000212, 2000213, 2000215, 2000217, 2000218, 2000225, 2000226,2000232, 2000236, 2000238, 2000244, 2000247, 2000248, 2000249, 2000250, 2000252,2000253, 2000260, 2000263, 2000266, 2000268, 2000269, 2000273, 2000278, 2000283,2000284, 2000289, 2000291, 2000296, 2000301, 2000302, 2000314, 2000317, 2000320,2000327, 2000335, 2000341, 2000342, 2000345,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 501ROLLCODE:14015 M L M HIGH SCHOOL BASTAUL, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000008, 2000015, 2000023, 2000043, 2000045, 2000049, 2000053,2000057, 2000059, 2000065, 2000076, 2000078, 2000080, 2000086, 2000089, 2000092,2000094, 2000108, 2000114, 2000118, 2000120, 2000126, 2000128, 2000129, 2000138,2000142, 2000144, 2000146, 2000152, 2000155, 2000157, 2000158, 2000161, 2000163,2000164, 2000165, 2000170, 2000171, 2000176, 2000178, 2000181, 2000182, 2000183,2000186, 2000187, 2000194, 2000195, 2000199, 2000200, 2000204, 2000205, 2000206,2000207, 2000213, 2000214, 2000216, 2000224, 2000229, 2000231, 2000238, 2000251,2000252, 2000253, 2000254, 2000255, 2000257, 2000259, 2000273, 2000274, 2000275,2000280, 2000281, 2000282, 2000290, 2000291, 2000292, 2000296, 2000298, 2000300,2000303, 2000307, 2000308, 2000309, 2000310, 2000311, 2000313, 2000314, 2000316,2000318, 2000321, 2000326, 2000327, 2000328, 2000331, 2000337, 2000340,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000006, 2000007, 2000011, 2000013, 2000018, 2000021, 2000024,2000026, 2000030, 2000032, 2000036, 2000040, 2000042, 2000054, 2000060, 2000064,2000066, 2000067, 2000069, 2000070, 2000071, 2000072, 2000074, 2000075, 2000077,2000079, 2000083, 2000084, 2000085, 2000087, 2000090, 2000091, 2000096, 2000097,2000099, 2000104, 2000105, 2000107, 2000109, 2000110, 2000115, 2000117, 2000121,2000124, 2000125, 2000127, 2000131, 2000133, 2000139, 2000141, 2000143, 2000148,2000151, 2000160, 2000167, 2000168, 2000169, 2000173, 2000174, 2000175, 2000177,2000180, 2000184, 2000192, 2000196, 2000197, 2000202, 2000203, 2000209, 2000210,2000211, 2000215, 2000218, 2000219, 2000223, 2000225, 2000226, 2000230, 2000232,2000233, 2000234, 2000241, 2000242, 2000243, 2000244, 2000247, 2000248, 2000250,2000256, 2000262, 2000263, 2000265, 2000266, 2000268, 2000270, 2000277, 2000288,2000289, 2000294, 2000295, 2000297, 2000299, 2000301, 2000302, 2000304, 2000306,2000312, 2000315, 2000320, 2000324, 2000325, 2000329, 2000330, 2000332, 2000338,2040001, 2040002,3RD DIVISION---------------2000010, 2000016, 2000017, 2000022, 2000025, 2000029, 2000033, 2000035, 2000041,2000044, 2000052, 2000055, 2000062, 2000063, 2000068, 2000073, 2000081, 2000082,2000088, 2000101, 2000102, 2000103, 2000111, 2000123, 2000130, 2000134, 2000135,2000137, 2000140, 2000149, 2000156, 2000159, 2000166, 2000190, 2000212, 2000217,2000221, 2000222, 2000227, 2000228, 2000235, 2000236, 2000245, 2000246, 2000258,2000261, 2000272, 2000284, 2000285, 2000293, 2000317, 2000322,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 502ROLLCODE:14016 PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL BASTAUL, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000010, 2000041,2ND DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000006, 2000008, 2000009, 2000019, 2000021, 2000022, 2000026,2000027, 2000028, 2000031, 2000032, 2000036, 2000038, 2000039, 2000040, 2000043,2000046,3RD DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000007, 2000020, 2000023, 2000030, 2000034, 2000035, 2000037,2000045,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 503ROLLCODE:14017 J HIGH SCHOOL GURUBAZAR KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000007, 2000009, 2000010, 2000013, 2000016, 2000020, 2000021,2000026, 2000034, 2000038, 2000040, 2000041, 2000043, 2000046, 2000048, 2000051,2000052, 2000053, 2000054, 2000062, 2000067, 2000069, 2000071, 2000078, 2000080,2000081, 2000084, 2000085, 2000086, 2000087, 2000088, 2000090, 2000092, 2000093,2000094, 2000097, 2000098, 2000099, 2000104, 2000105, 2000106, 2000107, 2000110,2000122, 2000124, 2000125, 2000126, 2000130, 2000131, 2000135, 2000136, 2000138,2000139, 2000143, 2000144, 2000145, 2000146, 2000148, 2000151, 2000152, 2000157,2000158, 2000161, 2000162, 2000169, 2000170, 2000173, 2000174, 2000178, 2000180,2000182, 2000185, 2000192, 2000193, 2000194, 2000195, 2000196, 2000198, 2000199,2000201, 2000204, 2000205, 2000208, 2000210, 2000211, 2000217, 2000218, 2000220,2000227, 2000237, 2000238, 2000242, 2000244, 2000254, 2000258, 2000262, 2000266,2000267, 2000268, 2000269, 2000271, 2000272, 2000274, 2000276, 2000277, 2000279,2000280, 2000282, 2000286, 2000287, 2000288, 2000289, 2000290, 2000291, 2000294,2000298, 2000299, 2000303, 2000305, 2000307, 2000308, 2000310, 2000311, 2000315,2000319, 2000320, 2000323, 2000324, 2000326, 2000330, 2000333, 2000334, 2000335,2000340, 2000344, 2000347, 2000348, 2000349, 2000356, 2000359, 2000361, 2000362,2000366, 2000375, 2000376, 2000377, 2000379, 2000380, 2000386, 2000388, 2000393,2000394, 2000395, 2000403, 2000404, 2000411, 2000416, 2000417, 2000420, 2000427,2000429, 2000434, 2000436, 2000439, 2000443, 2000448, 2000451, 2000455, 2000456,2000457, 2000458, 2000459, 2000460, 2000468, 2000469, 2000471, 2000472, 2000476,2000477, 2000482, 2000484, 2000489, 2000490, 2000492, 2000494, 2000495, 2000496,2000497, 2000499, 2000500, 2000507, 2000508, 2000510, 2000511, 2000515, 2000518,2000520, 2000521, 2000523, 2000525, 2000533, 2000534, 2000535, 2000536, 2000537,2000539, 2000542, 2000545, 2000546, 2000548, 2000549, 2000556, 2000559, 2000562,2000563, 2000567, 2000569, 2000575, 2000577, 2000581, 2000583, 2000585, 2000586,2000587, 2040006,2ND DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000012, 2000014, 2000018, 2000019, 2000023, 2000024, 2000027,2000031, 2000036, 2000037, 2000039, 2000042, 2000045, 2000049, 2000057, 2000058,2000063, 2000068, 2000073, 2000074, 2000079, 2000083, 2000089, 2000095, 2000096,2000100, 2000109, 2000118, 2000119, 2000127, 2000129, 2000132, 2000133, 2000137,2000141, 2000142, 2000149, 2000153, 2000154, 2000155, 2000165, 2000166, 2000167,2000172, 2000184, 2000188, 2000189, 2000190, 2000197, 2000202, 2000203, 2000206,2000207, 2000221, 2000228, 2000230, 2000231, 2000233, 2000236, 2000240, 2000241,2000247, 2000252, 2000253, 2000255, 2000257, 2000260, 2000263, 2000264, 2000265,2000270, 2000273, 2000275, 2000281, 2000283, 2000284, 2000285, 2000295, 2000297,2000300, 2000309, 2000312, 2000313, 2000316, 2000317, 2000318, 2000322, 2000325,2000327, 2000331, 2000332, 2000338, 2000339, 2000341, 2000346, 2000350, 2000354,2000358, 2000365, 2000367, 2000368, 2000373, 2000378, 2000381, 2000382, 2000385,2000390, 2000397, 2000398, 2000399, 2000400, 2000401, 2000402, 2000405, 2000406,2000407, 2000408, 2000409, 2000410, 2000413, 2000423, 2000424, 2000425, 2000432,2000437, 2000440, 2000441, 2000442, 2000444, 2000446, 2000447, 2000452, 2000462,2000464, 2000475, 2000478, 2000479, 2000480, 2000488, 2000491, 2000493, 2000501,2000503, 2000505, 2000506, 2000514, 2000517, 2000519, 2000522, 2000529, 2000530,2000532, 2000540, 2000543, 2000550, 2000551, 2000554, 2000555, 2000557, 2000560,2000561, 2000564, 2000573, 2000579, 2000580, 2000582, 2040003, 2040004, 2040005,3RD DIVISION---------------BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 504ROLLCODE:14017 J HIGH SCHOOL GURUBAZAR KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------2000011, 2000015, 2000025, 2000028, 2000047, 2000060, 2000066, 2000070, 2000072,2000076, 2000077, 2000112, 2000113, 2000121, 2000156, 2000159, 2000164, 2000176,2000181, 2000183, 2000191, 2000226, 2000249, 2000250, 2000259, 2000261, 2000278,2000293, 2000304, 2000328, 2000337, 2000343, 2000351, 2000357, 2000360, 2000369,2000371, 2000372, 2000383, 2000387, 2000391, 2000392, 2000396, 2000412, 2000418,2000428, 2000450, 2000461, 2000485, 2000502, 2000516, 2000526, 2000544, 2000553,2000558, 2000572, 2000576, 2000578, 2040001, 2040002,PASS---------------1920098,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 505ROLLCODE:14018 S G N GIRLS H/S GURUBAZAR KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000008, 2000009, 2000010, 2000023, 2000025, 2000027, 2000030, 2000034,2000035, 2000037, 2000038, 2000040, 2000046, 2000049, 2000053, 2000063, 2000064,2000066, 2000070, 2000072, 2000073, 2000075, 2000079, 2000085, 2000087, 2000088,2000089, 2000090, 2000092, 2000099, 2000101, 2000109, 2000120, 2000121, 2000122,2000123, 2000140, 2000149, 2000152, 2000153, 2000159, 2000161, 2000177, 2000186,2000188, 2000190, 2000192, 2000197, 2000198, 2000200, 2000212, 2000214, 2000219,2000221, 2000225, 2000228, 2000236, 2000242, 2000243, 2000245, 2000251, 2000252,2000253, 2000255, 2000263, 2000265, 2000271, 2000278, 2000280, 2000291, 2000293,2000299, 2000300, 2000313, 2000316, 2000333, 2000334, 2000335, 2000340, 2000353,2000357, 2000361, 2000362, 2000369, 2000383, 2000385, 2000389, 2000394, 2000401,2000404, 2000405, 2000406, 2000415, 2000420, 2000425, 2000427, 2000429, 2000430,2000447, 2000453, 2000464, 2000468, 2000475, 2000478, 2000488, 2000493, 2000502,2000503, 2000504, 2000505, 2000507, 2000509, 2000510, 2000522, 2000523, 2000524,2000529, 2000533, 2000539, 2000541, 2000544, 2000550, 2000553, 2000554, 2000556,2000559, 2040001,2ND DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000007, 2000011, 2000012, 2000017, 2000019, 2000021, 2000024,2000028, 2000031, 2000033, 2000039, 2000047, 2000050, 2000051, 2000052, 2000057,2000059, 2000065, 2000067, 2000068, 2000069, 2000074, 2000080, 2000084, 2000093,2000095, 2000098, 2000102, 2000105, 2000106, 2000111, 2000112, 2000115, 2000116,2000117, 2000125, 2000126, 2000127, 2000129, 2000130, 2000131, 2000132, 2000134,2000135, 2000137, 2000138, 2000141, 2000143, 2000144, 2000146, 2000148, 2000150,2000151, 2000154, 2000155, 2000162, 2000166, 2000168, 2000169, 2000170, 2000174,2000175, 2000176, 2000178, 2000180, 2000181, 2000182, 2000185, 2000189, 2000194,2000195, 2000196, 2000199, 2000202, 2000204, 2000207, 2000209, 2000210, 2000215,2000220, 2000224, 2000229, 2000230, 2000232, 2000233, 2000234, 2000235, 2000237,2000246, 2000248, 2000254, 2000256, 2000260, 2000261, 2000262, 2000268, 2000269,2000270, 2000273, 2000274, 2000276, 2000283, 2000284, 2000292, 2000295, 2000296,2000302, 2000306, 2000311, 2000312, 2000314, 2000315, 2000317, 2000318, 2000320,2000321, 2000323, 2000326, 2000327, 2000329, 2000338, 2000341, 2000344, 2000347,2000349, 2000354, 2000355, 2000356, 2000367, 2000371, 2000372, 2000378, 2000379,2000388, 2000391, 2000392, 2000396, 2000397, 2000402, 2000403, 2000407, 2000411,2000414, 2000416, 2000417, 2000419, 2000422, 2000423, 2000426, 2000428, 2000431,2000434, 2000438, 2000439, 2000440, 2000445, 2000446, 2000448, 2000449, 2000450,2000451, 2000452, 2000454, 2000456, 2000457, 2000458, 2000461, 2000467, 2000481,2000482, 2000483, 2000485, 2000487, 2000489, 2000492, 2000497, 2000498, 2000499,2000508, 2000514, 2000516, 2000520, 2000525, 2000526, 2000531, 2000534, 2000535,2000536, 2000537, 2000543, 2000547, 2000551, 2000557, 2000558, 2000560,3RD DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000014, 2000016, 2000018, 2000026, 2000032, 2000036, 2000042,2000043, 2000044, 2000048, 2000058, 2000060, 2000071, 2000076, 2000077, 2000096,2000118, 2000128, 2000133, 2000142, 2000156, 2000160, 2000164, 2000171, 2000173,2000184, 2000211, 2000217, 2000227, 2000239, 2000241, 2000247, 2000249, 2000250,2000264, 2000267, 2000275, 2000277, 2000285, 2000286, 2000294, 2000298, 2000301,2000319, 2000322, 2000336, 2000345, 2000346, 2000351, 2000364, 2000368, 2000370,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 506ROLLCODE:14018 S G N GIRLS H/S GURUBAZAR KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------2000373, 2000377, 2000380, 2000384, 2000386, 2000393, 2000395, 2000408, 2000433,2000435, 2000437, 2000455, 2000460, 2000462, 2000463, 2000465, 2000469, 2000472,2000474, 2000476, 2000477, 2000484, 2000491, 2000496, 2000500, 2000511, 2000513,2000521, 2000546, 2000549, 2000552, 2000555,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 507ROLLCODE:14019 A P HIGH SCHOOL AYODHYAGANJ, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000006, 2000008, 2000009, 2000014, 2000015, 2000016, 2000022,2000026, 2000029, 2000039, 2000041, 2000042, 2000048, 2000049, 2000050, 2000058,2000059, 2000062, 2000066, 2000067, 2000073, 2000076, 2000079, 2000092, 2000093,2000097, 2000101, 2000106, 2000112, 2000122, 2000124, 2000126, 2000128, 2000132,2000133, 2000134, 2000136, 2000141, 2000143, 2000145, 2000147, 2000148, 2000156,2000157, 2000170, 2000174, 2000190, 2000199, 2000212, 2000213, 2000217, 2000221,2000236, 2000248, 2000249, 2000250, 2000251, 2000259, 2000264, 2000265, 2000299,2000303, 2000306, 2000307, 2000308, 2000310, 2000312, 2000313, 2000315, 2000318,2000319, 2000324, 2000327, 2000336, 2000343, 2000353, 2000354, 2000366, 2000367,2000372, 2000379, 2000382, 2000388, 2000390, 2000400, 2000403, 2000411, 2000419,2000424, 2000425, 2000426, 2000441, 2000442, 2000444, 2000446, 2000453, 2000454,2000457, 2000464, 2000465, 2000468, 2000470, 2000477, 2000478, 2000482, 2040002,2040003,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000007, 2000010, 2000017, 2000018, 2000020, 2000023,2000024, 2000025, 2000027, 2000030, 2000031, 2000034, 2000040, 2000043, 2000052,2000053, 2000055, 2000056, 2000060, 2000064, 2000068, 2000071, 2000077, 2000083,2000084, 2000085, 2000091, 2000098, 2000099, 2000107, 2000110, 2000111, 2000116,2000117, 2000118, 2000119, 2000121, 2000123, 2000125, 2000130, 2000135, 2000139,2000140, 2000142, 2000144, 2000150, 2000152, 2000162, 2000165, 2000169, 2000176,2000181, 2000184, 2000185, 2000189, 2000193, 2000197, 2000198, 2000201, 2000204,2000208, 2000209, 2000210, 2000225, 2000226, 2000227, 2000228, 2000231, 2000232,2000234, 2000235, 2000238, 2000239, 2000240, 2000242, 2000244, 2000246, 2000247,2000252, 2000253, 2000254, 2000255, 2000256, 2000257, 2000260, 2000262, 2000263,2000266, 2000267, 2000268, 2000269, 2000271, 2000273, 2000274, 2000275, 2000277,2000279, 2000282, 2000283, 2000286, 2000290, 2000291, 2000294, 2000295, 2000301,2000321, 2000322, 2000326, 2000331, 2000332, 2000335, 2000337, 2000338, 2000341,2000344, 2000352, 2000361, 2000364, 2000365, 2000369, 2000371, 2000373, 2000376,2000377, 2000378, 2000380, 2000383, 2000384, 2000391, 2000392, 2000394, 2000395,2000396, 2000397, 2000399, 2000409, 2000410, 2000421, 2000427, 2000428, 2000429,2000430, 2000432, 2000437, 2000440, 2000443, 2000445, 2000448, 2000450, 2000452,2000455, 2000456, 2000460, 2000472, 2000473, 2000479, 2000480, 2000483, 2000484,2000485, 2000487, 2000488, 2040001, 2040004, 2040005, 2040006, 2040007, 2040008,2040009, 2040010, 2040012,3RD DIVISION---------------2000012, 2000013, 2000028, 2000037, 2000044, 2000045, 2000046, 2000047, 2000063,2000065, 2000074, 2000078, 2000081, 2000087, 2000096, 2000103, 2000104, 2000108,2000109, 2000113, 2000114, 2000115, 2000120, 2000129, 2000131, 2000137, 2000146,2000151, 2000153, 2000154, 2000155, 2000161, 2000166, 2000167, 2000178, 2000179,2000187, 2000188, 2000191, 2000192, 2000194, 2000196, 2000202, 2000223, 2000258,2000270, 2000280, 2000281, 2000287, 2000288, 2000289, 2000292, 2000293, 2000297,2000298, 2000300, 2000305, 2000311, 2000320, 2000323, 2000325, 2000330, 2000333,2000340, 2000342, 2000347, 2000348, 2000357, 2000358, 2000363, 2000385, 2000386,2000387, 2000407, 2000412, 2000414, 2000415, 2000416, 2000417, 2000422, 2000433,2000434, 2000435, 2000436, 2000447, 2000449, 2000458, 2000461, 2000466, 2000469,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 508ROLLCODE:14019 A P HIGH SCHOOL AYODHYAGANJ, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------2000471, 2000475, 2040011,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 509ROLLCODE:14020 GYANDA HIGH SCHOOL ROSHNA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000008, 2000010, 2000011, 2000012, 2000049, 2000052, 2000054,2000057, 2000059, 2000062, 2000066, 2000079, 2000085, 2000095, 2000099, 2000100,2000101, 2000102, 2000106, 2000114, 2000120, 2000125, 2000129, 2000134, 2000135,2000136, 2000137, 2000140, 2000142, 2000144, 2000148, 2000149, 2000150, 2000151,2000153, 2000154, 2000155, 2000168, 2000169, 2000171, 2000175, 2000181, 2000182,2000187, 2000195, 2000198, 2000199, 2000202, 2000206, 2000209, 2000211, 2000217,2000218, 2000219, 2000220, 2000222, 2000223, 2000224, 2000226, 2000230, 2000232,2000235, 2000236, 2000245, 2000246, 2000247, 2000250, 2000251, 2000257, 2000261,2000267, 2000269, 2000272, 2000276, 2000282, 2000283, 2000284, 2000285, 2000288,2000290, 2000293, 2000294, 2000295,2ND DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000009, 2000022, 2000040, 2000043, 2000050, 2000053, 2000063,2000065, 2000071, 2000073, 2000074, 2000075, 2000076, 2000077, 2000078, 2000083,2000086, 2000087, 2000088, 2000089, 2000094, 2000103, 2000107, 2000111, 2000115,2000116, 2000118, 2000121, 2000122, 2000126, 2000127, 2000128, 2000130, 2000138,2000139, 2000141, 2000152, 2000159, 2000164, 2000166, 2000174, 2000180, 2000185,2000193, 2000203, 2000207, 2000208, 2000210, 2000213, 2000214, 2000225, 2000227,2000229, 2000237, 2000239, 2000244, 2000252, 2000254, 2000256, 2000259, 2000262,2000264, 2000265, 2000266, 2000268, 2000273, 2000274, 2000275, 2000277, 2000286,2000287, 2000289, 2000291, 2000296,3RD DIVISION---------------2000013, 2000014, 2000016, 2000017, 2000023, 2000026, 2000027, 2000032, 2000033,2000034, 2000036, 2000042, 2000045, 2000047, 2000051, 2000056, 2000061, 2000067,2000069, 2000080, 2000082, 2000084, 2000090, 2000097, 2000098, 2000113, 2000119,2000157, 2000158, 2000162, 2000163, 2000172, 2000177, 2000178, 2000184, 2000188,2000189, 2000194, 2000197, 2000205, 2000212, 2000221, 2000233, 2000238, 2000242,2000253, 2000255, 2000258, 2000260, 2000270, 2000279, 2000280,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 510ROLLCODE:14021 RAJENDRA HIGH SCHOOL DHANPARA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000015, 2000018, 2000042, 2000050, 2000055, 2000056, 2000084, 2000087,2000095, 2000110, 2000132, 2000133, 2000136, 2000137, 2000146, 2000147, 2000149,2000154, 2000160, 2000173, 2000177, 2000184, 2000185, 2000190, 2000192, 2000193,2000197, 2000227, 2000241, 2000253, 2000259, 2000264, 2000269, 2000271, 2000274,2000283, 2000284, 2000287, 2000291, 2000292, 2000294, 2000301, 2000304,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000007, 2000016, 2000022, 2000023, 2000026, 2000028,2000030, 2000032, 2000034, 2000035, 2000039, 2000045, 2000047, 2000048, 2000049,2000051, 2000057, 2000058, 2000059, 2000062, 2000064, 2000065, 2000067, 2000068,2000072, 2000074, 2000078, 2000079, 2000088, 2000089, 2000090, 2000091, 2000098,2000100, 2000101, 2000102, 2000103, 2000105, 2000122, 2000123, 2000124, 2000126,2000127, 2000131, 2000134, 2000139, 2000142, 2000143, 2000148, 2000151, 2000155,2000156, 2000157, 2000165, 2000167, 2000168, 2000171, 2000172, 2000175, 2000176,2000178, 2000179, 2000180, 2000186, 2000188, 2000191, 2000198, 2000201, 2000203,2000206, 2000214, 2000216, 2000217, 2000219, 2000220, 2000224, 2000230, 2000234,2000237, 2000238, 2000239, 2000240, 2000244, 2000245, 2000248, 2000251, 2000255,2000261, 2000262, 2000265, 2000270, 2000272, 2000275, 2000285, 2000288, 2000289,2000290, 2000296, 2040001, 2040002, 2040004,3RD DIVISION---------------2000004, 2000009, 2000012, 2000013, 2000014, 2000017, 2000020, 2000021, 2000033,2000041, 2000044, 2000046, 2000060, 2000061, 2000066, 2000069, 2000070, 2000075,2000076, 2000081, 2000082, 2000083, 2000094, 2000104, 2000106, 2000111, 2000114,2000116, 2000118, 2000119, 2000120, 2000125, 2000130, 2000135, 2000140, 2000145,2000150, 2000152, 2000153, 2000159, 2000164, 2000166, 2000174, 2000181, 2000182,2000183, 2000187, 2000196, 2000199, 2000204, 2000205, 2000207, 2000209, 2000212,2000215, 2000221, 2000222, 2000223, 2000225, 2000226, 2000228, 2000229, 2000231,2000232, 2000243, 2000247, 2000249, 2000250, 2000252, 2000263, 2000268, 2000273,2000276, 2000277, 2000278, 2000281, 2000286, 2000293, 2000295, 2000297, 2000298,2000299, 2000302, 2040003,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 511ROLLCODE:14022 D G HIGH SCHOOL KRISHNANAGAR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000008, 2000010, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015,2000017, 2000024, 2000029, 2000034, 2000037, 2000038, 2000043, 2000046, 2000049,2000051, 2000066, 2000067, 2000069, 2000074, 2000076, 2000077, 2000082, 2000087,2000088, 2000089, 2000093, 2000094, 2000099, 2000104, 2000107, 2000110, 2000112,2000117, 2000118, 2000123, 2000125, 2000126, 2000127, 2000128, 2000130, 2000132,2000133, 2000135, 2000137, 2000139, 2000140, 2000141, 2000143, 2000147, 2000150,2000152, 2000153, 2000161, 2000164, 2000167, 2000168, 2000172, 2000179, 2000180,2000182, 2000192, 2000198, 2000207, 2000208, 2000209, 2000210, 2000211, 2000212,2000213, 2000214, 2000215, 2000216, 2000221, 2000226, 2000227, 2000230, 2000234,2000235, 2000236, 2000237, 2000240, 2000244, 2000247, 2000254, 2000259, 2000263,2000269, 2000270, 2000271, 2000273, 2000275, 2000276, 2000277, 2000283, 2000284,2000285, 2000288, 2000289, 2000290, 2000292, 2000294, 2000296, 2000297, 2000299,2000300, 2000301, 2000304, 2000305, 2000306, 2000309, 2000310, 2000321, 2000324,2000325, 2000326, 2000327, 2000330, 2000331, 2000333, 2000334, 2000337, 2000338,2000343, 2000344, 2000345, 2000349, 2000351, 2000355, 2000359, 2000363, 2000364,2000365, 2000366, 2000367, 2000370, 2000374, 2000377, 2000378, 2000383, 2000384,2000385, 2000387, 2000391, 2000393, 2000400, 2000401, 2000402, 2000404, 2000406,2000407, 2000408, 2000409, 2000412, 2000413, 2000414, 2000415, 2000417, 2000418,2000424, 2000425, 2000426, 2000427, 2000429, 2000433, 2000434, 2000436, 2000440,2000442, 2000451, 2000453, 2000455, 2000456, 2000457, 2000458, 2000460, 2000461,2000462, 2000463, 2000464, 2000469, 2000470, 2000471, 2000472, 2000477, 2000479,2000480, 2000481, 2000482, 2000483, 2000484, 2000485, 2000486, 2000487, 2000488,2000490, 2000496, 2000498, 2000500, 2000504, 2000505, 2000506, 2000508, 2000510,2000511, 2000516, 2000518, 2000519, 2000521, 2000522, 2000523, 2000525, 2000528,2000532, 2000534, 2000535, 2000540, 2000542, 2000543,2ND DIVISION---------------2000006, 2000009, 2000013, 2000016, 2000018, 2000019, 2000020, 2000021, 2000022,2000023, 2000025, 2000028, 2000032, 2000035, 2000036, 2000039, 2000040, 2000041,2000045, 2000048, 2000053, 2000054, 2000056, 2000057, 2000058, 2000059, 2000063,2000064, 2000065, 2000068, 2000071, 2000072, 2000075, 2000078, 2000079, 2000083,2000084, 2000086, 2000090, 2000092, 2000096, 2000097, 2000098, 2000100, 2000101,2000103, 2000105, 2000108, 2000109, 2000111, 2000114, 2000115, 2000116, 2000119,2000124, 2000134, 2000138, 2000142, 2000145, 2000148, 2000149, 2000151, 2000154,2000155, 2000160, 2000163, 2000169, 2000170, 2000175, 2000176, 2000177, 2000178,2000181, 2000183, 2000184, 2000185, 2000187, 2000189, 2000190, 2000191, 2000194,2000195, 2000197, 2000199, 2000200, 2000201, 2000202, 2000203, 2000205, 2000206,2000217, 2000218, 2000219, 2000222, 2000224, 2000228, 2000229, 2000231, 2000241,2000242, 2000245, 2000246, 2000249, 2000250, 2000252, 2000255, 2000256, 2000258,2000260, 2000261, 2000262, 2000266, 2000268, 2000272, 2000278, 2000280, 2000286,2000287, 2000291, 2000293, 2000295, 2000298, 2000302, 2000303, 2000307, 2000314,2000315, 2000317, 2000318, 2000320, 2000323, 2000332, 2000335, 2000336, 2000339,2000341, 2000347, 2000354, 2000356, 2000368, 2000372, 2000373, 2000376, 2000380,2000381, 2000386, 2000389, 2000390, 2000392, 2000394, 2000396, 2000397, 2000403,2000405, 2000411, 2000416, 2000419, 2000420, 2000422, 2000423, 2000428, 2000430,2000431, 2000432, 2000435, 2000438, 2000439, 2000441, 2000444, 2000446, 2000447,2000450, 2000454, 2000459, 2000467, 2000468, 2000473, 2000474, 2000475, 2000478,2000489, 2000497, 2000499, 2000502, 2000503, 2000507, 2000520, 2000524, 2000526,2000527, 2000533, 2000536, 2000541,3RD DIVISION---------------BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 512ROLLCODE:14022 D G HIGH SCHOOL KRISHNANAGAR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------2000004, 2000005, 2000026, 2000027, 2000030, 2000031, 2000033, 2000042, 2000050,2000052, 2000062, 2000070, 2000073, 2000081, 2000091, 2000102, 2000106, 2000120,2000122, 2000129, 2000131, 2000146, 2000157, 2000158, 2000162, 2000165, 2000173,2000174, 2000186, 2000188, 2000204, 2000220, 2000232, 2000233, 2000238, 2000239,2000243, 2000248, 2000251, 2000281, 2000282, 2000311, 2000340, 2000352, 2000360,2000369, 2000379, 2000399, 2000421, 2000448, 2000452, 2000492, 2000493, 2000494,2000512, 2000515, 2000531,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 513ROLLCODE:14023 RAJYA S S HIGH SCHOOL PRANPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000007, 2000009, 2000011, 2000017, 2000026, 2000031, 2000040, 2000045,2000047, 2000052, 2000074, 2000078, 2000098, 2000121, 2000127, 2000134, 2000136,2000139, 2000153, 2000161, 2000181, 2000187, 2000188, 2000190, 2000195, 2000198,2000199, 2000200, 2000206, 2000214, 2000215, 2000227, 2000229, 2000230, 2000231,2000235, 2000243, 2000249, 2000253, 2000256, 2000257, 2000259, 2000262, 2000265,2000269, 2000270, 2000274, 2000278, 2000280, 2000281, 2000286, 2000288, 2000295,2000302, 2000310, 2000312, 2000316, 2000320, 2000322, 2000328,2ND DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000013, 2000014, 2000016, 2000020, 2000022, 2000025, 2000033,2000037, 2000046, 2000051, 2000054, 2000055, 2000056, 2000057, 2000058, 2000064,2000065, 2000067, 2000070, 2000071, 2000077, 2000083, 2000087, 2000088, 2000090,2000092, 2000093, 2000094, 2000097, 2000099, 2000104, 2000114, 2000117, 2000118,2000119, 2000120, 2000123, 2000126, 2000130, 2000135, 2000142, 2000147, 2000148,2000150, 2000151, 2000152, 2000156, 2000157, 2000165, 2000166, 2000171, 2000178,2000179, 2000180, 2000189, 2000191, 2000192, 2000193, 2000194, 2000196, 2000204,2000207, 2000208, 2000209, 2000210, 2000212, 2000216, 2000218, 2000219, 2000223,2000224, 2000232, 2000246, 2000247, 2000251, 2000254, 2000255, 2000258, 2000260,2000261, 2000263, 2000264, 2000268, 2000275, 2000279, 2000282, 2000283, 2000284,2000292, 2000294, 2000301, 2000304, 2000307, 2000309, 2000313, 2000314, 2000317,2000318, 2000319, 2000323, 2000327, 2000332, 2000337, 2000338, 2000340,3RD DIVISION---------------2000002, 2000015, 2000018, 2000019, 2000021, 2000029, 2000032, 2000034, 2000035,2000036, 2000038, 2000041, 2000044, 2000048, 2000049, 2000050, 2000053, 2000059,2000060, 2000061, 2000062, 2000063, 2000069, 2000072, 2000076, 2000079, 2000091,2000095, 2000100, 2000101, 2000102, 2000103, 2000105, 2000106, 2000107, 2000108,2000109, 2000112, 2000115, 2000124, 2000125, 2000128, 2000129, 2000131, 2000132,2000138, 2000146, 2000149, 2000158, 2000160, 2000163, 2000164, 2000167, 2000169,2000174, 2000175, 2000201, 2000213, 2000221, 2000222, 2000226, 2000228, 2000238,2000240, 2000252, 2000266, 2000272, 2000277, 2000285, 2000287, 2000289, 2000290,2000296, 2000308, 2000321, 2000325, 2000326, 2000329, 2000331, 2000334, 2000339,2040001, 2040002,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 514ROLLCODE:14024 B H M HIGH SCHOOL POTHIA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000020, 2000022, 2000043, 2000045, 2000059, 2000071, 2000078,2000088, 2000101, 2000114, 2000118, 2000119, 2000130, 2000145, 2000148, 2000149,2000154, 2000158, 2000159, 2000161, 2000163, 2000164, 2000167, 2000169, 2000170,2000172, 2000178, 2000179, 2000188, 2000203, 2000209, 2000220, 2000221, 2000223,2000225, 2000228, 2000236, 2000238, 2000250, 2000251, 2000256, 2000259, 2000260,2000261, 2000267, 2000270, 2000273, 2000274, 2000275, 2000279, 2000286, 2000293,2000301, 2000305, 2000311, 2000317, 2000318, 2000321, 2000324, 2000325, 2000327,2000329, 2000333, 2000339, 2000342, 2000343, 2000344, 2000346, 2000349, 2000358,2000359, 2000361, 2000364, 2000367, 2000368, 2000376, 2000379, 2000381, 2000382,2000387, 2000391, 2000393, 2000395, 2000396, 2000398, 2000402, 2000405, 2000409,2ND DIVISION---------------2000005, 2000010, 2000013, 2000017, 2000018, 2000019, 2000027, 2000037, 2000038,2000039, 2000040, 2000046, 2000047, 2000052, 2000053, 2000054, 2000058, 2000060,2000063, 2000064, 2000065, 2000070, 2000072, 2000073, 2000077, 2000079, 2000080,2000081, 2000083, 2000085, 2000086, 2000094, 2000096, 2000097, 2000099, 2000100,2000102, 2000104, 2000108, 2000109, 2000111, 2000115, 2000120, 2000122, 2000124,2000125, 2000126, 2000137, 2000139, 2000140, 2000150, 2000152, 2000153, 2000156,2000160, 2000162, 2000165, 2000174, 2000175, 2000177, 2000181, 2000185, 2000187,2000189, 2000190, 2000192, 2000194, 2000196, 2000197, 2000198, 2000202, 2000206,2000207, 2000208, 2000210, 2000213, 2000215, 2000216, 2000219, 2000224, 2000227,2000231, 2000234, 2000239, 2000240, 2000244, 2000245, 2000246, 2000247, 2000248,2000253, 2000255, 2000257, 2000268, 2000269, 2000276, 2000278, 2000283, 2000284,2000285, 2000287, 2000289, 2000292, 2000295, 2000296, 2000299, 2000300, 2000307,2000309, 2000310, 2000315, 2000316, 2000319, 2000320, 2000331, 2000334, 2000335,2000337, 2000338, 2000340, 2000345, 2000347, 2000353, 2000356, 2000357, 2000360,2000362, 2000363, 2000366, 2000371, 2000380, 2000383, 2000385, 2000389, 2000392,2000407, 2000410, 2040001,3RD DIVISION---------------2000001, 2000024, 2000025, 2000029, 2000030, 2000032, 2000033, 2000034, 2000035,2000036, 2000041, 2000042, 2000048, 2000049, 2000068, 2000076, 2000084, 2000107,2000110, 2000121, 2000123, 2000127, 2000128, 2000133, 2000134, 2000138, 2000142,2000144, 2000155, 2000166, 2000168, 2000176, 2000182, 2000184, 2000186, 2000191,2000211, 2000217, 2000222, 2000226, 2000229, 2000235, 2000237, 2000242, 2000243,2000249, 2000252, 2000258, 2000262, 2000263, 2000264, 2000272, 2000281, 2000282,2000290, 2000291, 2000298, 2000302, 2000303, 2000304, 2000306, 2000308, 2000312,2000314, 2000328, 2000332, 2000336, 2000341, 2000348, 2000350, 2000352, 2000354,2000377, 2000378, 2000384, 2000386, 2000390, 2000394, 2000397, 2000401, 2040002,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 515ROLLCODE:14025 DR L N S HIGH SCHOOL CHANDWA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000013, 2000020, 2000022, 2000023, 2000028, 2000029, 2000040, 2000047,2ND DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000008, 2000010, 2000011, 2000012, 2000015, 2000018, 2000019,2000021, 2000024, 2000025, 2000026, 2000030, 2000031, 2000032, 2000035, 2000038,2000039, 2000046,3RD DIVISION---------------2000004, 2000006, 2000007, 2000014, 2000036, 2000037, 2000041, 2000044, 2000048,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 516ROLLCODE:14026 S N SARVODAY HIGH SCHOOL BARETA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000012, 2000018, 2000029, 2000035, 2000041, 2000054, 2000055,2000064, 2000069, 2000071, 2000083, 2000087, 2000097, 2000099, 2000103, 2000111,2000114, 2000116, 2000120, 2000121, 2000123, 2000125, 2000126, 2000128, 2000134,2000135, 2000136, 2000137, 2000138, 2000144, 2000148, 2000150, 2000152, 2000154,2000164, 2000166, 2000169, 2000170, 2000171, 2000179, 2000203, 2000205, 2000207,2000209, 2000217, 2000220, 2000221, 2000225, 2000229, 2000233, 2000239, 2000241,2000248, 2000253, 2000258, 2000259, 2000264, 2000266, 2000276, 2000279, 2000285,2000286, 2000290, 2000291, 2000292, 2000294, 2000296, 2000297, 2000298, 2000302,2000303, 2000309, 2000311, 2000312, 2000313, 2000314, 2000332, 2000336, 2000344,2000346, 2000356, 2000357, 2000362,2ND DIVISION---------------2000002, 2000005, 2000008, 2000009, 2000011, 2000016, 2000023, 2000024, 2000025,2000031, 2000033, 2000040, 2000043, 2000044, 2000045, 2000046, 2000047, 2000058,2000061, 2000065, 2000066, 2000070, 2000072, 2000074, 2000076, 2000077, 2000078,2000079, 2000080, 2000092, 2000101, 2000102, 2000104, 2000105, 2000107, 2000108,2000110, 2000113, 2000115, 2000119, 2000122, 2000127, 2000130, 2000131, 2000133,2000140, 2000142, 2000143, 2000145, 2000149, 2000151, 2000153, 2000158, 2000159,2000160, 2000161, 2000165, 2000167, 2000174, 2000178, 2000180, 2000181, 2000183,2000188, 2000189, 2000190, 2000192, 2000193, 2000194, 2000201, 2000213, 2000215,2000216, 2000218, 2000219, 2000223, 2000224, 2000226, 2000227, 2000230, 2000231,2000232, 2000235, 2000237, 2000238, 2000240, 2000243, 2000244, 2000245, 2000246,2000247, 2000257, 2000260, 2000263, 2000267, 2000269, 2000270, 2000271, 2000272,2000275, 2000281, 2000282, 2000284, 2000299, 2000300, 2000301, 2000304, 2000306,2000307, 2000310, 2000315, 2000320, 2000321, 2000324, 2000325, 2000326, 2000327,2000329, 2000330, 2000333, 2000342, 2000347, 2000349, 2000350, 2000353, 2000354,2000358, 2040001,3RD DIVISION---------------2000004, 2000006, 2000013, 2000019, 2000039, 2000042, 2000051, 2000053, 2000056,2000059, 2000063, 2000067, 2000073, 2000084, 2000085, 2000086, 2000088, 2000089,2000090, 2000091, 2000094, 2000098, 2000100, 2000112, 2000141, 2000146, 2000155,2000157, 2000168, 2000176, 2000184, 2000187, 2000197, 2000198, 2000199, 2000208,2000212, 2000234, 2000242, 2000252, 2000254, 2000255, 2000261, 2000262, 2000265,2000268, 2000273, 2000274, 2000277, 2000280, 2000283, 2000295, 2000316, 2000318,2000319, 2000334, 2000335, 2000337, 2000338, 2000339, 2000343, 2000345, 2000351,2000361, 2040002,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 517ROLLCODE:14027 HIGH SCHOOL SHUJAPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000006, 2000008, 2000042, 2000048, 2000074, 2000097, 2000103, 2000140, 2000149,2000159, 2000163, 2000170, 2000175, 2000176, 2000180, 2000181, 2000183, 2000184,2000185, 2000190, 2000195, 2000196, 2000198, 2000200, 2000201, 2000202, 2000203,2000207, 2000209, 2000210, 2000212, 2000214, 2000223, 2000228, 2000244, 2000247,2000248, 2000250, 2000253, 2000258, 2000265, 2000271, 2000274, 2000275, 2000286,2000296, 2000301, 2000303, 2000305, 2000308, 2000310, 2000319, 2000321, 2000322,2000330, 2000336, 2000337, 2000338, 2000339, 2000342, 2040004,2ND DIVISION---------------2000003, 2000007, 2000009, 2000010, 2000011, 2000012, 2000015, 2000016, 2000022,2000023, 2000026, 2000031, 2000039, 2000040, 2000044, 2000051, 2000052, 2000053,2000055, 2000057, 2000064, 2000065, 2000066, 2000067, 2000069, 2000072, 2000075,2000077, 2000078, 2000079, 2000084, 2000086, 2000088, 2000092, 2000095, 2000096,2000100, 2000102, 2000114, 2000115, 2000116, 2000118, 2000122, 2000126, 2000127,2000128, 2000129, 2000130, 2000133, 2000134, 2000139, 2000141, 2000143, 2000145,2000146, 2000147, 2000148, 2000150, 2000151, 2000154, 2000155, 2000160, 2000164,2000169, 2000172, 2000173, 2000179, 2000186, 2000189, 2000194, 2000204, 2000213,2000215, 2000216, 2000217, 2000218, 2000220, 2000224, 2000226, 2000227, 2000230,2000231, 2000232, 2000233, 2000234, 2000237, 2000238, 2000239, 2000242, 2000243,2000245, 2000246, 2000249, 2000251, 2000257, 2000259, 2000261, 2000263, 2000264,2000266, 2000267, 2000270, 2000273, 2000276, 2000277, 2000278, 2000284, 2000285,2000287, 2000288, 2000289, 2000290, 2000292, 2000295, 2000297, 2000298, 2000299,2000300, 2000304, 2000306, 2000309, 2000312, 2000316, 2000317, 2000318, 2000320,2000323, 2000324, 2000326, 2000329, 2000331, 2000333, 2000334, 2000335, 2040001,2040002,3RD DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000005, 2000014, 2000018, 2000028, 2000029, 2000030, 2000035,2000038, 2000043, 2000046, 2000047, 2000050, 2000054, 2000056, 2000062, 2000070,2000071, 2000073, 2000076, 2000081, 2000082, 2000085, 2000087, 2000089, 2000090,2000091, 2000093, 2000098, 2000104, 2000106, 2000107, 2000108, 2000110, 2000119,2000120, 2000121, 2000123, 2000124, 2000131, 2000132, 2000135, 2000136, 2000137,2000138, 2000152, 2000162, 2000166, 2000167, 2000168, 2000191, 2000192, 2000193,2000197, 2000205, 2000206, 2000219, 2000221, 2000222, 2000235, 2000241, 2000254,2000255, 2000256, 2000268, 2000283, 2000307, 2000311, 2000313, 2000314, 2000325,2040003,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 518ROLLCODE:14028 S J N C HIGH SCHOOL BARETA SEMAPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000005, 2000010, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000017,2000019, 2000020, 2000022, 2000035, 2000042, 2000052, 2000053, 2000054, 2000064,2000065, 2000067, 2000068, 2000073, 2000082, 2000085, 2000109, 2000110, 2000111,2000114, 2000116, 2000118, 2000119, 2000125, 2000136, 2000138, 2000147, 2000150,2000151, 2000152, 2000156, 2000158, 2000164, 2000165, 2000166, 2000179, 2000184,2000186, 2000190, 2000211, 2000213, 2000215, 2000221, 2000223, 2000225, 2000242,2000244, 2000245, 2000248, 2000252, 2000254, 2000255, 2000257, 2000258, 2000263,2000264, 2000270, 2000271, 2000273, 2000282, 2000284, 2000296, 2000298, 2000306,2000307, 2000316, 2000319, 2000320, 2000325, 2000326, 2000327, 2000328, 2000335,2000336, 2000337, 2000342, 2000346, 2000347, 2000348, 2000349, 2000352, 2000363,2000364, 2000367, 2000369, 2000370, 2000372, 2000374, 2000379, 2000380, 2000393,2000394, 2000398, 2000399, 2000403, 2000406, 2000408, 2000412, 2000417, 2000419,2000422, 2000425, 2000426, 2000427, 2000443, 2000451, 2000454, 2000458, 2000460,2000461, 2000464, 2000468, 2000469, 2000473, 2000475, 2000476, 2000479, 2000483,2000485, 2000488, 2000489, 2000495, 2000498, 2000499, 2000505, 2000506, 2000507,2000508, 2000509, 2000510, 2000513, 2000514, 2000516, 2000519, 2000520, 2000523,2000524, 2000526, 2000527, 2000528, 2000530, 2000533, 2000534, 2000536, 2000539,2000540, 2000543, 2000548, 2000549, 2000553, 2000554, 2000555, 2000556, 2000557,2000558, 2000561, 2000563, 2000565, 2000571, 2000574, 2000576, 2000579, 2000581,2000587, 2000588, 2000591, 2000597, 2000602, 2000606, 2000607, 2000610, 2000612,2000613, 2000614, 2000617, 2000618, 2000619, 2000620, 2000621, 2000623, 2000625,2000626, 2000632, 2000633, 2000637, 2000640, 2000646, 2000647, 2000651, 2000657,2000658, 2000659, 2000672, 2000676, 2000677,2ND DIVISION---------------2000006, 2000013, 2000021, 2000023, 2000024, 2000031, 2000032, 2000036, 2000037,2000038, 2000040, 2000044, 2000046, 2000049, 2000050, 2000051, 2000059, 2000063,2000066, 2000069, 2000071, 2000074, 2000075, 2000076, 2000077, 2000078, 2000079,2000080, 2000081, 2000090, 2000094, 2000098, 2000100, 2000103, 2000105, 2000107,2000112, 2000113, 2000115, 2000123, 2000124, 2000137, 2000139, 2000141, 2000142,2000143, 2000145, 2000148, 2000154, 2000160, 2000162, 2000163, 2000168, 2000172,2000175, 2000180, 2000183, 2000185, 2000187, 2000189, 2000194, 2000198, 2000201,2000202, 2000205, 2000212, 2000214, 2000216, 2000217, 2000219, 2000220, 2000222,2000228, 2000230, 2000231, 2000236, 2000238, 2000241, 2000243, 2000247, 2000253,2000259, 2000261, 2000262, 2000265, 2000266, 2000267, 2000268, 2000274, 2000276,2000279, 2000285, 2000286, 2000287, 2000289, 2000291, 2000292, 2000293, 2000297,2000302, 2000304, 2000313, 2000315, 2000317, 2000318, 2000322, 2000323, 2000333,2000350, 2000355, 2000356, 2000357, 2000362, 2000365, 2000366, 2000371, 2000373,2000375, 2000377, 2000382, 2000383, 2000384, 2000386, 2000388, 2000392, 2000397,2000402, 2000404, 2000405, 2000407, 2000409, 2000410, 2000413, 2000418, 2000429,2000430, 2000432, 2000433, 2000438, 2000441, 2000445, 2000447, 2000448, 2000449,2000450, 2000452, 2000453, 2000456, 2000457, 2000462, 2000463, 2000465, 2000467,2000470, 2000471, 2000472, 2000474, 2000477, 2000478, 2000482, 2000484, 2000486,2000490, 2000491, 2000493, 2000494, 2000496, 2000497, 2000500, 2000502, 2000503,2000511, 2000512, 2000515, 2000518, 2000522, 2000525, 2000529, 2000531, 2000532,2000535, 2000537, 2000538, 2000542, 2000546, 2000551, 2000559, 2000560, 2000562,2000568, 2000569, 2000572, 2000577, 2000582, 2000583, 2000592, 2000593, 2000595,2000596, 2000598, 2000600, 2000603, 2000604, 2000605, 2000608, 2000611, 2000615,2000616, 2000624, 2000629, 2000634, 2000638, 2000641, 2000642, 2000643, 2000644,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 519ROLLCODE:14028 S J N C HIGH SCHOOL BARETA SEMAPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------2000645, 2000648, 2000649, 2000650, 2000652, 2000653, 2000661, 2000662, 2000664,2000668, 2000669, 2000670, 2000671, 2000675, 2000678, 2000679, 2000682, 2040002,2040003, 2040005, 2040006, 2040007,3RD DIVISION---------------2000002, 2000008, 2000009, 2000016, 2000018, 2000025, 2000027, 2000029, 2000034,2000039, 2000043, 2000057, 2000060, 2000061, 2000062, 2000072, 2000084, 2000087,2000088, 2000091, 2000092, 2000093, 2000096, 2000097, 2000099, 2000101, 2000102,2000104, 2000108, 2000120, 2000129, 2000131, 2000134, 2000140, 2000146, 2000155,2000159, 2000161, 2000167, 2000169, 2000173, 2000174, 2000176, 2000177, 2000182,2000191, 2000192, 2000193, 2000195, 2000199, 2000200, 2000203, 2000204, 2000207,2000208, 2000224, 2000226, 2000227, 2000232, 2000233, 2000239, 2000240, 2000246,2000249, 2000250, 2000256, 2000269, 2000272, 2000275, 2000278, 2000280, 2000288,2000290, 2000294, 2000300, 2000301, 2000308, 2000311, 2000312, 2000314, 2000324,2000332, 2000340, 2000343, 2000344, 2000351, 2000358, 2000360, 2000368, 2000378,2000385, 2000396, 2000400, 2000414, 2000416, 2000420, 2000435, 2000437, 2000439,2000440, 2000442, 2000455, 2000459, 2000466, 2000480, 2000481, 2000487, 2000492,2000501, 2000521, 2000552, 2000564, 2000566, 2000567, 2000570, 2000573, 2000584,2000585, 2000586, 2000589, 2000601, 2000609, 2000622, 2000627, 2000630, 2000636,2000639, 2000654, 2000655, 2000656, 2000663, 2000667, 2000673, 2000681, 2040001,2040004,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 520ROLLCODE:14029 HIGH SCHOOL HAFLA GANJ, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000006, 2000018, 2000026, 2000031, 2000034, 2000042, 2000043, 2000057, 2000061,2000065, 2000067, 2000069, 2000083, 2000092, 2000097, 2000098, 2000099, 2000104,2000105, 2000113, 2000121, 2000128, 2000145, 2000159, 2000160, 2000164, 2000166,2000167, 2000170, 2000172, 2000176, 2000178, 2000179, 2000180, 2000205, 2000214,2000223, 2000224, 2000230, 2000233, 2000237, 2000244, 2000245, 2000254, 2000262,2000268, 2000269, 2000270, 2000280, 2000282, 2000285, 2000289, 2000290, 2000292,2000293, 2000310, 2000315, 2000316, 2000318, 2000320, 2000324, 2000330, 2000335,2000345,2ND DIVISION---------------2000012, 2000016, 2000017, 2000027, 2000032, 2000033, 2000035, 2000038, 2000039,2000045, 2000046, 2000048, 2000055, 2000056, 2000076, 2000091, 2000094, 2000100,2000102, 2000106, 2000109, 2000111, 2000112, 2000115, 2000116, 2000117, 2000123,2000125, 2000126, 2000127, 2000130, 2000132, 2000136, 2000137, 2000140, 2000141,2000142, 2000143, 2000146, 2000148, 2000150, 2000152, 2000153, 2000154, 2000155,2000156, 2000163, 2000165, 2000169, 2000174, 2000175, 2000177, 2000181, 2000187,2000188, 2000190, 2000191, 2000192, 2000202, 2000203, 2000206, 2000208, 2000210,2000213, 2000217, 2000218, 2000226, 2000232, 2000234, 2000235, 2000238, 2000240,2000241, 2000242, 2000246, 2000248, 2000249, 2000250, 2000251, 2000253, 2000255,2000256, 2000257, 2000258, 2000259, 2000260, 2000261, 2000264, 2000265, 2000266,2000267, 2000273, 2000274, 2000275, 2000276, 2000277, 2000278, 2000281, 2000287,2000294, 2000295, 2000301, 2000302, 2000303, 2000306, 2000308, 2000309, 2000311,2000319, 2000321, 2000325, 2000329, 2000331, 2000332, 2000334, 2000337, 2000341,2000344,3RD DIVISION---------------2000010, 2000011, 2000013, 2000029, 2000036, 2000037, 2000040, 2000041, 2000044,2000047, 2000050, 2000052, 2000054, 2000058, 2000060, 2000062, 2000068, 2000070,2000071, 2000072, 2000073, 2000074, 2000078, 2000079, 2000085, 2000086, 2000089,2000096, 2000108, 2000131, 2000133, 2000134, 2000135, 2000138, 2000139, 2000144,2000158, 2000173, 2000183, 2000189, 2000193, 2000198, 2000199, 2000200, 2000204,2000207, 2000212, 2000215, 2000216, 2000219, 2000222, 2000225, 2000227, 2000229,2000231, 2000239, 2000243, 2000263, 2000283, 2000284, 2000291, 2000296, 2000299,2000312, 2000313, 2000314, 2000317, 2000322, 2000323, 2000333, 2000338, 2000339,2000340, 2000342,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 521ROLLCODE:14030 HIGH SCHOOL FULHARA GORGAMA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000011, 2000017, 2000021, 2000027, 2000034, 2000040, 2000056, 2000057, 2000063,2000065, 2000072, 2000081, 2000084, 2000089, 2000090, 2000091, 2000092, 2000094,2000099, 2000102, 2000104, 2000110, 2000112, 2000116, 2000118, 2000134, 2000135,2000136, 2000138, 2000140, 2000142, 2000156, 2000157, 2000158, 2000164, 2000165,2000166, 2000169, 2000177, 2000179, 2000183, 2000185, 2000189, 2000190, 2000191,2000198, 2000202, 2000208, 2000211, 2000217, 2000219, 2000242, 2000249,2ND DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000005, 2000006, 2000007, 2000010, 2000013, 2000016, 2000022,2000024, 2000025, 2000028, 2000032, 2000035, 2000038, 2000044, 2000045, 2000051,2000053, 2000054, 2000061, 2000062, 2000064, 2000068, 2000074, 2000076, 2000095,2000105, 2000115, 2000117, 2000120, 2000123, 2000124, 2000125, 2000127, 2000129,2000137, 2000139, 2000143, 2000145, 2000146, 2000147, 2000149, 2000152, 2000153,2000154, 2000159, 2000160, 2000161, 2000162, 2000163, 2000167, 2000168, 2000170,2000171, 2000173, 2000175, 2000176, 2000180, 2000184, 2000192, 2000193, 2000194,2000196, 2000200, 2000203, 2000207, 2000212, 2000213, 2000216, 2000218, 2000220,2000223, 2000225, 2000226, 2000230, 2000231, 2000234, 2000238, 2000239, 2000240,2000241, 2000243, 2000246, 2000247, 2000248, 2040001,3RD DIVISION---------------2000003, 2000018, 2000019, 2000026, 2000029, 2000036, 2000037, 2000042, 2000043,2000046, 2000049, 2000055, 2000059, 2000067, 2000070, 2000071, 2000075, 2000077,2000085, 2000088, 2000093, 2000096, 2000103, 2000107, 2000108, 2000119, 2000121,2000128, 2000130, 2000131, 2000132, 2000141, 2000148, 2000172, 2000174, 2000182,2000187, 2000188, 2000199, 2000201, 2000204, 2000205, 2000206, 2000209, 2000214,2000215, 2000222, 2000224, 2000228, 2000232, 2000237,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 522ROLLCODE:14031 H K HIGH SCHOOL JOTRAMROY, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000019, 2000024, 2000032, 2000043, 2000046, 2000051, 2000059, 2000065, 2000066,2000068, 2000069, 2000075, 2000083, 2000088, 2000093,2ND DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000009, 2000010, 2000011, 2000012,2000013, 2000016, 2000017, 2000021, 2000028, 2000029, 2000036, 2000039, 2000040,2000041, 2000044, 2000045, 2000052, 2000054, 2000057, 2000058, 2000061, 2000062,2000064, 2000067, 2000071, 2000074, 2000078, 2000079, 2000081, 2000082, 2000086,2000090, 2000094, 2000096, 2000097, 2000099,3RD DIVISION---------------2000002, 2000006, 2000014, 2000015, 2000022, 2000025, 2000026, 2000027, 2000030,2000031, 2000033, 2000037, 2000038, 2000042, 2000047, 2000048, 2000049, 2000053,2000060, 2000070, 2000072, 2000073, 2000077, 2000080, 2000084, 2000087, 2000089,2000091, 2000095, 2000098,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 523ROLLCODE:14032 SADA NAND HIGH SCHOOL DUMARIA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000006, 2000008, 2000010, 2000021, 2000022, 2000028, 2000034, 2000042,2000044, 2000054, 2000056, 2000064, 2000078, 2000089, 2000092, 2000095, 2000096,2000097, 2000108, 2000109, 2000119, 2000120, 2000126, 2000127, 2000128, 2000132,2000139, 2000141, 2000142, 2000147, 2000149, 2000150, 2000152, 2000158, 2000166,2000170, 2000178, 2000181, 2000185, 2000186, 2000187, 2000195, 2000198, 2000215,2000216, 2040002,2ND DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000004, 2000013, 2000014, 2000015, 2000017, 2000018, 2000030,2000031, 2000035, 2000036, 2000037, 2000040, 2000043, 2000045, 2000046, 2000048,2000049, 2000051, 2000053, 2000059, 2000060, 2000061, 2000062, 2000063, 2000067,2000068, 2000071, 2000076, 2000077, 2000080, 2000081, 2000083, 2000085, 2000087,2000094, 2000098, 2000099, 2000100, 2000101, 2000103, 2000105, 2000110, 2000111,2000112, 2000114, 2000115, 2000118, 2000121, 2000123, 2000124, 2000129, 2000133,2000134, 2000137, 2000138, 2000144, 2000145, 2000148, 2000151, 2000154, 2000156,2000161, 2000163, 2000164, 2000165, 2000169, 2000171, 2000173, 2000176, 2000184,2000189, 2000190, 2000191, 2000192, 2000193, 2000196, 2000197, 2000200, 2000201,2000203, 2000206, 2000207, 2000210, 2000211, 2000213,3RD DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000009, 2000011, 2000012, 2000016, 2000025, 2000029, 2000032,2000033, 2000038, 2000039, 2000050, 2000052, 2000055, 2000058, 2000065, 2000066,2000072, 2000073, 2000074, 2000075, 2000079, 2000107, 2000113, 2000116, 2000125,2000130, 2000136, 2000140, 2000143, 2000146, 2000155, 2000157, 2000159, 2000160,2000162, 2000167, 2000168, 2000175, 2000183, 2000199, 2000204, 2000205, 2000209,2040001,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 524ROLLCODE:14033 PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL FALKA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000014, 2000016, 2000024, 2000025, 2000036, 2000037, 2000065, 2000068,2000074, 2000083, 2000094, 2000096, 2000098, 2000099, 2000101, 2000108, 2000113,2000118, 2000124, 2000128, 2000129, 2000130, 2000133, 2000135, 2000137, 2000138,2000139, 2000143, 2000152, 2000153,2ND DIVISION---------------2000005, 2000012, 2000017, 2000020, 2000021, 2000022, 2000023, 2000029, 2000030,2000032, 2000035, 2000038, 2000041, 2000042, 2000043, 2000046, 2000047, 2000048,2000049, 2000050, 2000051, 2000056, 2000058, 2000069, 2000071, 2000076, 2000077,2000082, 2000086, 2000087, 2000093, 2000097, 2000100, 2000104, 2000106, 2000110,2000111, 2000114, 2000115, 2000117, 2000121, 2000123, 2000125, 2000126, 2000134,2000140, 2000144, 2000145, 2000149, 2000151, 2000154, 2000155,3RD DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000007, 2000009, 2000011, 2000018, 2000026, 2000027, 2000028,2000034, 2000039, 2000040, 2000052, 2000055, 2000057, 2000059, 2000061, 2000064,2000075, 2000080, 2000081, 2000084, 2000085, 2000090, 2000091, 2000092, 2000095,2000109, 2000131, 2000146, 2000150,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 525ROLLCODE:14034 R A U HIGH SCHOOL SARDAHI BHAWARA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000013, 2000016, 2000018, 2000027, 2000040, 2000060, 2000061, 2000080, 2000082,2000085, 2000095, 2000103, 2000104, 2000110, 2000121, 2000122, 2000131, 2000139,2000141, 2000142, 2000143, 2000144, 2000146, 2000148, 2000151, 2000153, 2000167,2000171, 2000172, 2000180, 2000182, 2000186,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000006, 2000007, 2000008, 2000017, 2000030, 2000033, 2000039,2000043, 2000045, 2000052, 2000053, 2000056, 2000058, 2000059, 2000062, 2000067,2000071, 2000072, 2000076, 2000087, 2000091, 2000092, 2000105, 2000108, 2000109,2000113, 2000114, 2000115, 2000119, 2000123, 2000125, 2000128, 2000132, 2000138,2000149, 2000150, 2000156, 2000159, 2000160, 2000161, 2000165, 2000166, 2000169,2000170, 2000173, 2000174, 2000178, 2000181, 2000183, 2000187,3RD DIVISION---------------2000003, 2000011, 2000012, 2000021, 2000029, 2000031, 2000032, 2000034, 2000035,2000038, 2000041, 2000048, 2000049, 2000054, 2000055, 2000063, 2000064, 2000070,2000077, 2000078, 2000084, 2000086, 2000090, 2000097, 2000098, 2000099, 2000102,2000112, 2000117, 2000124, 2000129, 2000130, 2000134, 2000135, 2000154, 2000157,2000175, 2000176, 2000179,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 526ROLLCODE:14035 B P S P HIGH SCHOOL MANIHARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000004, 2000007, 2000010, 2000012, 2000015, 2000019, 2000020,2000029, 2000031, 2000033, 2000039, 2000040, 2000044, 2000048, 2000049, 2000055,2000058, 2000063, 2000078, 2000083, 2000085, 2000089, 2000095, 2000096, 2000097,2000098, 2000103, 2000106, 2000109, 2000116, 2000117, 2000119, 2000128, 2000129,2000130, 2000137, 2000138, 2000139, 2000140, 2000149, 2000163, 2000168, 2000177,2000193, 2000209, 2000211, 2000215, 2000220, 2000221, 2000222, 2000228, 2000233,2000234, 2000243, 2000245, 2000247, 2000250, 2000252, 2000253, 2000257, 2000258,2000260, 2000261, 2000262, 2000263, 2000264, 2000271, 2000272, 2000273, 2000277,2000282, 2000284, 2000289, 2000290, 2000291, 2000292, 2000296, 2000307, 2000311,2000324, 2000328, 2000350, 2000351, 2000359, 2000366, 2040001, 2040003, 2040005,2ND DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000009, 2000018, 2000021, 2000027, 2000028, 2000030, 2000032,2000034, 2000035, 2000038, 2000041, 2000042, 2000045, 2000047, 2000061, 2000064,2000065, 2000066, 2000067, 2000069, 2000075, 2000076, 2000077, 2000079, 2000081,2000082, 2000088, 2000092, 2000099, 2000101, 2000107, 2000108, 2000113, 2000131,2000133, 2000134, 2000135, 2000141, 2000143, 2000147, 2000152, 2000154, 2000157,2000159, 2000164, 2000169, 2000170, 2000171, 2000174, 2000175, 2000179, 2000181,2000184, 2000185, 2000192, 2000195, 2000197, 2000198, 2000199, 2000201, 2000212,2000218, 2000219, 2000223, 2000229, 2000237, 2000242, 2000248, 2000254, 2000256,2000265, 2000270, 2000274, 2000276, 2000278, 2000279, 2000280, 2000283, 2000298,2000301, 2000302, 2000303, 2000304, 2000309, 2000310, 2000312, 2000316, 2000321,2000322, 2000323, 2000326, 2000327, 2000332, 2000333, 2000335, 2000338, 2000339,2000340, 2000341, 2000342, 2000345, 2000346, 2000357, 2000360, 2000362, 2000364,2040004, 2040006, 2040007,3RD DIVISION---------------2000002, 2000016, 2000017, 2000036, 2000037, 2000051, 2000052, 2000053, 2000054,2000057, 2000068, 2000070, 2000073, 2000084, 2000086, 2000090, 2000093, 2000094,2000105, 2000110, 2000111, 2000114, 2000115, 2000120, 2000121, 2000124, 2000125,2000126, 2000142, 2000144, 2000145, 2000153, 2000155, 2000158, 2000160, 2000166,2000167, 2000172, 2000178, 2000183, 2000188, 2000189, 2000191, 2000202, 2000206,2000210, 2000213, 2000214, 2000216, 2000217, 2000225, 2000231, 2000232, 2000236,2000238, 2000240, 2000241, 2000249, 2000251, 2000255, 2000259, 2000267, 2000268,2000275, 2000281, 2000285, 2000286, 2000288, 2000293, 2000299, 2000300, 2000313,2000314, 2000317, 2000318, 2000319, 2000329, 2000334, 2000337, 2000348, 2000353,2000355, 2000358, 2000363, 2040002,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 527ROLLCODE:14036 P L S N GIRLS HIGH SCHOOL MANIHARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000013, 2000014, 2000019, 2000025, 2000027, 2000032, 2000033, 2000034,2000035, 2000036, 2000037, 2000044, 2000059, 2000065, 2000066, 2000067, 2000068,2000088, 2000091, 2000093, 2000101, 2000102, 2000126, 2000134, 2000135, 2000136,2000137, 2000139, 2000142, 2000151, 2000161, 2000163, 2000168, 2000173, 2000178,2000185, 2000188, 2000194, 2000196, 2000199, 2000201, 2000203, 2000205, 2000206,2000212, 2000216, 2000223, 2000224, 2000231, 2000245, 2000247, 2000248, 2000251,2000258, 2000267, 2000280, 2000282, 2000285, 2000287, 2000288, 2000292, 2000295,2000309, 2000314, 2000329, 2000330, 2000333, 2000335, 2000336, 2000337, 2000339,2000345, 2000346, 2000347, 2000351, 2000355, 2000360,2ND DIVISION---------------2000006, 2000007, 2000011, 2000012, 2000015, 2000017, 2000024, 2000026, 2000029,2000039, 2000046, 2000047, 2000048, 2000053, 2000057, 2000058, 2000061, 2000062,2000069, 2000071, 2000073, 2000077, 2000078, 2000081, 2000084, 2000089, 2000092,2000094, 2000095, 2000096, 2000104, 2000105, 2000107, 2000108, 2000109, 2000112,2000113, 2000114, 2000115, 2000117, 2000118, 2000124, 2000127, 2000131, 2000132,2000138, 2000140, 2000141, 2000145, 2000146, 2000148, 2000149, 2000150, 2000152,2000154, 2000160, 2000165, 2000166, 2000169, 2000171, 2000172, 2000175, 2000180,2000181, 2000183, 2000186, 2000189, 2000193, 2000200, 2000208, 2000209, 2000211,2000219, 2000220, 2000227, 2000229, 2000232, 2000239, 2000240, 2000241, 2000250,2000252, 2000254, 2000256, 2000263, 2000264, 2000269, 2000271, 2000273, 2000275,2000276, 2000278, 2000279, 2000284, 2000286, 2000291, 2000293, 2000302, 2000306,2000307, 2000310, 2000311, 2000313, 2000315, 2000318, 2000325, 2000326, 2000327,2000328, 2000340, 2000343, 2000344, 2000348, 2000349, 2000352, 2000353, 2000354,2000357, 2000361, 2000369, 2000370, 2000372,3RD DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000009, 2000010, 2000016, 2000018,2000020, 2000022, 2000023, 2000028, 2000031, 2000038, 2000040, 2000041, 2000042,2000043, 2000045, 2000049, 2000051, 2000054, 2000055, 2000063, 2000064, 2000070,2000074, 2000075, 2000076, 2000079, 2000080, 2000083, 2000085, 2000086, 2000087,2000090, 2000097, 2000098, 2000106, 2000116, 2000122, 2000128, 2000129, 2000133,2000143, 2000144, 2000147, 2000156, 2000157, 2000158, 2000159, 2000162, 2000167,2000170, 2000174, 2000176, 2000177, 2000179, 2000182, 2000184, 2000187, 2000190,2000191, 2000195, 2000197, 2000198, 2000202, 2000210, 2000213, 2000217, 2000222,2000225, 2000226, 2000230, 2000235, 2000236, 2000237, 2000238, 2000244, 2000246,2000253, 2000260, 2000261, 2000262, 2000265, 2000268, 2000270, 2000299, 2000301,2000312, 2000316, 2000317, 2000319, 2000320, 2000321, 2000322, 2000324, 2000331,2000332, 2000334, 2000341, 2000342, 2000356, 2000358, 2000359, 2000362, 2000363,2000365, 2000367, 2000368, 2000371,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 528ROLLCODE:14037 L S HIGH SCHOOL NAWABGANJ, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000006, 2000011, 2000012, 2000019, 2000020, 2000027, 2000035,2000037, 2000041, 2000043, 2000049, 2000050, 2000051, 2000053, 2000066, 2000071,2000072, 2000073, 2000089, 2000090, 2000091, 2000092, 2000094, 2000097, 2000101,2000102, 2000104, 2000105, 2000106, 2000112, 2000115, 2000116, 2000117, 2000118,2000120, 2000121, 2000131, 2000133, 2000136, 2000144, 2000146, 2000159, 2000160,2000174, 2000180, 2000184, 2000187, 2000191, 2000194, 2000197, 2000198, 2000200,2000201, 2000202, 2000203, 2000205, 2000209, 2000214, 2000217, 2000219, 2000231,2000236, 2000239, 2000240, 2000246, 2000247, 2000249, 2000252, 2000267,2ND DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000008, 2000013, 2000016, 2000022, 2000023, 2000025, 2000026,2000034, 2000042, 2000044, 2000054, 2000055, 2000056, 2000058, 2000062, 2000063,2000065, 2000067, 2000074, 2000075, 2000077, 2000080, 2000082, 2000083, 2000088,2000093, 2000099, 2000100, 2000103, 2000110, 2000111, 2000113, 2000114, 2000119,2000122, 2000125, 2000126, 2000128, 2000130, 2000139, 2000140, 2000142, 2000145,2000147, 2000148, 2000149, 2000151, 2000154, 2000157, 2000158, 2000161, 2000162,2000164, 2000167, 2000170, 2000172, 2000173, 2000183, 2000186, 2000189, 2000190,2000193, 2000195, 2000196, 2000199, 2000206, 2000208, 2000211, 2000212, 2000213,2000215, 2000218, 2000220, 2000222, 2000223, 2000224, 2000225, 2000226, 2000227,2000228, 2000229, 2000230, 2000234, 2000237, 2000241, 2000244, 2000250, 2000257,2000258, 2000259, 2000260, 2000261, 2000262, 2000263, 2000264, 2000265, 2000266,2040001, 2040002,3RD DIVISION---------------2000015, 2000017, 2000018, 2000029, 2000030, 2000033, 2000040, 2000045, 2000046,2000048, 2000057, 2000060, 2000068, 2000069, 2000070, 2000078, 2000081, 2000084,2000085, 2000086, 2000087, 2000098, 2000107, 2000123, 2000127, 2000132, 2000135,2000137, 2000138, 2000143, 2000150, 2000156, 2000163, 2000165, 2000166, 2000168,2000171, 2000175, 2000176, 2000177, 2000178, 2000179, 2000181, 2000188, 2000204,2000207, 2000232, 2000235, 2000238, 2000242, 2000243, 2000245, 2000251, 2000253,2000254, 2000256,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 529ROLLCODE:14038 INDRAWATI HIGH SCHOOL AMDABAD, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000011, 2000012, 2000025, 2000031, 2000040, 2000046, 2000051, 2000060,2000069, 2000086, 2000087, 2000096, 2000104, 2000107, 2000126, 2000132, 2000135,2000146, 2000147, 2000148, 2000155, 2000157, 2000158, 2000186, 2040002, 2040005,2ND DIVISION---------------2000002, 2000010, 2000014, 2000016, 2000017, 2000018, 2000020, 2000022, 2000028,2000032, 2000034, 2000042, 2000043, 2000045, 2000052, 2000055, 2000061, 2000062,2000072, 2000077, 2000080, 2000084, 2000088, 2000090, 2000092, 2000095, 2000097,2000100, 2000102, 2000105, 2000108, 2000115, 2000119, 2000120, 2000124, 2000125,2000127, 2000128, 2000130, 2000131, 2000133, 2000136, 2000138, 2000142, 2000143,2000145, 2000151, 2000164, 2000165, 2000166, 2000169, 2000170, 2000172, 2000174,2000181, 2000188, 2000189, 2000192, 2040001, 2040004,3RD DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000006, 2000007, 2000024, 2000026, 2000029, 2000030, 2000035,2000036, 2000037, 2000047, 2000048, 2000049, 2000050, 2000057, 2000058, 2000064,2000066, 2000068, 2000070, 2000076, 2000079, 2000085, 2000089, 2000099, 2000101,2000106, 2000110, 2000114, 2000116, 2000117, 2000121, 2000134, 2000139, 2000150,2000152, 2000153, 2000156, 2000162, 2000168, 2000171, 2000179, 2000180, 2000182,2000184, 2000191, 2000193, 2040003,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 530ROLLCODE:14039 GOVT ST RESIDENTIAL H/S NEEMA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002,2ND DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000017,3RD DIVISION---------------2000008, 2000009, 2000010, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000018,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 531ROLLCODE:14040 HIGH SCHOOL KUMARIPUR KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000033, 2000034, 2000044, 2000049, 2000052, 2000058, 2000074, 2000076,2000079, 2000083, 2000085, 2000086, 2000088, 2000093, 2000101, 2000103, 2000126,2000131, 2000137, 2000140, 2000151, 2000155, 2000158, 2000161, 2000162, 2000166,2000167, 2000168, 2000169, 2000171, 2000172, 2000175, 2000177, 2000178, 2000180,2000181, 2000185, 2000190, 2000191, 2000200, 2000204, 2000207, 2000208, 2000210,2000211, 2000219, 2000221, 2000222, 2000223, 2000224, 2000228, 2000229, 2000231,2000232, 2000233, 2000234, 2000238, 2000239, 2000240, 2000241, 2000242, 2000245,2000248, 2000249, 2000250, 2000252, 2000256, 2000258, 2000260, 2000261, 2000262,2000264, 2000267, 2000270, 2000271, 2000272, 2000276, 2000282, 2000286, 2000289,2000297, 2000299, 2000305, 2000307, 2000310, 2000311, 2000314, 2000316, 2000317,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000005, 2000006, 2000007, 2000013, 2000015, 2000016, 2000024,2000025, 2000027, 2000031, 2000032, 2000036, 2000038, 2000039, 2000042, 2000043,2000045, 2000048, 2000054, 2000055, 2000057, 2000059, 2000060, 2000068, 2000069,2000075, 2000077, 2000080, 2000081, 2000084, 2000096, 2000097, 2000102, 2000104,2000105, 2000117, 2000119, 2000120, 2000125, 2000127, 2000130, 2000132, 2000149,2000152, 2000154, 2000157, 2000159, 2000160, 2000163, 2000164, 2000165, 2000179,2000183, 2000184, 2000186, 2000189, 2000197, 2000198, 2000201, 2000202, 2000205,2000213, 2000214, 2000216, 2000217, 2000218, 2000225, 2000226, 2000230, 2000243,2000246, 2000259, 2000273, 2000277, 2000285, 2000287, 2000288, 2000290, 2000291,2000292, 2000295, 2000296, 2000298, 2000300, 2000304, 2000308, 2000309, 2000313,2000315,3RD DIVISION---------------2000012, 2000014, 2000018, 2000022, 2000023, 2000026, 2000040, 2000041, 2000047,2000051, 2000053, 2000061, 2000065, 2000070, 2000072, 2000073, 2000078, 2000091,2000092, 2000098, 2000100, 2000106, 2000108, 2000109, 2000115, 2000121, 2000128,2000134, 2000141, 2000142, 2000145, 2000146, 2000153, 2000156, 2000182, 2000187,2000195, 2000209, 2000227, 2000235, 2000244, 2000247, 2000254, 2000281, 2000293,2000306,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 532ROLLCODE:14041 HEMCHANDRA HIGH SCHOOL HEMKUNJ, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000006, 2000007, 2000019, 2000030, 2000039, 2000044, 2000047, 2000050,2000067, 2000089, 2000094, 2000096, 2000097, 2000098, 2000102, 2000104, 2000105,2000107, 2000111, 2000112, 2000116, 2000121, 2000123, 2000125, 2000127, 2000128,2000135, 2000140, 2000141, 2000146, 2000147, 2000148, 2000150, 2000158, 2000159,2000160, 2000168, 2000169, 2000170, 2000171, 2000172, 2000173, 2000178, 2000180,2000181, 2000184, 2000200,2ND DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000010, 2000017, 2000020, 2000021, 2000023, 2000027, 2000028,2000029, 2000032, 2000033, 2000034, 2000040, 2000041, 2000043, 2000046, 2000049,2000052, 2000060, 2000062, 2000063, 2000069, 2000070, 2000076, 2000078, 2000079,2000081, 2000082, 2000083, 2000090, 2000091, 2000092, 2000093, 2000106, 2000108,2000109, 2000110, 2000115, 2000118, 2000119, 2000120, 2000122, 2000129, 2000130,2000131, 2000132, 2000134, 2000138, 2000139, 2000144, 2000149, 2000152, 2000154,2000155, 2000156, 2000157, 2000163, 2000165, 2000166, 2000175, 2000183, 2000185,2000186, 2000188, 2000189, 2000190, 2000196, 2000197, 2040001,3RD DIVISION---------------2000014, 2000016, 2000022, 2000024, 2000025, 2000042, 2000045, 2000051, 2000053,2000055, 2000058, 2000061, 2000066, 2000071, 2000073, 2000075, 2000080, 2000086,2000087, 2000095, 2000100, 2000101, 2000113, 2000114, 2000117, 2000124, 2000126,2000136, 2000142, 2000143, 2000145, 2000151, 2000176, 2000194, 2000195,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 533ROLLCODE:14042 S N HIGH SCHOOL GUAGACHHI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000010, 2000031, 2000034, 2000038, 2000046, 2000050, 2000053, 2000056, 2000058,2000062,2ND DIVISION---------------2000008, 2000018, 2000022, 2000030, 2000039, 2000041, 2000048, 2000049, 2000052,3RD DIVISION---------------2000001, 2000011, 2000015, 2000020, 2000023, 2000024, 2000026, 2000027, 2000033,2000037, 2000045, 2000047, 2000055, 2000057, 2000060, 2000061,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 534ROLLCODE:14043 PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL AMDABAD, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000029, 2000034, 2000038, 2000044, 2000045, 2000047, 2000048, 2000067,2000088, 2000102, 2000114, 2000115, 2000118, 2000119, 2000124, 2000126, 2000137,2ND DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000005, 2000013, 2000014, 2000016, 2000018, 2000019, 2000021,2000024, 2000028, 2000037, 2000042, 2000043, 2000054, 2000055, 2000056, 2000057,2000058, 2000060, 2000063, 2000064, 2000065, 2000073, 2000075, 2000076, 2000080,2000081, 2000086, 2000089, 2000090, 2000094, 2000096, 2000097, 2000099, 2000104,2000105, 2000111, 2000112, 2000116, 2000117, 2000120, 2000127, 2000128, 2000129,2000133, 2000141, 2000142,3RD DIVISION---------------2000006, 2000010, 2000012, 2000022, 2000023, 2000026, 2000027, 2000030, 2000032,2000036, 2000039, 2000040, 2000041, 2000059, 2000061, 2000062, 2000066, 2000069,2000070, 2000072, 2000074, 2000082, 2000083, 2000087, 2000091, 2000092, 2000093,2000095, 2000098, 2000100, 2000101, 2000103, 2000106, 2000121, 2000123, 2000125,2000131, 2000132, 2000136,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 535ROLLCODE:14044 HIGH SCHOOL BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000009, 2000016, 2000025,2000027, 2000029, 2000031, 2000032, 2000034, 2000038, 2000039, 2000040, 2000042,2000044, 2000046, 2000049, 2000051, 2000052, 2000054, 2000061, 2000062, 2000064,2000065, 2000066, 2000068, 2000075, 2000076, 2000077, 2000078, 2000086, 2000088,2000091, 2000092, 2000097, 2000098, 2000100, 2000102, 2000104, 2000112, 2000113,2000116, 2000122, 2000123,2ND DIVISION---------------2000010, 2000012, 2000015, 2000018, 2000020, 2000024, 2000026, 2000030, 2000033,2000035, 2000037, 2000041, 2000045, 2000047, 2000048, 2000050, 2000056, 2000057,2000058, 2000059, 2000060, 2000063, 2000069, 2000073, 2000081, 2000082, 2000083,2000084, 2000085, 2000087, 2000089, 2000094, 2000095, 2000099, 2000103, 2000106,2000108, 2000109, 2000117, 2000118, 2000121, 2000124,3RD DIVISION---------------2000006, 2000008, 2000011, 2000013, 2000043, 2000067, 2000070, 2000071, 2000090,2000093, 2000105, 2000111, 2000114, 2000125,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 536ROLLCODE:14045 A L HIGH SCHOOL SONALI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000007, 2000008, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000017,2000018, 2000020, 2000030, 2000032, 2000036, 2000038, 2000041, 2000043, 2000049,2000053, 2000055, 2000064, 2000065, 2000072, 2000073, 2000081, 2000084, 2000090,2000094, 2000097, 2000098, 2000100, 2000102, 2000108, 2000112, 2000114, 2000117,2000118, 2000122, 2000138, 2000139, 2000140, 2000143, 2000144, 2000145, 2000151,2000155, 2000156, 2000158, 2000159, 2000161, 2000163, 2000165, 2000167, 2000168,2000177, 2000180, 2000182, 2000196, 2000202, 2000203, 2000207, 2000208, 2000209,2000217, 2000218, 2000221, 2000224, 2000225, 2000226, 2000227, 2000231, 2000232,2000233, 2000234, 2000239, 2000246, 2000247, 2000253, 2000259, 2000260, 2000263,2000266, 2000268, 2000279, 2000280, 2000281, 2000283, 2000284, 2000285, 2000286,2000288, 2000290, 2000294, 2000295, 2000297, 2000298, 2000303, 2000304, 2000306,2000311, 2000313, 2000314, 2000315, 2000316, 2000319, 2000322, 2000327, 2000332,2000334, 2000337, 2000338,2ND DIVISION---------------2000001, 2000006, 2000009, 2000022, 2000024, 2000025, 2000026, 2000028, 2000029,2000031, 2000033, 2000042, 2000044, 2000046, 2000047, 2000048, 2000051, 2000058,2000063, 2000066, 2000067, 2000069, 2000071, 2000074, 2000075, 2000077, 2000078,2000079, 2000080, 2000082, 2000083, 2000086, 2000087, 2000089, 2000093, 2000095,2000096, 2000103, 2000104, 2000106, 2000113, 2000120, 2000121, 2000123, 2000124,2000129, 2000130, 2000131, 2000132, 2000136, 2000137, 2000152, 2000153, 2000157,2000162, 2000164, 2000166, 2000172, 2000174, 2000176, 2000178, 2000179, 2000181,2000183, 2000190, 2000191, 2000194, 2000197, 2000205, 2000210, 2000213, 2000214,2000216, 2000220, 2000222, 2000223, 2000228, 2000237, 2000238, 2000240, 2000243,2000244, 2000252, 2000256, 2000258, 2000261, 2000265, 2000269, 2000270, 2000271,2000272, 2000274, 2000287, 2000289, 2000291, 2000292, 2000293, 2000301, 2000307,2000317, 2000323, 2000326, 2000331, 2000335, 2000336,3RD DIVISION---------------2000004, 2000005, 2000010, 2000015, 2000016, 2000021, 2000027, 2000034, 2000035,2000039, 2000050, 2000056, 2000057, 2000060, 2000070, 2000088, 2000099, 2000101,2000105, 2000110, 2000111, 2000116, 2000119, 2000126, 2000127, 2000128, 2000133,2000135, 2000146, 2000147, 2000148, 2000154, 2000160, 2000169, 2000170, 2000171,2000189, 2000192, 2000195, 2000198, 2000199, 2000206, 2000211, 2000235, 2000255,2000273, 2000278, 2000282, 2000305, 2000308, 2000309, 2000318, 2000320, 2000321,2000328, 2000330,PASS---------------1920238,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 537ROLLCODE:14046 R K HIGH SCHOOL AZAMNAGAR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000010, 2000018, 2000021, 2000022, 2000023, 2000026, 2000027, 2000035, 2000039,2000041, 2000045, 2000046, 2000052, 2000053, 2000055, 2000061, 2000064, 2000067,2000071, 2000075, 2000076, 2000077, 2000078, 2000080, 2000083, 2000084, 2000085,2000086, 2000087, 2000088, 2000089, 2000090, 2000091, 2000092, 2000093, 2000095,2000097, 2000101, 2000105, 2000113, 2000114, 2000123, 2000124, 2000126, 2000127,2000131, 2000132, 2000136, 2000147, 2000153, 2000158, 2000173, 2000181, 2000182,2000186, 2000191, 2000203, 2000204,2ND DIVISION---------------2000006, 2000008, 2000012, 2000013, 2000017, 2000019, 2000020, 2000024, 2000028,2000029, 2000031, 2000034, 2000040, 2000043, 2000044, 2000047, 2000050, 2000054,2000057, 2000058, 2000059, 2000060, 2000062, 2000066, 2000069, 2000072, 2000073,2000081, 2000082, 2000094, 2000096, 2000100, 2000102, 2000103, 2000108, 2000109,2000110, 2000112, 2000115, 2000116, 2000117, 2000120, 2000122, 2000125, 2000128,2000129, 2000130, 2000135, 2000138, 2000139, 2000142, 2000149, 2000154, 2000155,2000156, 2000157, 2000159, 2000160, 2000162, 2000163, 2000164, 2000165, 2000166,2000167, 2000168, 2000169, 2000170, 2000171, 2000172, 2000174, 2000175, 2000179,2000180, 2000184, 2000187, 2000188, 2000192, 2000194, 2000195, 2000197, 2000200,2000201, 2000202, 2000205,3RD DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000014, 2000032, 2000033, 2000037, 2000048, 2000051, 2000056,2000065, 2000068, 2000074, 2000079, 2000098, 2000104, 2000144, 2000148, 2000151,2000161, 2000176, 2000177, 2000178, 2000183, 2000185, 2000190, 2000193, 2000199,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 538ROLLCODE:14047 HIGH SCHOOL SALMARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000006, 2000011, 2000013, 2000019, 2000029, 2000037, 2000042, 2000044,2000059, 2000065, 2000078, 2000081, 2000098, 2000105, 2000111, 2000118, 2000121,2000124, 2000131, 2000132, 2000133, 2000141, 2000144, 2000150, 2000152, 2000168,2000169, 2000171, 2000175, 2000186, 2000187, 2000198, 2000199, 2000207, 2000215,2000218, 2000226, 2000232, 2000233, 2000234, 2000237, 2000247, 2000250, 2000251,2000255, 2000259, 2000264, 2000267, 2000269, 2000270, 2000271, 2000274, 2000275,2000276, 2000277, 2000279, 2000285, 2000289, 2000290, 2000293, 2000295, 2000296,2000299, 2000302, 2000304, 2000305, 2000306, 2000307, 2000308, 2000309, 2000310,2000312, 2000315, 2000316, 2000317, 2000318, 2000321, 2000322, 2000332, 2000336,2000341, 2000344, 2000345, 2000348, 2000349, 2000360, 2000370, 2000374, 2000381,2000382, 2000383, 2000384, 2000390, 2000393, 2000404, 2000411, 2000412,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000005, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000012, 2000014,2000015, 2000016, 2000024, 2000025, 2000027, 2000031, 2000034, 2000035, 2000038,2000039, 2000040, 2000045, 2000046, 2000047, 2000048, 2000050, 2000054, 2000055,2000056, 2000060, 2000063, 2000064, 2000067, 2000071, 2000073, 2000075, 2000080,2000083, 2000089, 2000091, 2000097, 2000099, 2000101, 2000102, 2000103, 2000106,2000107, 2000108, 2000109, 2000114, 2000117, 2000119, 2000120, 2000122, 2000123,2000126, 2000129, 2000130, 2000134, 2000136, 2000139, 2000142, 2000145, 2000146,2000148, 2000151, 2000154, 2000155, 2000156, 2000160, 2000161, 2000162, 2000176,2000178, 2000179, 2000180, 2000181, 2000182, 2000183, 2000184, 2000185, 2000189,2000191, 2000192, 2000194, 2000196, 2000197, 2000203, 2000213, 2000219, 2000220,2000221, 2000224, 2000225, 2000228, 2000229, 2000235, 2000238, 2000241, 2000242,2000243, 2000244, 2000245, 2000246, 2000249, 2000252, 2000253, 2000254, 2000258,2000262, 2000266, 2000268, 2000278, 2000281, 2000282, 2000283, 2000284, 2000286,2000287, 2000288, 2000292, 2000294, 2000297, 2000298, 2000300, 2000301, 2000313,2000314, 2000320, 2000323, 2000326, 2000329, 2000330, 2000331, 2000333, 2000334,2000335, 2000337, 2000340, 2000346, 2000351, 2000353, 2000355, 2000356, 2000359,2000361, 2000365, 2000371, 2000372, 2000377, 2000380, 2000385, 2000386, 2000387,2000388, 2000389, 2000392, 2000401, 2000403, 2000408, 2040001,3RD DIVISION---------------2000004, 2000021, 2000022, 2000028, 2000033, 2000036, 2000043, 2000052, 2000058,2000061, 2000062, 2000068, 2000072, 2000074, 2000079, 2000082, 2000085, 2000092,2000094, 2000095, 2000096, 2000110, 2000112, 2000116, 2000125, 2000135, 2000173,2000190, 2000202, 2000206, 2000222, 2000223, 2000227, 2000230, 2000231, 2000239,2000240, 2000257, 2000260, 2000263, 2000265, 2000324, 2000325, 2000339, 2000363,2000366, 2000368, 2000369, 2000376, 2000378, 2000391, 2000394, 2000396, 2000399,2000409,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 539ROLLCODE:14048 HIGH SCHOOL B BALRAMPUR KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000008, 2000013, 2000016, 2000019,2000022, 2000023, 2000025, 2000033, 2000035, 2000036, 2000042, 2000046, 2000050,2000053, 2000054, 2000055, 2000058, 2000060, 2000063, 2000064, 2000065, 2000067,2000069, 2000070, 2000072, 2000073, 2000076, 2000077, 2000078, 2000079, 2000080,2000089, 2000093, 2000100, 2000101, 2000103, 2000107, 2000110, 2000113, 2000115,2000119, 2000122, 2000123, 2000124, 2000126, 2000127, 2000131, 2000137, 2000141,2000142, 2000144, 2000146, 2000147, 2000148, 2000150, 2000153, 2000157, 2000160,2000161, 2000162, 2000165, 2000166, 2000167, 2000170, 2000171, 2000174, 2000175,2000176, 2000177, 2000178, 2000179, 2000180, 2000181, 2000184, 2000188, 2000189,2000190, 2000191, 2000195, 2000196, 2000197, 2000198, 2000199, 2000201, 2000202,2000205, 2000206, 2000207, 2000210, 2000211, 2000212, 2000214, 2000215, 2000217,2000220, 2000222, 2000223, 2000228, 2000231, 2000233, 2000234, 2000235, 2000236,2000237, 2000239, 2000241, 2000244, 2000246, 2000248, 2000249, 2000250, 2000251,2000254, 2000256, 2000257, 2000258, 2000260, 2000262, 2000264, 2000265, 2000266,2000269, 2000271, 2000272, 2000276, 2000277, 2000278,2ND DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000009, 2000010, 2000014, 2000017, 2000018, 2000020, 2000026,2000027, 2000030, 2000031, 2000032, 2000034, 2000037, 2000038, 2000039, 2000040,2000041, 2000043, 2000044, 2000047, 2000049, 2000056, 2000074, 2000081, 2000082,2000084, 2000085, 2000091, 2000094, 2000095, 2000097, 2000098, 2000099, 2000102,2000105, 2000109, 2000112, 2000114, 2000116, 2000117, 2000118, 2000128, 2000129,2000130, 2000136, 2000143, 2000145, 2000151, 2000152, 2000156, 2000163, 2000164,2000168, 2000172, 2000182, 2000183, 2000185, 2000186, 2000187, 2000192, 2000193,2000194, 2000203, 2000204, 2000208, 2000213, 2000218, 2000219, 2000221, 2000226,2000229, 2000232, 2000238, 2000240, 2000242, 2000243, 2000245, 2000247, 2000252,2000253, 2000255, 2000259, 2000261, 2000263, 2000270, 2000273, 2000274,3RD DIVISION---------------2000011, 2000024, 2000045, 2000051, 2000061, 2000062, 2000071, 2000075, 2000092,2000121, 2000132, 2000133, 2000155, 2000159, 2000169, 2000173, 2000267, 2000268,2000275,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 540ROLLCODE:14049 R N D B HIGH SCHOOL SONALI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000004, 2000005, 2000009, 2000015, 2000026, 2000028, 2000029,2000034, 2000039, 2000045, 2000050, 2000051, 2000052, 2000062, 2000066, 2000067,2000072, 2000074, 2000082, 2000083, 2000084, 2000088, 2000092, 2000099, 2000102,2000103, 2000105, 2000110, 2000121, 2000122, 2000126, 2000130, 2000132, 2000135,2000138, 2000143, 2000145, 2000148, 2000149, 2000154, 2000160, 2000167, 2000168,2000169, 2000172, 2000173, 2000174, 2000175, 2000178, 2000179, 2000182, 2000184,2000185, 2000186, 2000192, 2000200, 2000202, 2000206, 2000207, 2000210, 2000211,2000214, 2000226, 2000229, 2000231, 2000232, 2000234, 2000237, 2000242, 2000243,2000244, 2000247, 2000248, 2000249, 2000250, 2000258, 2000260, 2000261, 2000262,2000263, 2000264, 2000265, 2000269, 2000271, 2000273, 2000278, 2000279, 2000286,2000287, 2000288, 2000289, 2000295, 2000296, 2000297, 2000298, 2000301, 2000302,2000304, 2000310, 2000311, 2000312, 2000315, 2000316, 2000320, 2000323, 2000326,2000334, 2000338, 2000339, 2000342, 2000344, 2000347, 2000348, 2000350, 2000353,2000354, 2000355, 2000357, 2000358, 2000362, 2000364, 2000366, 2000368, 2000373,2000377, 2000379, 2000380, 2000382, 2000383, 2000384,2ND DIVISION---------------2000007, 2000010, 2000012, 2000014, 2000016, 2000017, 2000022, 2000023, 2000030,2000033, 2000036, 2000038, 2000040, 2000042, 2000043, 2000047, 2000048, 2000049,2000053, 2000054, 2000055, 2000057, 2000059, 2000061, 2000068, 2000073, 2000075,2000076, 2000077, 2000078, 2000080, 2000081, 2000087, 2000089, 2000091, 2000093,2000096, 2000098, 2000100, 2000104, 2000106, 2000108, 2000112, 2000113, 2000114,2000116, 2000118, 2000119, 2000120, 2000125, 2000128, 2000131, 2000133, 2000134,2000137, 2000139, 2000141, 2000142, 2000147, 2000150, 2000153, 2000155, 2000157,2000158, 2000159, 2000162, 2000163, 2000164, 2000170, 2000171, 2000181, 2000190,2000191, 2000194, 2000197, 2000198, 2000199, 2000203, 2000205, 2000212, 2000213,2000215, 2000216, 2000217, 2000218, 2000224, 2000227, 2000228, 2000233, 2000235,2000239, 2000240, 2000241, 2000245, 2000251, 2000252, 2000253, 2000254, 2000255,2000259, 2000267, 2000272, 2000275, 2000281, 2000282, 2000283, 2000291, 2000292,2000293, 2000294, 2000300, 2000306, 2000307, 2000319, 2000324, 2000325, 2000327,2000328, 2000329, 2000330, 2000332, 2000333, 2000335, 2000336, 2000337, 2000341,2000345, 2000346, 2000352, 2000359, 2000363, 2000365, 2000367, 2000370, 2000376,2000378, 2000381, 2040001,3RD DIVISION---------------2000003, 2000006, 2000011, 2000018, 2000021, 2000024, 2000031, 2000032, 2000035,2000046, 2000058, 2000063, 2000069, 2000070, 2000086, 2000090, 2000094, 2000097,2000101, 2000107, 2000109, 2000111, 2000115, 2000123, 2000127, 2000129, 2000151,2000152, 2000165, 2000177, 2000188, 2000189, 2000193, 2000196, 2000208, 2000209,2000220, 2000223, 2000225, 2000230, 2000238, 2000268, 2000277, 2000284, 2000285,2000313, 2000314, 2000318, 2000331, 2000340, 2000343, 2000349, 2000356, 2000361,2000371,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 541ROLLCODE:14050 HIGH SCHOOL ABADPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000014, 2000015, 2000024, 2000034, 2000036, 2000041, 2000052, 2000055, 2000066,2000071, 2000076, 2000079, 2000099, 2000118, 2000171, 2000172, 2000174, 2000175,2000176, 2000178, 2000186, 2000187, 2000188, 2000199, 2000200, 2000203, 2000212,2000217, 2000219, 2000220, 2000222, 2000224, 2000226, 2000228, 2000229, 2000230,2000235, 2000236, 2000237, 2000241, 2000244, 2000248, 2000259, 2000263, 2000277,2000280, 2000284, 2000285, 2000286, 2000289, 2000291, 2000294, 2000295, 2000298,2000308, 2000315, 2000316, 2000319,2ND DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000006, 2000008, 2000013, 2000021, 2000023, 2000025, 2000026,2000027, 2000030, 2000032, 2000035, 2000045, 2000047, 2000048, 2000049, 2000053,2000057, 2000061, 2000062, 2000063, 2000064, 2000068, 2000070, 2000073, 2000075,2000077, 2000080, 2000081, 2000082, 2000084, 2000086, 2000088, 2000091, 2000093,2000095, 2000096, 2000100, 2000101, 2000102, 2000103, 2000108, 2000110, 2000112,2000119, 2000120, 2000123, 2000127, 2000131, 2000132, 2000134, 2000137, 2000140,2000141, 2000142, 2000143, 2000150, 2000154, 2000157, 2000158, 2000162, 2000167,2000169, 2000170, 2000184, 2000190, 2000195, 2000197, 2000198, 2000213, 2000214,2000223, 2000240, 2000242, 2000243, 2000245, 2000246, 2000249, 2000251, 2000252,2000258, 2000260, 2000262, 2000264, 2000265, 2000267, 2000268, 2000270, 2000271,2000274, 2000275, 2000278, 2000279, 2000281, 2000283, 2000287, 2000288, 2000292,2000296, 2000299, 2000300, 2000303, 2000305, 2000307, 2000309, 2000311, 2000312,2000313, 2000314, 2000318, 2000321, 2000322,3RD DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000005, 2000007, 2000009, 2000010, 2000016, 2000018, 2000019,2000020, 2000028, 2000031, 2000033, 2000038, 2000043, 2000044, 2000046, 2000051,2000054, 2000058, 2000059, 2000060, 2000065, 2000069, 2000072, 2000078, 2000083,2000085, 2000092, 2000111, 2000122, 2000135, 2000159, 2000160, 2000161, 2000166,2000189, 2000193, 2000205, 2000206, 2000209, 2000216, 2000218, 2000221, 2000232,2000233, 2000238, 2000255, 2000256, 2000269, 2000272, 2000273, 2000276, 2000290,2000297, 2000302, 2000304, 2000306, 2000317,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 542ROLLCODE:14051 DURGA PRASAD HIGH SCHOOL DURGAGANJ, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000005, 2000006, 2000010, 2000015, 2000018, 2000030, 2000031,2000033, 2000039, 2000041, 2000048, 2000050, 2000051, 2000054, 2000058, 2000067,2000076, 2000079, 2000081, 2000084, 2000090, 2000091, 2000092, 2000095, 2000096,2000097, 2000099, 2000102, 2000105, 2000107, 2000113, 2000118, 2000119, 2000121,2000125, 2000127, 2000131, 2000132, 2000136, 2000137, 2000142, 2000144, 2000145,2000146, 2000147, 2000149, 2000150, 2000151, 2000152, 2000153, 2000154, 2000159,2000160, 2000161, 2000162, 2000164, 2000166, 2000167, 2000169, 2000170, 2000171,2000173, 2000174, 2000183, 2000188, 2000193, 2000197, 2000200, 2000219, 2000220,2000221, 2000230, 2000231, 2000233, 2000236, 2000237, 2000252, 2000253, 2000256,2000257, 2000258, 2000261, 2000263, 2000267, 2000268, 2000269, 2000270, 2000279,2000280, 2000281, 2000283, 2000285, 2000287, 2000289, 2000290, 2000291, 2000296,2000300, 2000305, 2000306, 2000308, 2000310, 2000313, 2000315, 2000317, 2000322,2000324, 2000326, 2000327, 2000330, 2000335, 2000343, 2000344, 2000346, 2000352,2ND DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000008, 2000009, 2000012, 2000014, 2000026, 2000029, 2000032,2000034, 2000035, 2000040, 2000042, 2000043, 2000045, 2000047, 2000049, 2000053,2000065, 2000068, 2000073, 2000074, 2000078, 2000080, 2000082, 2000085, 2000086,2000093, 2000100, 2000109, 2000116, 2000117, 2000120, 2000124, 2000128, 2000129,2000130, 2000138, 2000140, 2000141, 2000143, 2000155, 2000156, 2000157, 2000163,2000165, 2000172, 2000175, 2000176, 2000178, 2000180, 2000182, 2000184, 2000186,2000190, 2000195, 2000196, 2000199, 2000201, 2000202, 2000207, 2000208, 2000209,2000211, 2000214, 2000215, 2000217, 2000218, 2000222, 2000223, 2000225, 2000226,2000227, 2000229, 2000232, 2000238, 2000239, 2000240, 2000242, 2000243, 2000245,2000246, 2000249, 2000250, 2000251, 2000255, 2000259, 2000265, 2000266, 2000273,2000278, 2000288, 2000292, 2000298, 2000299, 2000301, 2000302, 2000304, 2000307,2000309, 2000314, 2000316, 2000319, 2000321, 2000325, 2000328, 2000329, 2000332,2000333, 2000334, 2000336, 2000337, 2000342, 2000355, 2000357, 2000358, 2000361,2000362, 2000363, 2000364,3RD DIVISION---------------2000007, 2000016, 2000020, 2000022, 2000038, 2000055, 2000056, 2000057, 2000071,2000075, 2000098, 2000101, 2000103, 2000108, 2000126, 2000148, 2000177, 2000179,2000187, 2000191, 2000192, 2000205, 2000210, 2000212, 2000213, 2000235, 2000241,2000247, 2000254, 2000260, 2000271, 2000272, 2000274, 2000275, 2000277, 2000282,2000286, 2000294, 2000295, 2000318, 2000323, 2000338, 2000339, 2000340, 2000341,2000345, 2000348, 2000349, 2000353, 2000359,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 543ROLLCODE:14052 HIGH SCHOOL SUDHANI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000012, 2000014, 2000025, 2000029, 2000036, 2000038, 2000039,2000040, 2000041, 2000044, 2000045, 2000046, 2000047, 2000048, 2000051, 2000063,2000068, 2000073, 2000084, 2000087, 2000088, 2000091, 2000096, 2000097, 2000098,2000099, 2000109, 2000110, 2000114, 2000115, 2000117, 2000120, 2000123, 2000126,2000127, 2000128, 2000129, 2000132, 2000133, 2000135, 2000136, 2000137, 2000140,2000141, 2000143, 2000144, 2000145, 2000147, 2000148, 2000150, 2000151, 2000152,2000154, 2000158, 2000161, 2000163, 2000167, 2000168, 2000171, 2000172, 2000173,2000178, 2000179, 2000180, 2000182, 2000183, 2000185, 2000186, 2000187, 2000188,2000190, 2000191, 2000192, 2000196, 2000197, 2000204, 2000206, 2000207, 2000208,2000209, 2000212, 2000217, 2000219, 2000220, 2000221, 2000222, 2000226, 2000227,2000228, 2000229, 2000231, 2000235,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000004, 2000007, 2000009, 2000010, 2000011, 2000016, 2000018,2000019, 2000020, 2000024, 2000028, 2000030, 2000042, 2000043, 2000049, 2000052,2000053, 2000054, 2000055, 2000056, 2000057, 2000058, 2000059, 2000060, 2000062,2000064, 2000066, 2000067, 2000069, 2000071, 2000074, 2000075, 2000076, 2000077,2000078, 2000080, 2000081, 2000082, 2000083, 2000085, 2000089, 2000090, 2000092,2000093, 2000094, 2000095, 2000100, 2000101, 2000103, 2000104, 2000105, 2000106,2000107, 2000111, 2000112, 2000113, 2000116, 2000118, 2000121, 2000130, 2000131,2000134, 2000142, 2000149, 2000153, 2000156, 2000157, 2000160, 2000164, 2000165,2000166, 2000169, 2000170, 2000174, 2000176, 2000177, 2000181, 2000184, 2000189,2000195, 2000198, 2000202, 2000205, 2000210, 2000211, 2000213, 2000214, 2000216,2000223, 2000230, 2000233, 2000234, 2000238, 2000239,3RD DIVISION---------------2000003, 2000008, 2000017, 2000021, 2000026, 2000032, 2000034, 2000050, 2000061,2000065, 2000079, 2000086, 2000102, 2000139, 2000162, 2000175, 2000194, 2000199,2000200, 2000225, 2000232, 2000236, 2000237,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 544ROLLCODE:14053 AMBEDKAR RESI HIGH SCHOOL SONALI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------2ND DIVISION---------------2000004, 2000005, 2000006, 2000013, 2000021, 2000027, 2000028, 2000029, 2000031,2000032, 2000033, 2000034, 2000036,3RD DIVISION---------------2000014, 2000016, 2000017, 2000019,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 545ROLLCODE:14054 S S HIGH SCHOOL TELTA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000024, 2000026, 2000051, 2000055, 2000060, 2000067, 2000073, 2000079,2000083, 2000088, 2000099, 2000105, 2000106, 2000109, 2000111, 2000113, 2000117,2000118, 2000121, 2000122, 2000123, 2000126, 2000127, 2000134, 2000136, 2000138,2000139, 2000140, 2000142,2ND DIVISION---------------2000006, 2000007, 2000012, 2000016, 2000019, 2000023, 2000027, 2000028, 2000031,2000042, 2000054, 2000056, 2000068, 2000069, 2000071, 2000076, 2000077, 2000082,2000084, 2000085, 2000087, 2000089, 2000091, 2000095, 2000097, 2000101, 2000103,2000104, 2000107, 2000114, 2000115, 2000116, 2000119, 2000120, 2000124, 2000125,2000129, 2000130, 2000132, 2000135, 2000141, 2000143, 2000144,3RD DIVISION---------------2000005, 2000009, 2000011, 2000013, 2000014, 2000025, 2000030, 2000035, 2000036,2000038, 2000041, 2000044, 2000052, 2000053, 2000059, 2000062, 2000063, 2000065,2000072, 2000080, 2000090, 2000096, 2000098, 2000108, 2000110,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 546ROLLCODE:14055 N C C M HIGH SCHOOL BALIA BELOWN, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000013, 2000019, 2000020, 2000031, 2000033, 2000037, 2000041, 2000042,2000043, 2000047, 2000050, 2000054, 2000061, 2000064, 2000083, 2000084, 2000090,2000093, 2000097, 2000103, 2000104, 2000106, 2000112, 2000121, 2000125, 2000126,2000130, 2000134, 2000137, 2000143, 2000144, 2000146, 2000147, 2000151, 2000152,2000153, 2000154, 2000158, 2000161, 2000162, 2000163, 2000165, 2000167, 2000173,2000176, 2000179, 2000180, 2000181, 2000183, 2000184, 2000185, 2000186, 2000188,2000189, 2000191, 2000193, 2000194, 2000195, 2000196, 2000197, 2000198, 2000199,2000200, 2000201, 2000202, 2000203, 2000204, 2000205, 2000206, 2000207, 2000208,2000209, 2000210, 2000211, 2000212, 2000213, 2000214, 2000216, 2000217, 2000218,2000219, 2000220, 2000221, 2000223, 2000224, 2000225, 2000226, 2000227, 2000228,2000229, 2000230, 2000232, 2000234, 2000236, 2000239, 2000241, 2000247, 2000250,2000251, 2000253, 2000256, 2000258, 2000259, 2000260, 2000264,2ND DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000010, 2000011, 2000012, 2000014,2000015, 2000016, 2000018, 2000021, 2000022, 2000023, 2000025, 2000026, 2000027,2000029, 2000030, 2000032, 2000035, 2000038, 2000044, 2000046, 2000049, 2000051,2000052, 2000055, 2000056, 2000059, 2000060, 2000062, 2000068, 2000070, 2000071,2000072, 2000073, 2000074, 2000076, 2000079, 2000080, 2000085, 2000087, 2000088,2000094, 2000096, 2000098, 2000102, 2000107, 2000108, 2000109, 2000117, 2000120,2000122, 2000123, 2000124, 2000128, 2000132, 2000133, 2000135, 2000138, 2000141,2000142, 2000155, 2000156, 2000159, 2000166, 2000170, 2000174, 2000175, 2000177,2000182, 2000187, 2000190, 2000192, 2000215, 2000222, 2000233, 2000238, 2000240,2000242, 2000245, 2000248, 2000249, 2000252, 2000254, 2000255, 2000257, 2000262,2000263,3RD DIVISION---------------2000006, 2000008, 2000017, 2000039, 2000075, 2000092, 2000100, 2000118, 2000131,2000140, 2000145, 2000160, 2000168, 2000235,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 547ROLLCODE:14056 HIGH SCHOOL MOLNAPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000009, 2000015, 2000020, 2000022, 2000025, 2000029, 2000036, 2000043,2000045, 2000048, 2000055, 2000058, 2000067, 2000072, 2000079, 2000086, 2000090,2000091, 2000092, 2000098, 2000100, 2000101, 2000102, 2000103, 2000105, 2000106,2000109, 2000111, 2000113, 2000115, 2000116, 2000117, 2000122, 2000125, 2000126,2000127, 2000132, 2000133, 2000134, 2000138, 2000139, 2000141, 2000142, 2000143,2000145, 2000146, 2000148, 2000149, 2000155,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000007, 2000011, 2000014, 2000017, 2000018, 2000019,2000021, 2000023, 2000028, 2000033, 2000034, 2000035, 2000037, 2000038, 2000041,2000042, 2000051, 2000053, 2000057, 2000061, 2000062, 2000069, 2000070, 2000071,2000073, 2000076, 2000084, 2000085, 2000089, 2000093, 2000095, 2000096, 2000107,2000110, 2000112, 2000114, 2000118, 2000119, 2000120, 2000121, 2000128, 2000129,2000131, 2000135, 2000136, 2000137, 2000144, 2000147, 2000150, 2000151, 2000152,2000153, 2000156,3RD DIVISION---------------2000005, 2000024, 2000030, 2000032, 2000039, 2000040, 2000044, 2000046, 2000049,2000054, 2000056, 2000063, 2000064, 2000065, 2000066, 2000068, 2000083, 2000104,2000140,PASS---------------1920100,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 548ROLLCODE:14057 HIGH SCHOOL LAGUA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000011, 2000090, 2000093, 2000101, 2000110, 2000111, 2000130, 2000133, 2000137,2000153, 2000157, 2000161, 2000162, 2000164,2ND DIVISION---------------2000002, 2000014, 2000018, 2000022, 2000027, 2000034, 2000040, 2000045, 2000051,2000065, 2000068, 2000076, 2000078, 2000081, 2000082, 2000083, 2000094, 2000095,2000096, 2000100, 2000102, 2000104, 2000107, 2000113, 2000114, 2000117, 2000118,2000127, 2000131, 2000132, 2000135, 2000136, 2000138, 2000139, 2000140, 2000143,2000146, 2000150, 2000155, 2000160, 2000163,3RD DIVISION---------------2000003, 2000007, 2000008, 2000010, 2000012, 2000013, 2000015, 2000016, 2000017,2000019, 2000020, 2000024, 2000026, 2000033, 2000036, 2000039, 2000042, 2000043,2000047, 2000053, 2000054, 2000055, 2000061, 2000062, 2000063, 2000070, 2000071,2000077, 2000085, 2000089, 2000091, 2000092, 2000103, 2000115, 2000119, 2000121,2000122, 2000126, 2000128, 2000129, 2000141, 2000142, 2000147, 2000149, 2000158,2000159,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 549ROLLCODE:14058 HIGH SCHOOL MAHINAGAR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000006, 2000007, 2000012, 2000024, 2000028, 2000030, 2000031, 2000035,2000040, 2000042, 2000044, 2000045, 2000046, 2000049, 2000052, 2000053, 2000055,2000056, 2000057, 2000062, 2000063, 2000064, 2000067, 2000069, 2000070, 2000071,2000074, 2000077, 2000078,2ND DIVISION---------------2000002, 2000009, 2000010, 2000011, 2000013, 2000017, 2000018, 2000019, 2000020,2000021, 2000023, 2000025, 2000029, 2000033, 2000034, 2000037, 2000038, 2000041,2000047, 2000048, 2000051, 2000054, 2000058, 2000059, 2000060, 2000061, 2000065,2000066, 2000072, 2000073, 2000075, 2000076, 2000079, 2000080, 2000081,3RD DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000005, 2000008, 2000014, 2000015, 2000016, 2000022, 2000026,2000027,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 550ROLLCODE:14059 PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL KUMHARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000005, 2000009, 2000021, 2000032, 2000033, 2000041, 2000046, 2000048,2000052, 2000058, 2000066, 2000068, 2000083, 2000087, 2000098, 2000100, 2000121,2000128,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000006, 2000007, 2000008, 2000011, 2000012, 2000014, 2000019,2000022, 2000023, 2000029, 2000030, 2000031, 2000035, 2000037, 2000044, 2000050,2000054, 2000055, 2000056, 2000059, 2000062, 2000063, 2000067, 2000069, 2000072,2000073, 2000076, 2000077, 2000080, 2000081, 2000082, 2000085, 2000086, 2000089,2000096, 2000105, 2000106, 2000107, 2000112, 2000119, 2000120, 2000122, 2000126,3RD DIVISION---------------2000001, 2000010, 2000025, 2000026, 2000027, 2000028, 2000034, 2000036, 2000038,2000042, 2000043, 2000053, 2000060, 2000064, 2000065, 2000074, 2000075, 2000079,2000084, 2000088, 2000092, 2000093, 2000094, 2000097, 2000099, 2000102, 2000111,2000116, 2000118,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 551ROLLCODE:14060 PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000006, 2000011, 2000015, 2000026, 2000028, 2000034, 2000035,2000049, 2000052, 2000064, 2000066, 2000070, 2000080, 2000089, 2000092, 2000100,2000103, 2000118, 2000132, 2000141, 2000147, 2000157, 2000168, 2000174, 2000175,2000179, 2000180, 2000181, 2000185, 2000188, 2000189, 2000190,2ND DIVISION---------------2000001, 2000007, 2000009, 2000012, 2000018, 2000021, 2000023, 2000032, 2000036,2000037, 2000038, 2000040, 2000043, 2000045, 2000051, 2000053, 2000055, 2000056,2000059, 2000061, 2000062, 2000073, 2000074, 2000076, 2000081, 2000082, 2000083,2000084, 2000086, 2000090, 2000091, 2000093, 2000101, 2000105, 2000106, 2000108,2000111, 2000113, 2000115, 2000116, 2000117, 2000121, 2000122, 2000124, 2000126,2000138, 2000140, 2000144, 2000148, 2000150, 2000151, 2000155, 2000158, 2000160,2000161, 2000165, 2000166, 2000172, 2000176, 2000177, 2000183,3RD DIVISION---------------2000003, 2000014, 2000019, 2000022, 2000024, 2000029, 2000030, 2000041, 2000046,2000047, 2000048, 2000054, 2000058, 2000068, 2000072, 2000075, 2000088, 2000096,2000099, 2000102, 2000104, 2000107, 2000112, 2000127, 2000133, 2000134, 2000135,2000142, 2000171, 2000173,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 552ROLLCODE:14061 PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL AZAMNAGAR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000009, 2000027, 2000032, 2000046, 2000047, 2000049, 2000054, 2000060,2000072, 2000073, 2000075, 2000088, 2000095, 2000104, 2000110, 2000111, 2000124,2000134, 2000140, 2000142, 2000168, 2000169, 2000172, 2000179, 2000180, 2000187,2000190, 2000191, 2000215, 2000218, 2000221, 2000222,2ND DIVISION---------------2000003, 2000007, 2000010, 2000011, 2000012, 2000014, 2000016, 2000018, 2000020,2000021, 2000028, 2000034, 2000039, 2000040, 2000043, 2000044, 2000045, 2000048,2000050, 2000051, 2000052, 2000055, 2000059, 2000062, 2000065, 2000068, 2000070,2000076, 2000083, 2000085, 2000086, 2000089, 2000090, 2000091, 2000096, 2000098,2000101, 2000105, 2000106, 2000107, 2000112, 2000114, 2000115, 2000125, 2000131,2000133, 2000138, 2000141, 2000143, 2000146, 2000147, 2000150, 2000151, 2000155,2000156, 2000157, 2000159, 2000162, 2000164, 2000165, 2000167, 2000173, 2000174,2000183, 2000184, 2000185, 2000189, 2000192, 2000195, 2000204, 2000205, 2000211,2000212, 2000216, 2000217, 2000219, 2000220,3RD DIVISION---------------2000001, 2000013, 2000017, 2000019, 2000024, 2000025, 2000031, 2000035, 2000037,2000057, 2000058, 2000063, 2000077, 2000079, 2000081, 2000084, 2000094, 2000097,2000103, 2000113, 2000116, 2000120, 2000126, 2000129, 2000130, 2000139, 2000144,2000148, 2000149, 2000153, 2000154, 2000163, 2000171, 2000175, 2000177, 2000178,2000186, 2000193, 2000196, 2000197, 2000198, 2000199, 2000201, 2000202, 2000203,2000206, 2000209, 2000214, 2000223, 2000224,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 553ROLLCODE:14062 PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL BISHWA DIGHI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000010, 2000031, 2000037, 2000054, 2000056, 2000057, 2000059, 2000062,2000067, 2000089, 2000093, 2000100,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000011, 2000012, 2000014, 2000026, 2000029, 2000034, 2000035,2000043, 2000045, 2000046, 2000049, 2000050, 2000051, 2000053, 2000055, 2000058,2000061, 2000064, 2000069, 2000074, 2000075, 2000076, 2000077, 2000080, 2000081,2000082, 2000085, 2000086, 2000095, 2000096, 2000097,3RD DIVISION---------------2000007, 2000020, 2000024, 2000025, 2000038, 2000041, 2000044, 2000060, 2000065,2000072, 2000073, 2000079, 2000090, 2040001,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 554ROLLCODE:14301 UTKRAMIT M S JHALJHALI BHIMIYAL BALRAMPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000012, 2000015, 2000019, 2000020, 2000026, 2000032, 2000039, 2000049,2000053, 2000060, 2000062, 2000064, 2000072, 2000073, 2000077, 2000082, 2000084,2000087, 2000089, 2000090, 2000091, 2000096, 2000097, 2000098, 2000107, 2000109,2000111, 2000112, 2000113, 2000114, 2000115, 2000116, 2000118, 2000126, 2000127,2000129, 2000134, 2000135, 2000136, 2000138, 2000139, 2000149, 2000151, 2000152,2000156, 2000162, 2000163, 2000164, 2000170, 2000171, 2000179, 2000180,2ND DIVISION---------------2000002, 2000007, 2000011, 2000016, 2000022, 2000023, 2000024, 2000025, 2000027,2000028, 2000030, 2000034, 2000037, 2000038, 2000041, 2000043, 2000047, 2000048,2000050, 2000051, 2000052, 2000054, 2000055, 2000057, 2000058, 2000061, 2000063,2000065, 2000066, 2000069, 2000070, 2000071, 2000074, 2000075, 2000078, 2000080,2000081, 2000083, 2000085, 2000088, 2000092, 2000093, 2000094, 2000095, 2000100,2000102, 2000103, 2000104, 2000105, 2000110, 2000117, 2000119, 2000120, 2000121,2000122, 2000123, 2000124, 2000128, 2000130, 2000131, 2000132, 2000137, 2000144,2000146, 2000148, 2000150, 2000154, 2000155, 2000157, 2000158, 2000159, 2000161,2000166, 2000167, 2000168, 2000169, 2000172, 2000174, 2000175, 2000177, 2000178,3RD DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000009, 2000013, 2000014, 2000017, 2000033, 2000035, 2000040,2000044, 2000046, 2000059, 2000067, 2000076, 2000079, 2000086, 2000099, 2000106,2000125, 2000153, 2000160, 2000165,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 555ROLLCODE:14302 UTKRAMIT M S BASALGAO BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000018, 2000055, 2000068,2ND DIVISION---------------2000009, 2000015, 2000016, 2000031, 2000032, 2000039, 2000041, 2000045, 2000048,2000049, 2000052, 2000054, 2000056, 2000057, 2000058, 2000062, 2000063, 2000066,2000067, 2000069, 2000071, 2040001, 2040002,3RD DIVISION---------------2000004, 2000006, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000020, 2000022, 2000023,2000024, 2000025, 2000026, 2000028, 2000033, 2000034, 2000035, 2000036, 2000038,2000044, 2000046, 2000050, 2000053, 2000059, 2000061, 2000065, 2000070,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 556ROLLCODE:14303 UTKRAMIT M S DHATTHA EKSALLA BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000009, 2000017, 2000025, 2000028, 2000029, 2000032, 2000047, 2000048, 2000052,2000053, 2000055, 2000057, 2000058, 2000060, 2000061, 2000062, 2000063, 2000065,2000067, 2000068, 2000083,2ND DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000008, 2000018, 2000019, 2000020, 2000026, 2000030, 2000031,2000033, 2000034, 2000039, 2000042, 2000049, 2000051, 2000056, 2000059, 2000064,2000066, 2000069, 2000070, 2000075, 2000076, 2000077, 2000080, 2000081, 2040001,3RD DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000006, 2000007, 2000027, 2000035, 2000037, 2000041, 2000045,2000072, 2000074, 2000078, 2000079, 2000082,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 557ROLLCODE:14304 UTKRAMIT M S BAKIYA SUKHAY BARARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000007, 2000008, 2000012, 2000013, 2000021, 2000023, 2000024, 2000025, 2000026,2000036, 2000038, 2000039, 2000056, 2000057, 2000073, 2000075, 2000078, 2000082,2000084, 2000086, 2000089, 2000096, 2000101, 2000103, 2000110, 2000113, 2000114,2000123, 2000131, 2000132, 2000135, 2000136, 2000137, 2000139, 2000142, 2000143,2000145, 2000146, 2000147, 2000150, 2000152, 2000153, 2000156, 2000157, 2040001,2ND DIVISION---------------2000001, 2000009, 2000016, 2000017, 2000027, 2000029, 2000037, 2000042, 2000045,2000049, 2000050, 2000051, 2000052, 2000053, 2000054, 2000060, 2000061, 2000062,2000064, 2000068, 2000069, 2000070, 2000072, 2000076, 2000080, 2000085, 2000087,2000088, 2000091, 2000092, 2000093, 2000095, 2000097, 2000098, 2000099, 2000100,2000102, 2000105, 2000108, 2000109, 2000111, 2000115, 2000118, 2000120, 2000122,2000124, 2000125, 2000126, 2000127, 2000129, 2000133, 2000134, 2000140, 2000141,2000144, 2000148, 2000149, 2000151, 2000155, 2040002, 2040003,3RD DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000006, 2000010, 2000019, 2000020, 2000028, 2000030, 2000032,2000033, 2000035, 2000040, 2000041, 2000043, 2000048, 2000055, 2000063, 2000065,2000077, 2000081, 2000083, 2000094, 2000104, 2000106, 2000107, 2000112, 2000116,2000117, 2000119, 2000121, 2000128, 2000130, 2000138,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 558ROLLCODE:14305 UTKRAMIT M S ASHIYANI GOPINAGAR KADAWA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000009, 2000017, 2000036, 2000041, 2000053, 2000054, 2000056, 2000057, 2000061,2000062, 2000063, 2000064, 2000066, 2000069, 2000070, 2000071, 2000074, 2000075,2000078, 2000082, 2000085,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000006, 2000015, 2000020, 2000022, 2000024, 2000025, 2000026,2000031, 2000034, 2000035, 2000039, 2000042, 2000043, 2000048, 2000049, 2000050,2000051, 2000052, 2000055, 2000058, 2000059, 2000060, 2000068, 2000073, 2000076,2000077, 2000079, 2000081, 2000083, 2000084, 2000086, 2000087, 2000088,3RD DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000007, 2000008, 2000014, 2000023, 2000029, 2000030, 2000038,2000044, 2000046, 2000047, 2000067,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 559ROLLCODE:14306 UTKRAMIT M S CHOUKI CHAPARSIYA KADAWA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000029, 2000031, 2000032, 2000036, 2000042, 2000044, 2000045, 2000046,2000047, 2000049, 2000051, 2000052, 2000053, 2000054, 2000057, 2000058, 2000059,2000061, 2000062, 2000064, 2000065, 2000066, 2000067, 2000068, 2000069, 2000070,2000072, 2000074, 2000076,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000007, 2000009, 2000010, 2000011, 2000012,2000013, 2000015, 2000016, 2000017, 2000018, 2000019, 2000020, 2000021, 2000023,2000024, 2000025, 2000026, 2000027, 2000028, 2000035, 2000038, 2000039, 2000040,2000043, 2000048, 2000050, 2000055, 2000063, 2000071, 2000073, 2000075, 2000077,2000079,3RD DIVISION---------------2000001, 2000014, 2000022, 2000033, 2000037,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 560ROLLCODE:14307 UTKRAMIT M S JAGARUCHAK HATHAWARA FALKA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000009, 2000016, 2000023, 2000028, 2000029, 2000030, 2000039, 2000041, 2000053,2000054, 2000057,2ND DIVISION---------------2000001, 2000010, 2000011, 2000012, 2000014, 2000017, 2000018, 2000019, 2000022,2000026, 2000032, 2000038, 2000051, 2000056,3RD DIVISION---------------2000007, 2000015, 2000020, 2000024, 2000025, 2000027, 2000036, 2000042, 2000045,2000049, 2000050, 2000052, 2000058,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 561ROLLCODE:14308 UTKRAMIT M S SISIYA VISHIHARIYA KODHA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000006, 2000012, 2000016, 2000025, 2000031, 2000035, 2000036, 2000039, 2000042,2000047, 2000052, 2000057, 2000074, 2000077, 2000098, 2000107, 2000110, 2000121,2000122, 2000128, 2000129, 2000130, 2000132, 2000145, 2000153, 2000157, 2000158,2000159, 2000161, 2000173, 2000174, 2000177, 2000189, 2000194, 2000199, 2000202,2000204, 2000205, 2000206, 2000208, 2000216, 2000220, 2000224, 2000228, 2000231,2ND DIVISION---------------2000003, 2000011, 2000014, 2000022, 2000024, 2000026, 2000027, 2000028, 2000033,2000037, 2000040, 2000045, 2000048, 2000051, 2000053, 2000060, 2000061, 2000062,2000063, 2000064, 2000066, 2000067, 2000068, 2000071, 2000076, 2000078, 2000079,2000083, 2000087, 2000094, 2000095, 2000096, 2000097, 2000099, 2000100, 2000103,2000105, 2000109, 2000112, 2000113, 2000114, 2000117, 2000124, 2000125, 2000126,2000131, 2000134, 2000137, 2000140, 2000147, 2000152, 2000160, 2000162, 2000163,2000165, 2000167, 2000170, 2000176, 2000178, 2000180, 2000184, 2000188, 2000191,2000192, 2000195, 2000196, 2000200, 2000210, 2000222, 2000225, 2000226, 2000227,2000229, 2000232, 2000235, 2000236, 2040001,3RD DIVISION---------------2000004, 2000005, 2000007, 2000008, 2000013, 2000017, 2000029, 2000030, 2000032,2000034, 2000038, 2000041, 2000043, 2000046, 2000049, 2000059, 2000065, 2000070,2000073, 2000075, 2000082, 2000085, 2000086, 2000093, 2000106, 2000108, 2000111,2000118, 2000119, 2000123, 2000133, 2000136, 2000138, 2000139, 2000143, 2000146,2000148, 2000149, 2000150, 2000151, 2000154, 2000164, 2000166, 2000172, 2000175,2000181, 2000183, 2000186, 2000187, 2000190, 2000193, 2000197, 2000211, 2000212,2000213, 2000214, 2000217, 2000221, 2040002,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 562ROLLCODE:14309 U M S DELHI DIWANGANJ LAKHANPUR AMDABAD, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000007, 2000010, 2000027, 2000028, 2000035, 2000041, 2000045, 2000047,2000049, 2000050, 2000056, 2000059, 2000067, 2000070, 2000078, 2000083, 2000086,2000092, 2000096, 2000102,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000008, 2000012, 2000019, 2000020, 2000021, 2000023, 2000024,2000025, 2000026, 2000029, 2000030, 2000032, 2000033, 2000034, 2000042, 2000043,2000046, 2000053, 2000054, 2000055, 2000058, 2000061, 2000062, 2000063, 2000065,2000069, 2000072, 2000075, 2000079, 2000082, 2000084, 2000085, 2000087, 2000088,2000089, 2000090, 2000094, 2000095, 2000099, 2000104, 2000105, 2000107,3RD DIVISION---------------2000013, 2000017, 2000018, 2000022, 2000031, 2000044, 2000048, 2000051, 2000057,2000064, 2000071, 2000074, 2000076, 2000097, 2000100, 2000101, 2000103, 2000106,2000108, 2000110, 2000111,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 563ROLLCODE:14310 UTKRAMIT M S PATANI NARAYANPUR MANIHARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000008, 2000013, 2000017, 2000026, 2000033, 2000039, 2000046, 2000050,2000057, 2000060, 2000061, 2000062, 2000069, 2000070, 2000071, 2000074, 2000079,2000085, 2000094, 2000100, 2000102, 2000104, 2000105, 2000106, 2000107, 2000110,2000112, 2000116, 2000117, 2000125, 2000128, 2000129, 2000135, 2000141, 2000142,2000143, 2000146, 2000152, 2000153, 2000156,2ND DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000004, 2000007, 2000019, 2000022, 2000027, 2000029, 2000034,2000035, 2000037, 2000041, 2000042, 2000048, 2000051, 2000056, 2000063, 2000065,2000066, 2000072, 2000073, 2000075, 2000078, 2000081, 2000082, 2000083, 2000084,2000089, 2000090, 2000091, 2000093, 2000096, 2000097, 2000101, 2000109, 2000111,2000113, 2000114, 2000119, 2000121, 2000122, 2000123, 2000124, 2000136, 2000138,2000139, 2000140, 2000144, 2000147, 2000155, 2000158, 2040001,3RD DIVISION---------------2000002, 2000014, 2000024, 2000028, 2000030, 2000031, 2000032, 2000045, 2000047,2000052, 2000053, 2000055, 2000058, 2000067, 2000068, 2000077, 2000088, 2000092,2000115, 2000120, 2000126, 2000130, 2000131, 2000133, 2000134, 2000137, 2000145,2000148, 2000150,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 564ROLLCODE:14311 UTKRAMIT M S JALKI AJAMNAGAR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000032, 2000040, 2000048, 2000053, 2000059, 2000068, 2000075, 2000076, 2000078,2000080, 2000082, 2000085, 2000086, 2000091, 2000092, 2000093, 2000096, 2000098,2000099, 2000104, 2000106, 2000108, 2000110, 2000114,2ND DIVISION---------------2000001, 2000007, 2000009, 2000011, 2000012, 2000022, 2000023, 2000025, 2000030,2000033, 2000039, 2000041, 2000043, 2000051, 2000060, 2000062, 2000064, 2000066,2000069, 2000072, 2000073, 2000074, 2000081, 2000083, 2000084, 2000087, 2000088,2000089, 2000090, 2000094, 2000097, 2000102, 2000105, 2000111, 2000112, 2000113,2000117,3RD DIVISION---------------2000010, 2000015, 2000016, 2000021, 2000026, 2000028, 2000044, 2000045, 2000052,2000056, 2000063, 2000071, 2000077, 2000100, 2000101, 2000103, 2000107,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 565ROLLCODE:14312 DUKHIRAM U M S CHANDPUR KADWA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000045, 2000082, 2000084, 2000097, 2000098, 2000105, 2000106, 2000107,2000110, 2000112, 2000113, 2000118, 2000119, 2000120, 2000125, 2000130, 2000132,2000134, 2000146, 2000150, 2000151, 2000164, 2000170, 2000175, 2000179, 2000186,2000192,2ND DIVISION---------------2000003, 2000008, 2000016, 2000017, 2000018, 2000021, 2000022, 2000023, 2000026,2000028, 2000031, 2000032, 2000034, 2000037, 2000038, 2000039, 2000040, 2000041,2000054, 2000055, 2000057, 2000058, 2000060, 2000066, 2000073, 2000076, 2000081,2000083, 2000085, 2000086, 2000088, 2000089, 2000091, 2000092, 2000094, 2000095,2000099, 2000108, 2000109, 2000111, 2000126, 2000127, 2000131, 2000136, 2000145,2000148, 2000149, 2000152, 2000153, 2000154, 2000155, 2000157, 2000158, 2000159,2000160, 2000165, 2000166, 2000169, 2000171, 2000172, 2000174, 2000176, 2000177,2000178, 2000181, 2000194, 2000198, 2000199, 2000201, 2000204, 2000207,3RD DIVISION---------------2000006, 2000007, 2000009, 2000013, 2000014, 2000024, 2000030, 2000042, 2000048,2000051, 2000052, 2000053, 2000056, 2000065, 2000067, 2000068, 2000070, 2000072,2000079, 2000080, 2000090, 2000093, 2000100, 2000104, 2000114, 2000115, 2000117,2000121, 2000124, 2000129, 2000137, 2000140, 2000141, 2000143, 2000144, 2000147,2000156, 2000162, 2000163, 2000168, 2000180, 2000184, 2000187, 2000188, 2000191,2000193, 2000195, 2000200, 2000202, 2000203, 2040001,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 566ROLLCODE:14313 UTKRAMIT M S ANARKALI BARARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000010, 2000014, 2000025, 2000038, 2000039, 2000041, 2000045, 2000052, 2000054,2000055, 2000060, 2000063, 2000064, 2000066,2ND DIVISION---------------2000003, 2000007, 2000015, 2000018, 2000022, 2000026, 2000027, 2000028, 2000035,2000036, 2000037, 2000043, 2000046, 2000047, 2000048, 2000049, 2000051, 2000057,2000058, 2000065,3RD DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000006, 2000011, 2000013, 2000020, 2000023, 2000024, 2000030,2000032, 2000033, 2000040, 2000042, 2000053, 2000059, 2000062,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 567ROLLCODE:14314 UTKRAMIT M S ARIHANA AJAMNAGAR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000008, 2000010, 2000012, 2000018, 2000019, 2000020, 2000021, 2000033,2000045, 2000046, 2000047, 2000048, 2000051, 2000052, 2000056, 2000066, 2000074,2000079, 2000080, 2000085, 2000086, 2000091, 2000094, 2000097, 2000098, 2000099,2000101, 2000105, 2000106, 2000115, 2000116, 2000119, 2000120, 2000121, 2000125,2000130, 2000135, 2000136, 2000137, 2000139, 2000142, 2000146, 2000147, 2000148,2000150, 2000151, 2000152, 2000156, 2000157, 2000158, 2000160, 2000162, 2000165,2000166, 2000167, 2000168, 2000169, 2000170, 2000172, 2000173, 2000174, 2000175,2ND DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000014, 2000017, 2000022, 2000025, 2000027, 2000031, 2000035,2000036, 2000041, 2000042, 2000043, 2000049, 2000050, 2000053, 2000054, 2000057,2000059, 2000060, 2000063, 2000065, 2000068, 2000071, 2000076, 2000077, 2000078,2000082, 2000083, 2000087, 2000088, 2000089, 2000093, 2000100, 2000102, 2000104,2000107, 2000109, 2000111, 2000112, 2000117, 2000122, 2000123, 2000124, 2000126,2000131, 2000132, 2000133, 2000134, 2000138, 2000140, 2000141, 2000143, 2000145,2000149, 2000153, 2000154, 2000159, 2000161, 2000164, 2000171, 2000176,3RD DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000009, 2000011, 2000013, 2000015, 2000023, 2000026,2000028, 2000029, 2000030, 2000032, 2000034, 2000037, 2000040, 2000044, 2000055,2000058, 2000061, 2000062, 2000064, 2000067, 2000069, 2000070, 2000073, 2000075,2000084, 2000092, 2000096, 2000110, 2000113, 2000114, 2000118, 2000144, 2000163,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 568ROLLCODE:14315 UTKRAMIT M S BARSOI GHAT RAGHUNATHPUR BARSOI, KATI 14-KATIHARHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000005, 2000006, 2000008, 2000020, 2000023, 2000034, 2000040,2000042, 2000046, 2000056, 2000057, 2000066, 2000075, 2000080, 2000089, 2000092,2000096, 2000097, 2000100, 2000105, 2000109, 2000110, 2000112, 2000117, 2000123,2000129, 2000134, 2000135, 2000136, 2000142, 2000146, 2000147, 2000151, 2000155,2ND DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000007, 2000009, 2000010, 2000012, 2000015, 2000017, 2000018,2000021, 2000024, 2000025, 2000026, 2000035, 2000036, 2000037, 2000038, 2000043,2000047, 2000048, 2000050, 2000053, 2000054, 2000058, 2000063, 2000068, 2000071,2000072, 2000078, 2000081, 2000082, 2000090, 2000093, 2000094, 2000095, 2000099,2000101, 2000104, 2000106, 2000108, 2000111, 2000115, 2000118, 2000119, 2000127,2000128, 2000132, 2000133, 2000137, 2000139, 2000143, 2000148, 2000153, 2000157,2000158,3RD DIVISION---------------2000013, 2000019, 2000022, 2000027, 2000028, 2000031, 2000032, 2000033, 2000039,2000044, 2000049, 2000051, 2000052, 2000059, 2000061, 2000064, 2000070, 2000076,2000077, 2000083, 2000086, 2000091, 2000107, 2000113, 2000114, 2000116, 2000120,2000121, 2000122, 2000124, 2000125, 2000126, 2000138,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 569ROLLCODE:14316 UTKRAMIT M S DHENA BAGHCHHALA DHENA AJAMNAGAR, KAT 14-KATIHARIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000006, 2000008, 2000013, 2000015, 2000018, 2000027, 2000031, 2000037,2000040, 2000041, 2000042, 2000043, 2000049, 2000059, 2000060, 2000062, 2000064,2000070, 2000074, 2000083, 2000084, 2000088, 2000092, 2000095, 2000101, 2000102,2000103, 2000104, 2000111, 2000113, 2000119, 2000120, 2000121, 2000123, 2000128,2000129, 2000130, 2000135, 2000136, 2000137, 2000139, 2000141, 2000142, 2000147,2000152, 2000156, 2000161, 2000169, 2000173, 2000175, 2000182, 2000190, 2000191,2000199, 2000201, 2000204, 2000205, 2000206, 2000207, 2000208, 2000210, 2000211,2000219,2ND DIVISION---------------2000004, 2000007, 2000014, 2000016, 2000017, 2000019, 2000020, 2000021, 2000023,2000025, 2000026, 2000029, 2000032, 2000035, 2000036, 2000039, 2000044, 2000046,2000054, 2000055, 2000057, 2000061, 2000067, 2000068, 2000069, 2000071, 2000075,2000077, 2000078, 2000079, 2000081, 2000087, 2000089, 2000091, 2000094, 2000108,2000110, 2000114, 2000122, 2000125, 2000126, 2000133, 2000138, 2000143, 2000144,2000146, 2000148, 2000149, 2000150, 2000151, 2000154, 2000159, 2000160, 2000162,2000163, 2000164, 2000165, 2000168, 2000172, 2000176, 2000177, 2000181, 2000183,2000184, 2000187, 2000188, 2000189, 2000192, 2000195, 2000196, 2000202, 2000203,2000209, 2000212, 2000214, 2000215, 2000218,3RD DIVISION---------------2000002, 2000005, 2000009, 2000011, 2000028, 2000033, 2000045, 2000050, 2000053,2000056, 2000065, 2000066, 2000073, 2000082, 2000085, 2000090, 2000093, 2000097,2000099, 2000100, 2000105, 2000112, 2000115, 2000116, 2000118, 2000124, 2000127,2000131, 2000140, 2000145, 2000153, 2000155, 2000158, 2000166, 2000167, 2000170,2000171, 2000174, 2000185, 2000186, 2000193, 2000197, 2000198, 2000213, 2000216,2000217,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 570ROLLCODE:14317 UTKRAMIT M S DUMAR SAMELI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000004, 2000008, 2000015, 2000017, 2000037, 2000039, 2000043,2000050, 2000054, 2000055, 2000057, 2000092, 2000100, 2000107, 2000116, 2000123,2000128, 2000130, 2000132, 2000134, 2000138, 2000139, 2000140, 2000147, 2000148,2000150, 2000151, 2000155, 2000156, 2000160, 2000166, 2000167, 2000172, 2000174,2000175, 2000176, 2000192, 2000194, 2000197, 2000199, 2000200, 2000207, 2000210,2000215, 2000222, 2000228, 2000229, 2000230,2ND DIVISION---------------2000005, 2000012, 2000014, 2000022, 2000024, 2000028, 2000030, 2000032, 2000033,2000042, 2000044, 2000045, 2000047, 2000051, 2000052, 2000056, 2000066, 2000067,2000069, 2000070, 2000072, 2000075, 2000076, 2000077, 2000078, 2000079, 2000082,2000085, 2000087, 2000088, 2000089, 2000091, 2000093, 2000094, 2000096, 2000106,2000108, 2000110, 2000112, 2000113, 2000125, 2000126, 2000131, 2000133, 2000135,2000136, 2000137, 2000141, 2000144, 2000145, 2000149, 2000153, 2000154, 2000157,2000158, 2000159, 2000161, 2000162, 2000163, 2000169, 2000171, 2000173, 2000180,2000181, 2000182, 2000184, 2000185, 2000186, 2000187, 2000188, 2000189, 2000191,2000193, 2000198, 2000201, 2000204, 2000211, 2000213, 2000216, 2000220, 2000221,2000223, 2000224, 2000227, 2000231, 2000232, 2040002,3RD DIVISION---------------2000003, 2000010, 2000013, 2000018, 2000019, 2000020, 2000029, 2000034, 2000036,2000046, 2000048, 2000062, 2000063, 2000068, 2000071, 2000073, 2000074, 2000080,2000081, 2000090, 2000095, 2000097, 2000099, 2000102, 2000103, 2000109, 2000111,2000118, 2000122, 2000124, 2000142, 2000143, 2000164, 2000170, 2000177, 2000178,2000179, 2000203, 2000206, 2000209, 2040001,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 571ROLLCODE:14318 UTKRAMIT M S DURGASTHAN DANDKHORA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000009, 2000011, 2000014, 2000017, 2000021, 2000024, 2000025, 2000032, 2000033,2000038, 2000039, 2000041, 2000042, 2000057, 2000063, 2000065, 2000073, 2000076,2000077, 2000080, 2000082, 2000088, 2000095, 2000100, 2000103, 2000114, 2000115,2000116, 2000118, 2000119, 2000140, 2000141, 2000143, 2000153,2ND DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000006, 2000008, 2000013, 2000016, 2000019, 2000020, 2000022,2000031, 2000034, 2000035, 2000043, 2000044, 2000047, 2000048, 2000051, 2000055,2000061, 2000066, 2000068, 2000070, 2000072, 2000081, 2000083, 2000084, 2000085,2000090, 2000093, 2000096, 2000099, 2000102, 2000105, 2000108, 2000110, 2000111,2000113, 2000120, 2000123, 2000129, 2000134, 2000136, 2000144, 2000146, 2000147,2000148, 2000151, 2000152, 2000157,3RD DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000012, 2000018, 2000023, 2000026, 2000028, 2000036, 2000037,2000040, 2000049, 2000053, 2000054, 2000056, 2000059, 2000060, 2000062, 2000064,2000067, 2000071, 2000074, 2000075, 2000086, 2000087, 2000091, 2000097, 2000101,2000106, 2000109, 2000117, 2000122, 2000125, 2000126, 2000127, 2000130, 2000131,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 572ROLLCODE:14319 UTKRAMIT M S DHARHAN DIGHOUNCH PRANPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000010, 2000022, 2000045, 2000060, 2000074, 2000076, 2000084, 2000087, 2000091,2000092, 2000093, 2000104, 2000107,2ND DIVISION---------------2000003, 2000006, 2000009, 2000033, 2000034, 2000038, 2000041, 2000043, 2000049,2000053, 2000054, 2000055, 2000056, 2000057, 2000058, 2000061, 2000062, 2000065,2000067, 2000068, 2000069, 2000073, 2000078, 2000079, 2000080, 2000081, 2000082,2000083, 2000085, 2000094, 2000097, 2000100, 2000102, 2000103, 2000106, 2000108,3RD DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000011, 2000012, 2000015, 2000017, 2000019, 2000027, 2000029,2000030, 2000036, 2000046, 2000047, 2000048, 2000051, 2000052, 2000059, 2000063,2000064, 2000066, 2000071, 2000072, 2000075, 2000077, 2000086, 2000088, 2000098,2000101,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 573ROLLCODE:14320 UTKRAMIT M S HASANGANJ RAMPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000008, 2000010, 2000012, 2000027, 2000031, 2000039, 2000040,2000042, 2000048, 2000057, 2000079, 2000098, 2000109, 2000118, 2000119, 2000122,2000139, 2000144, 2000150, 2000155, 2000160, 2000162, 2000165, 2000169, 2000170,2000173, 2000174, 2000176, 2000177, 2000181, 2000184, 2000185, 2000191, 2000196,2000200, 2000209, 2000213, 2000215, 2000216,2ND DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000009, 2000011, 2000014, 2000015, 2000018, 2000020, 2000022,2000023, 2000032, 2000033, 2000034, 2000035, 2000043, 2000049, 2000054, 2000061,2000062, 2000063, 2000066, 2000067, 2000071, 2000072, 2000073, 2000074, 2000077,2000078, 2000081, 2000084, 2000085, 2000086, 2000089, 2000091, 2000095, 2000105,2000106, 2000107, 2000110, 2000111, 2000115, 2000117, 2000120, 2000123, 2000124,2000125, 2000128, 2000129, 2000133, 2000140, 2000143, 2000147, 2000148, 2000151,2000154, 2000157, 2000159, 2000161, 2000163, 2000166, 2000171, 2000172, 2000175,2000180, 2000182, 2000186, 2000187, 2000189, 2000193, 2000194, 2000195, 2000197,2000199, 2000202, 2000203, 2000206, 2000208, 2000210, 2000212, 2000214, 2000218,2000219,3RD DIVISION---------------2000006, 2000016, 2000019, 2000024, 2000025, 2000030, 2000036, 2000041, 2000044,2000046, 2000047, 2000051, 2000065, 2000068, 2000082, 2000093, 2000094, 2000099,2000112, 2000114, 2000126, 2000127, 2000134, 2000152, 2000153, 2000158, 2000183,2000204, 2000207, 2000217, 2000220, 2000221,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 574ROLLCODE:14321 UTKRAMIT M S KAST HAWAR SAHAJA PRANPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000017, 2000028, 2000032, 2000041, 2000043, 2000045, 2000048,2ND DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000005, 2000018, 2000023, 2000025, 2000029, 2000030, 2000034,2000039, 2000042, 2000044, 2000046, 2000052, 2000053,3RD DIVISION---------------2000007, 2000010, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000019, 2000022,2000027, 2000033, 2000035, 2000036, 2000050,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 575ROLLCODE:14322 UTKRAMIT M S LAXMIPUR KAWAR BRARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000009, 2000013, 2000028, 2000037, 2000044, 2000046, 2000047,2000051, 2000052, 2000054, 2000056, 2000062, 2000068, 2000069, 2000071, 2000072,2000075, 2000078, 2000081,2ND DIVISION---------------2000001, 2000008, 2000012, 2000017, 2000018, 2000022, 2000027, 2000030, 2000034,2000038, 2000039, 2000040, 2000042, 2000043, 2000045, 2000049, 2000050, 2000053,2000055, 2000057, 2000059, 2000061, 2000063, 2000064, 2000066, 2000067, 2000070,2000074, 2000076, 2000077, 2000079, 2000082, 2040001, 2040002,3RD DIVISION---------------2000006, 2000010, 2000011, 2000014, 2000016, 2000021, 2000023, 2000024, 2000026,2000029, 2000031, 2000032, 2000033, 2000041, 2000048, 2000058, 2000080,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 576ROLLCODE:14323 UTKRAMIT M S DEVALAXMIPUR AMDABAD KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000006, 2000008, 2000010, 2000013, 2000014, 2000016, 2000022,2000029, 2000030, 2000035, 2000042, 2000044, 2000045, 2000046, 2000048, 2000051,2000052, 2000057, 2000060, 2000061, 2000063, 2000070, 2000075, 2000078, 2000079,2000092, 2000094, 2000095, 2000100, 2000108, 2000112, 2000118, 2000122, 2000125,2000127, 2000128, 2000129, 2000136, 2000147, 2000148, 2000150, 2000153, 2000154,2000155, 2000161, 2000162, 2000163, 2000164, 2000165, 2000174, 2000175, 2000176,2000177, 2000179, 2000183, 2000187, 2000189, 2000191, 2000197, 2000202, 2000203,2000204, 2000206, 2000208,2ND DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000009, 2000012, 2000015, 2000020, 2000024, 2000025, 2000026,2000031, 2000032, 2000033, 2000034, 2000036, 2000038, 2000039, 2000040, 2000043,2000049, 2000050, 2000056, 2000062, 2000064, 2000068, 2000080, 2000085, 2000088,2000089, 2000090, 2000097, 2000098, 2000102, 2000103, 2000106, 2000107, 2000109,2000111, 2000113, 2000115, 2000117, 2000121, 2000123, 2000130, 2000131, 2000132,2000133, 2000134, 2000135, 2000137, 2000140, 2000141, 2000142, 2000143, 2000144,2000146, 2000156, 2000159, 2000166, 2000170, 2000171, 2000172, 2000173, 2000178,2000180, 2000185, 2000188, 2000190, 2000196, 2000198, 2000199, 2000201, 2000205,2000207, 2000209,3RD DIVISION---------------2000004, 2000018, 2000019, 2000021, 2000041, 2000053, 2000055, 2000065, 2000071,2000074, 2000076, 2000081, 2000084, 2000086, 2000087, 2000096, 2000099, 2000101,2000104, 2000116, 2000124, 2000126, 2000138, 2000139, 2000149, 2000152, 2000157,2000169, 2000181, 2000186, 2000192, 2000195, 2040001,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 577ROLLCODE:14324 U M S MARWA NAJRACHOWKI MAKDAMPUR KODHA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000009, 2000024, 2000029, 2000038, 2000041, 2000047, 2000049, 2000055,2000057, 2000076, 2000089, 2000090, 2000095, 2000104, 2000105, 2000107, 2000110,2000111, 2000112, 2000113, 2000115, 2000116, 2000122, 2000130, 2000139, 2000140,2000144, 2000145, 2000151, 2000152, 2000153, 2000156, 2000161, 2000163, 2000175,2ND DIVISION---------------2000007, 2000013, 2000015, 2000017, 2000020, 2000022, 2000026, 2000032, 2000039,2000048, 2000050, 2000051, 2000053, 2000059, 2000060, 2000063, 2000065, 2000067,2000068, 2000070, 2000071, 2000080, 2000088, 2000091, 2000092, 2000093, 2000101,2000103, 2000106, 2000108, 2000109, 2000121, 2000124, 2000125, 2000129, 2000138,2000141, 2000143, 2000146, 2000147, 2000148, 2000149, 2000157, 2000158, 2000159,2000160, 2000164, 2000166, 2000167, 2000170, 2000171, 2000172, 2000173, 2000179,3RD DIVISION---------------2000006, 2000008, 2000010, 2000012, 2000018, 2000033, 2000034, 2000035, 2000037,2000040, 2000046, 2000054, 2000056, 2000058, 2000074, 2000077, 2000079, 2000081,2000084, 2000085, 2000086, 2000087, 2000094, 2000097, 2000099, 2000100, 2000102,2000114, 2000117, 2000126, 2000127, 2000128, 2000131, 2000132, 2000135, 2000136,2000137, 2000150, 2000155, 2000162, 2000165, 2000168, 2000169, 2000174, 2000177,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 578ROLLCODE:14325 UTKRAMIT M S MIRJAPUR MANIHARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000011, 2000012, 2000014, 2000026, 2000031, 2000033, 2000039, 2000041,2000042, 2000043, 2000046, 2000048, 2000051, 2000052, 2000055,2ND DIVISION---------------2000006, 2000009, 2000010, 2000013, 2000016, 2000019, 2000020, 2000022, 2000027,2000035, 2000040, 2000045, 2000049, 2000053, 2000054, 2000056,3RD DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000004, 2000007, 2000008, 2000015, 2000017, 2000023, 2000029,2000030, 2000034, 2000038, 2000047, 2000057, 2040001,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 579ROLLCODE:14326 UTKRAMIT M S MOHANPUR MANSAHI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000013, 2000020, 2000021, 2000022, 2000032, 2000033, 2000034, 2000037,2000048, 2000049, 2000050, 2000059, 2000062, 2000065, 2000067, 2000069, 2000071,2000073, 2000075, 2000076, 2000079, 2000084, 2000090, 2000092, 2000095, 2000098,2000099, 2000102, 2000104, 2000112, 2000117, 2000119, 2000122, 2000124, 2000126,2000136, 2000139, 2000142, 2000143, 2000144, 2000146, 2000148, 2000149, 2000152,2000155, 2000156, 2000157, 2000160, 2000161, 2000162, 2000164, 2000171, 2000172,2000173, 2000174, 2000186, 2000190, 2000191, 2000192, 2000193, 2000194, 2000196,2000197, 2000200, 2000201, 2000204, 2000208, 2000209, 2000213, 2000214, 2000215,2000217, 2000218, 2000219, 2000220, 2000221, 2000222, 2000223, 2000224, 2000225,2000229, 2000230, 2000231, 2000233, 2000234, 2000235, 2000241, 2000243, 2000244,2000245, 2000250, 2000252, 2000253, 2000256, 2000257, 2000259, 2000264, 2000271,2000274, 2000279, 2000281, 2000285, 2000286, 2000287, 2000291, 2000294, 2000298,2000299, 2000301, 2000303, 2000305, 2000306, 2000307,2ND DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000012, 2000014,2000015, 2000016, 2000017, 2000023, 2000038, 2000040, 2000043, 2000044, 2000047,2000052, 2000053, 2000054, 2000055, 2000056, 2000058, 2000061, 2000063, 2000068,2000070, 2000074, 2000082, 2000086, 2000088, 2000089, 2000093, 2000094, 2000097,2000101, 2000107, 2000109, 2000116, 2000128, 2000129, 2000130, 2000132, 2000133,2000140, 2000141, 2000145, 2000147, 2000150, 2000153, 2000154, 2000159, 2000166,2000168, 2000169, 2000170, 2000176, 2000177, 2000180, 2000182, 2000183, 2000184,2000185, 2000187, 2000188, 2000189, 2000195, 2000198, 2000199, 2000202, 2000203,2000205, 2000207, 2000210, 2000211, 2000212, 2000216, 2000227, 2000228, 2000237,2000240, 2000242, 2000246, 2000247, 2000254, 2000260, 2000261, 2000262, 2000263,2000267, 2000268, 2000269, 2000270, 2000273, 2000283, 2000284, 2000288, 2000289,2000290, 2000293, 2000295, 2000296, 2000297, 2000300, 2000302,3RD DIVISION---------------2000006, 2000018, 2000027, 2000028, 2000045, 2000046, 2000051, 2000066, 2000072,2000078, 2000080, 2000083, 2000091, 2000096, 2000100, 2000105, 2000106, 2000108,2000110, 2000114, 2000121, 2000123, 2000125, 2000135, 2000163, 2000167, 2000175,2000181, 2000236, 2000238, 2000304,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 580ROLLCODE:14327 UTKRAMIT M S MORSANDA MORSANDA PHALKA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000033, 2000040, 2000042, 2000045, 2000047, 2000049, 2000055, 2000056,2000062, 2000071, 2000082, 2000092, 2000099, 2000100, 2000108, 2000115, 2000116,2000120, 2000124, 2000126, 2000128, 2000132, 2000136, 2000138, 2000141, 2000145,2000146, 2000149, 2040002,2ND DIVISION---------------2000003, 2000010, 2000011, 2000013, 2000016, 2000018, 2000021, 2000022, 2000023,2000025, 2000028, 2000034, 2000038, 2000039, 2000041, 2000051, 2000052, 2000053,2000063, 2000066, 2000067, 2000068, 2000069, 2000070, 2000073, 2000076, 2000077,2000078, 2000079, 2000080, 2000086, 2000087, 2000088, 2000089, 2000090, 2000096,2000098, 2000101, 2000102, 2000103, 2000105, 2000106, 2000109, 2000112, 2000117,2000118, 2000125, 2000130, 2000133, 2000134, 2000135, 2000137, 2000140, 2000142,2000148, 2040001, 2040003,3RD DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000008, 2000014, 2000017, 2000019, 2000027, 2000029, 2000035,2000036, 2000037, 2000048, 2000050, 2000057, 2000058, 2000059, 2000061, 2000064,2000072, 2000083, 2000095, 2000111, 2000114, 2000121, 2000127, 2000129, 2000143,2000147, 2040004,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 581ROLLCODE:14328 UTTKRAMIT M S KHARSAUTA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000025, 2000032, 2000034, 2000036, 2000037, 2000040, 2000041, 2000042,2000044, 2000047, 2000052, 2000054, 2000055, 2000056, 2000057,2ND DIVISION---------------2000006, 2000008, 2000010, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000016, 2000017,2000021, 2000022, 2000026, 2000027, 2000028, 2000031, 2000035, 2000039, 2000048,2000051,3RD DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000018, 2000030, 2000038, 2000043, 2000046, 2000049, 2000050,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 582ROLLCODE:14329 UTTKRAMIT M S BELWA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000021, 2000022, 2000025, 2000026, 2000028, 2000030, 2000037,2000038, 2000050, 2000053, 2000057, 2000067, 2000070, 2000073, 2000077, 2000079,2000082, 2000088, 2000089, 2000094, 2000106, 2000109, 2000117, 2000119, 2000128,2040001,2ND DIVISION---------------2000004, 2000007, 2000009, 2000010, 2000012, 2000014, 2000015, 2000016, 2000017,2000019, 2000020, 2000023, 2000027, 2000029, 2000039, 2000041, 2000044, 2000047,2000049, 2000052, 2000056, 2000059, 2000061, 2000062, 2000068, 2000071, 2000074,2000080, 2000085, 2000086, 2000093, 2000097, 2000099, 2000101, 2000102, 2000103,2000105, 2000111, 2000112, 2000115, 2000120, 2000123, 2000124, 2000125, 2000126,2000132, 2000134, 2040002, 2040003,3RD DIVISION---------------2000002, 2000013, 2000018, 2000024, 2000031, 2000036, 2000046, 2000051, 2000054,2000058, 2000063, 2000066, 2000069, 2000075, 2000078, 2000081, 2000083, 2000084,2000096, 2000104, 2000110, 2000113, 2000116, 2000122, 2000131,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 583ROLLCODE:14330 UTTKRAMIT M S KALYANGAOAN, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000033, 2000034, 2000040, 2000041, 2000043, 2000044, 2000048, 2000050, 2000051,2000052,2ND DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000008, 2000010, 2000011, 2000012, 2000013, 2000016, 2000020,2000021, 2000022, 2000025, 2000026, 2000027, 2000028, 2000029, 2000030, 2000032,2000038, 2000039, 2000042, 2000045, 2000046, 2000047, 2000049,3RD DIVISION---------------2000004, 2000009, 2000014, 2000017, 2000024, 2000035, 2000053, 2000054,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 584ROLLCODE:14331 UTTKRAMIT M S RAMPUR KODHA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000006, 2000011, 2000013, 2000021, 2000024, 2000029, 2000033, 2000034,2000042, 2000043, 2000048, 2000059, 2000062, 2000067, 2000074, 2000076, 2000081,2000082, 2000086, 2000099, 2000101, 2000107, 2000109, 2000114, 2000115, 2000119,2000120, 2000124, 2000126, 2000127, 2000131, 2000134, 2000137, 2000141, 2000147,2000149, 2000153, 2000154, 2000156, 2000157, 2000162, 2000163, 2000164, 2000165,2000166, 2000168, 2000170, 2000172, 2000173, 2000174, 2000175, 2000178, 2000179,2000180,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000008, 2000009, 2000019, 2000026,2000027, 2000028, 2000032, 2000036, 2000037, 2000039, 2000040, 2000041, 2000045,2000046, 2000047, 2000050, 2000055, 2000057, 2000058, 2000060, 2000061, 2000070,2000071, 2000073, 2000075, 2000077, 2000080, 2000085, 2000088, 2000090, 2000092,2000093, 2000100, 2000102, 2000103, 2000105, 2000110, 2000111, 2000113, 2000116,2000118, 2000122, 2000123, 2000128, 2000129, 2000132, 2000133, 2000135, 2000136,2000140, 2000143, 2000145, 2000148, 2000150, 2000151, 2000155, 2000158, 2000160,2000167, 2000171, 2000177, 2000181,3RD DIVISION---------------2000010, 2000012, 2000014, 2000015, 2000016, 2000038, 2000044, 2000054, 2000063,2000065, 2000068, 2000079, 2000091, 2000104, 2000106, 2000108, 2000112, 2000130,2000152, 2000169,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 585ROLLCODE:14332 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL PARBHELI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000020, 2000023, 2000026, 2000032, 2000033, 2000039, 2000041, 2000045,2000047, 2000050, 2000052,2ND DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000009, 2000010, 2000011, 2000012, 2000014, 2000019, 2000024,2000025, 2000027, 2000029, 2000030, 2000031, 2000034, 2000035, 2000042, 2000043,2000044, 2000048, 2000051, 2000053,3RD DIVISION---------------2000003, 2000006, 2000007, 2000008, 2000013, 2000015, 2000016, 2000017, 2000018,2000021, 2000040, 2000054,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 586ROLLCODE:14333 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL CHAKLA KHAIRA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000008, 2000009, 2000010, 2000012, 2000015, 2000019, 2000027, 2000028,2000030, 2000033, 2000035, 2000037, 2000039, 2000041, 2000045, 2000059, 2000060,2000061, 2000063, 2000064, 2000067, 2000079, 2000080, 2000081, 2000086, 2000091,2000094, 2000096, 2000103, 2000105, 2000107, 2000108, 2000111, 2000113, 2000114,2000121, 2000122, 2000123, 2000125, 2000126, 2000127, 2000128, 2000129, 2000135,2000136, 2000139, 2000140, 2000142, 2000150, 2000151, 2000152, 2000154, 2000155,2000156, 2000157, 2000159, 2000160, 2000164, 2000165, 2000166, 2000167, 2000168,2000169, 2000170, 2000172, 2000174, 2000178, 2000179, 2000181, 2000183, 2000184,2000185, 2000186, 2000187,2ND DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000011, 2000016, 2000024, 2000025, 2000029, 2000031, 2000032,2000034, 2000038, 2000042, 2000043, 2000044, 2000046, 2000048, 2000049, 2000050,2000054, 2000055, 2000062, 2000065, 2000069, 2000071, 2000075, 2000076, 2000077,2000078, 2000084, 2000085, 2000093, 2000095, 2000099, 2000100, 2000101, 2000102,2000104, 2000109, 2000110, 2000117, 2000118, 2000119, 2000120, 2000124, 2000130,2000137, 2000145, 2000147, 2000153, 2000158, 2000161, 2000162, 2000173, 2000175,2000180, 2000182, 2000188,3RD DIVISION---------------2000002, 2000007, 2000014, 2000022, 2000036, 2000051, 2000058, 2000068, 2000072,2000073, 2000074, 2000082, 2000083, 2000087, 2000088, 2000089, 2000090, 2000097,2000098, 2000106, 2000112, 2000131, 2000132, 2000134, 2000144, 2000146, 2000177,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 587ROLLCODE:14334 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL CHILHA PARA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000009, 2000011, 2000013,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000006, 2000015, 2000016, 2000017, 2000018, 2000019, 2000024,3RD DIVISION---------------2000001, 2000012, 2000014, 2000020, 2000021, 2000022,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 588ROLLCODE:14335 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL HAJIYAAR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000010, 2000021, 2000027, 2000036,2ND DIVISION---------------2000006, 2000009, 2000012, 2000013, 2000014, 2000016, 2000019, 2000026, 2000029,2000031, 2000032, 2000033, 2000035, 2000038,3RD DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000005, 2000008, 2000011, 2000015, 2000017, 2000020,2000022, 2000030,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 589ROLLCODE:14336 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL PAWAI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000013, 2000017, 2000018, 2000021, 2000023, 2000026, 2000030, 2000033, 2000036,2000037, 2000041, 2000042, 2000044, 2000045, 2000052, 2000058, 2000059, 2000065,2000069, 2000072, 2000077, 2000084, 2000088, 2000093, 2000094, 2000095, 2000104,2000105, 2000106, 2000108, 2000110, 2000112, 2000113, 2000117, 2000118, 2000119,2000121, 2000122, 2000123, 2000125, 2000130, 2000132, 2000133, 2040001, 2040002,2ND DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000006, 2000008, 2000012, 2000014, 2000020, 2000031, 2000035,2000043, 2000048, 2000051, 2000053, 2000055, 2000056, 2000057, 2000064, 2000066,2000068, 2000073, 2000075, 2000080, 2000085, 2000086, 2000087, 2000089, 2000096,2000097, 2000098, 2000099, 2000100, 2000101, 2000102, 2000107, 2000111, 2000114,2000120, 2000124, 2000127, 2000128, 2000131, 2000134, 2000135, 2000137, 2000138,2000139, 2000140,3RD DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000009, 2000011, 2000015, 2000016, 2000019, 2000025, 2000028,2000029, 2000038, 2000049, 2000054, 2000060, 2000061, 2000062, 2000063, 2000067,2000074, 2000076, 2000078, 2000079, 2000081, 2000082, 2000109, 2000129, 2000136,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 590ROLLCODE:14337 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL RAUTARA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000014, 2000035, 2000036, 2000039, 2000043, 2000044, 2000059, 2000066,2000067, 2000068, 2000081, 2000100, 2000116, 2000118, 2000124, 2000125, 2000126,2000129, 2000132, 2000134, 2000139,2ND DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000007, 2000008, 2000010, 2000011, 2000012, 2000017, 2000021,2000025, 2000029, 2000030, 2000033, 2000040, 2000042, 2000047, 2000048, 2000050,2000055, 2000057, 2000062, 2000064, 2000073, 2000074, 2000076, 2000077, 2000078,2000084, 2000086, 2000088, 2000089, 2000091, 2000093, 2000098, 2000101, 2000102,2000112, 2000114, 2000117, 2000120, 2000123, 2000127, 2000137,3RD DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000009, 2000016, 2000018, 2000020, 2000022, 2000023,2000024, 2000026, 2000027, 2000031, 2000034, 2000037, 2000041, 2000045, 2000046,2000049, 2000052, 2000053, 2000054, 2000056, 2000058, 2000060, 2000061, 2000063,2000065, 2000069, 2000075, 2000083, 2000092, 2000103, 2000107, 2000108, 2000110,2000122, 2000128, 2000133,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 591ROLLCODE:14338 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL CHANDWA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000038, 2000044, 2000048, 2000060, 2000063, 2000071,2ND DIVISION---------------2000002, 2000006, 2000009, 2000016, 2000017, 2000018, 2000024, 2000029, 2000030,2000031, 2000032, 2000037, 2000039, 2000040, 2000041, 2000045, 2000047, 2000049,2000062, 2000064, 2000065, 2000070, 2000074,3RD DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000005, 2000007, 2000008, 2000013, 2000015, 2000019, 2000020,2000021, 2000023, 2000026, 2000028, 2000033, 2000035, 2000042, 2000043, 2000046,2000050, 2000052, 2000053, 2000054, 2000055, 2000059, 2000061, 2000067, 2000068,2000072,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 592ROLLCODE:14339 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL MAKAIPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000010, 2000011, 2000015, 2000016, 2000020, 2000021, 2000025, 2000026, 2000027,2000036, 2000042, 2000043, 2000044, 2000046, 2000047, 2000049, 2000058, 2000063,2ND DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000007, 2000012, 2000018, 2000023, 2000028, 2000030, 2000031,2000033, 2000035, 2000037, 2000039, 2000040, 2000041, 2000048, 2000051, 2000052,2000054, 2000055, 2000060,3RD DIVISION---------------2000008, 2000032, 2000034, 2000053, 2000057, 2000059,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 593ROLLCODE:14341 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL PADAMPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000012, 2000013, 2000017, 2000018, 2000022, 2000023, 2000024, 2000025,2000026, 2000033, 2000034, 2000035, 2000036, 2000041, 2000044, 2000047, 2000048,2000049, 2000058, 2000061, 2000068, 2000069, 2000080, 2000082, 2000083, 2000084,2000085, 2000088, 2000096, 2000103, 2000104, 2000106, 2000109, 2000110, 2000111,2000113, 2000116, 2000119, 2000123, 2000124, 2000125, 2000128, 2000129, 2000130,2000134, 2000135,2ND DIVISION---------------2000002, 2000005, 2000009, 2000015, 2000016, 2000020, 2000021, 2000027, 2000028,2000030, 2000032, 2000037, 2000038, 2000039, 2000040, 2000046, 2000050, 2000051,2000063, 2000064, 2000067, 2000071, 2000072, 2000073, 2000077, 2000078, 2000079,2000087, 2000090, 2000092, 2000094, 2000097, 2000099, 2000100, 2000101, 2000105,2000107, 2000114, 2000115, 2000121, 2000126, 2000133, 2000137,3RD DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000007, 2000008, 2000011, 2000019, 2000029, 2000031, 2000043,2000045, 2000053, 2000057, 2000065, 2000070, 2000075, 2000081, 2000120,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 594ROLLCODE:14342 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL NAWABGANJ, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000012, 2000020, 2000036, 2000039, 2000051, 2000055, 2000076, 2000104, 2000105,2000106, 2000108, 2000122, 2000127, 2000130, 2000133, 2000134, 2000138, 2000141,2000142, 2000143, 2000147, 2000149, 2000161, 2000163, 2000171, 2000174, 2000177,2000178, 2000179, 2000180, 2000181, 2000186, 2000187, 2000193, 2000202, 2000211,2000214, 2040003, 2040004,2ND DIVISION---------------2000002, 2000006, 2000008, 2000010, 2000014, 2000016, 2000018, 2000019, 2000021,2000023, 2000027, 2000028, 2000030, 2000031, 2000037, 2000040, 2000041, 2000042,2000043, 2000046, 2000047, 2000053, 2000054, 2000062, 2000067, 2000068, 2000071,2000072, 2000078, 2000079, 2000080, 2000085, 2000089, 2000091, 2000092, 2000094,2000099, 2000102, 2000114, 2000118, 2000120, 2000123, 2000132, 2000135, 2000136,2000137, 2000140, 2000150, 2000153, 2000156, 2000166, 2000168, 2000172, 2000173,2000185, 2000188, 2000194, 2000195, 2000196, 2000198, 2000201, 2000203, 2000205,2000207, 2000209, 2000210, 2000212, 2000213, 2000215, 2000217, 2040001, 2040002,3RD DIVISION---------------2000004, 2000007, 2000011, 2000024, 2000029, 2000032, 2000033, 2000034, 2000038,2000048, 2000049, 2000050, 2000056, 2000057, 2000063, 2000066, 2000069, 2000081,2000082, 2000083, 2000084, 2000088, 2000090, 2000095, 2000096, 2000101, 2000110,2000113, 2000115, 2000116, 2000117, 2000119, 2000124, 2000128, 2000131, 2000139,2000148, 2000154, 2000158, 2000159, 2000165, 2000169, 2000175, 2000182, 2000184,2000189, 2000190, 2000191, 2000199, 2000200, 2000206, 2000208, 2000216,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 595ROLLCODE:14343 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL DWASAY, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000005, 2000008, 2000014, 2000020, 2000021, 2000023, 2000025,2000026, 2000028, 2000034, 2000036, 2000037, 2000042, 2000048, 2000052, 2000061,2000062, 2000078, 2000079, 2000080, 2000082, 2000084, 2000088, 2000091, 2000092,2000100, 2000107, 2000111,2ND DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000007, 2000009, 2000010, 2000013, 2000015, 2000016, 2000018,2000024, 2000027, 2000029, 2000030, 2000035, 2000038, 2000040, 2000041, 2000043,2000044, 2000045, 2000046, 2000049, 2000050, 2000051, 2000057, 2000058, 2000067,2000068, 2000069, 2000070, 2000071, 2000072, 2000073, 2000074, 2000085, 2000086,2000087, 2000089, 2000090, 2000093, 2000094, 2000095, 2000097, 2000098, 2000103,2000110, 2000112, 2000113, 2000114,3RD DIVISION---------------2000011, 2000012, 2000031, 2000032, 2000047, 2000054, 2000060, 2000063, 2000064,2000065, 2000075, 2000096, 2000099, 2000101, 2000106,PASS---------------1920014, 1920113,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 596ROLLCODE:14344 R UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL SOURIYA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000009, 2000010, 2000011, 2000013, 2000029, 2000030, 2000031, 2000040,2000043, 2000044, 2000045, 2000049, 2000052, 2000053, 2000054, 2000067, 2000071,2000072, 2000074, 2000079, 2000089, 2000091, 2000097,2ND DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000005, 2000008, 2000014, 2000018, 2000020, 2000021, 2000023,2000024, 2000025, 2000026, 2000028, 2000033, 2000035, 2000036, 2000038, 2000046,2000047, 2000055, 2000056, 2000060, 2000064, 2000069, 2000075, 2000076, 2000077,2000078, 2000082, 2000083, 2000084, 2000086, 2000087, 2000088, 2000092, 2000095,2000096,3RD DIVISION---------------2000002, 2000007, 2000012, 2000016, 2000019, 2000022, 2000048, 2000050, 2000051,2000057, 2000058, 2000062, 2000066, 2000068, 2000070, 2000073, 2000080, 2000081,2000093, 2000094,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 597ROLLCODE:14345 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL DERMAHI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000015, 2000016, 2000019, 2000024, 2000028,2ND DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000005, 2000006, 2000011, 2000012, 2000014, 2000017, 2000018,2000020, 2000025, 2000026, 2000030, 2000031, 2000032,3RD DIVISION---------------2000007, 2000010, 2000022, 2000027, 2000029,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 598ROLLCODE:14346 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL MUSAPUR RANGA KOL, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000008, 2000018, 2000022, 2000023, 2000033, 2000034, 2000035, 2000038,2000042, 2000043, 2000044, 2000045, 2000047, 2000048, 2000052, 2000053, 2000055,2000057, 2000059, 2000060, 2000061,2ND DIVISION---------------2000004, 2000007, 2000010, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000017, 2000019,2000020, 2000025, 2000028, 2000029, 2000030, 2000032, 2000036, 2000037, 2000039,2000041, 2000046, 2000049, 2000051, 2000054, 2000056, 2000058,3RD DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000006, 2000013, 2000024, 2000026, 2000031, 2000040, 2000050,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 599ROLLCODE:14347 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL TAPUA GOBINDPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000026,2ND DIVISION---------------2000001, 2000017, 2000018, 2000022, 2000023, 2000025, 2000028, 2000029, 2000032,2000033,3RD DIVISION---------------2000002, 2000005, 2000008, 2000012, 2000013, 2000020, 2000027, 2000030, 2000031,2000035, 2000036,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 600ROLLCODE:14348 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH MUKURIA DAKSHIN TOLA, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000014, 2000017, 2000024, 2000038, 2000040, 2000041, 2000046,2000048, 2000049, 2000051, 2000052, 2000053, 2000055, 2000059,2ND DIVISION---------------2000018, 2000023, 2000030, 2000033, 2000035, 2000037, 2000039, 2000043, 2000044,2000045, 2000047, 2000050, 2000054, 2000060,3RD DIVISION---------------2000004, 2000008, 2000011, 2000013, 2000019, 2000022, 2000025, 2000028, 2000034,2000036, 2000056, 2000057, 2000058,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 601ROLLCODE:14349 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL CHAMA, AMDABAD, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000033, 2000035, 2000037, 2000042, 2000047, 2000048, 2000049, 2000050,2000053, 2000055, 2000057,2ND DIVISION---------------2000004, 2000005, 2000014, 2000015, 2000019, 2000021, 2000022, 2000025, 2000029,2000032, 2000034, 2000036, 2000038, 2000039, 2000040, 2000041, 2000043, 2000045,2000046, 2000054, 2000058, 2000059, 2000060, 2000061, 2040001,3RD DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000011, 2000012, 2000013, 2000017, 2000018, 2000028, 2000051,2000056,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 602ROLLCODE:14350 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH JANTA GOPALPUR,AMDABAD, KAT 14-KATIHARIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000022, 2000025, 2000026, 2000032, 2000046, 2000071, 2000076, 2000077, 2000078,2000083, 2000085, 2000088, 2000091, 2000113, 2000115, 2000147, 2000155, 2000161,2000175, 2000198, 2000203, 2000205, 2000206, 2000207, 2000208, 2000209, 2000211,2000213, 2000215, 2000223, 2000228, 2000229, 2000236, 2000249, 2000250, 2000256,2000264, 2000276, 2000277, 2000283, 2000286, 2000288, 2000289, 2000290, 2000296,2000301, 2000302, 2000303, 2000309, 2000316, 2000326, 2000333, 2000340, 2000343,2000345, 2000353, 2000357, 2000361, 2000368,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000004, 2000007, 2000009, 2000011, 2000013, 2000016, 2000017,2000019, 2000023, 2000038, 2000039, 2000040, 2000041, 2000045, 2000050, 2000054,2000056, 2000057, 2000058, 2000060, 2000061, 2000064, 2000065, 2000067, 2000070,2000072, 2000073, 2000075, 2000079, 2000093, 2000101, 2000103, 2000107, 2000111,2000119, 2000133, 2000135, 2000136, 2000141, 2000148, 2000150, 2000152, 2000154,2000156, 2000159, 2000160, 2000164, 2000165, 2000168, 2000169, 2000170, 2000171,2000177, 2000182, 2000184, 2000185, 2000187, 2000189, 2000191, 2000194, 2000196,2000197, 2000199, 2000200, 2000201, 2000204, 2000210, 2000214, 2000216, 2000218,2000219, 2000221, 2000222, 2000224, 2000225, 2000227, 2000230, 2000233, 2000237,2000238, 2000239, 2000243, 2000244, 2000247, 2000248, 2000251, 2000252, 2000253,2000254, 2000255, 2000258, 2000261, 2000262, 2000263, 2000266, 2000268, 2000271,2000272, 2000273, 2000274, 2000275, 2000278, 2000279, 2000280, 2000281, 2000282,2000284, 2000285, 2000293, 2000294, 2000317, 2000323, 2000324, 2000331, 2000335,2000341, 2000350, 2000351, 2000355, 2000359, 2000366, 2000367, 2000370,3RD DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000006, 2000010, 2000012, 2000014, 2000015, 2000018, 2000021,2000028, 2000030, 2000033, 2000034, 2000035, 2000036, 2000037, 2000043, 2000047,2000049, 2000052, 2000055, 2000063, 2000066, 2000068, 2000080, 2000082, 2000084,2000090, 2000094, 2000100, 2000102, 2000106, 2000108, 2000109, 2000110, 2000112,2000114, 2000116, 2000117, 2000118, 2000120, 2000121, 2000123, 2000130, 2000131,2000132, 2000134, 2000137, 2000138, 2000142, 2000144, 2000149, 2000153, 2000162,2000163, 2000174, 2000176, 2000178, 2000188, 2000193, 2000195, 2000220, 2000235,2000240, 2000245, 2000246, 2000265, 2000270, 2000287, 2000291, 2000292, 2000295,2000297, 2000299, 2000300, 2000310, 2000312, 2000315, 2000325, 2000332, 2000334,2000336, 2000337, 2000346, 2000348, 2000354, 2000358, 2000360, 2000362, 2000365,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 603ROLLCODE:14351 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH PAAR DIYARA, AMDABAD, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000006, 2000015, 2000018, 2000023, 2000025, 2000030, 2000037, 2000039, 2000041,2000043, 2000044, 2000046, 2000049, 2000065,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000008, 2000009, 2000014, 2000016, 2000017, 2000022,2000024, 2000028, 2000029, 2000034, 2000035, 2000036, 2000038, 2000040, 2000042,2000045, 2000048, 2000050, 2000051, 2000052, 2000053, 2000054, 2000055, 2000058,2000059, 2000061, 2000063, 2000066,3RD DIVISION---------------2000012, 2000013, 2000019, 2000020, 2000026, 2000031, 2000032, 2000057, 2000060,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 604ROLLCODE:14352 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL SIKTIYA, AJAMNAGAR, KATI 14-KATIHARHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000011, 2000013, 2000016, 2000021, 2000024, 2000026, 2000034,2000038, 2000041, 2000043, 2000045, 2000047, 2000048,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000006, 2000007, 2000012, 2000015, 2000019, 2000022, 2000023,2000025, 2000027, 2000028, 2000035, 2000036, 2000039, 2000040, 2000042, 2000044,2000049,3RD DIVISION---------------2000008, 2000010, 2000030, 2000031, 2000032, 2000046,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 605ROLLCODE:14353 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL BELRAHI, AJAMNAGAR, KATI 14-KATIHARHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000006, 2000009, 2000015, 2000017, 2000020, 2000021, 2000023, 2000024,2000025, 2000026, 2000027, 2000028, 2000034, 2000036, 2000038, 2000039,2ND DIVISION---------------2000001, 2000008, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000018, 2000019, 2000031,2000032, 2000033, 2000037,3RD DIVISION---------------2000004, 2000005, 2000007, 2000010, 2000029,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 606ROLLCODE:14354 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL TEGHRA, AJAMNAGAR, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000018, 2000019, 2000038, 2000044, 2000047, 2000048, 2000053, 2000062, 2000067,2000069,2ND DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000005, 2000007, 2000015, 2000026, 2000027, 2000028, 2000030,2000035, 2000037, 2000040, 2000042, 2000050, 2000054, 2000059, 2000060, 2000065,2000066,3RD DIVISION---------------2000003, 2000006, 2000008, 2000014, 2000023, 2000031, 2000033, 2000041, 2000049,2000051, 2000052, 2000058, 2000061, 2000063, 2000064,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 607ROLLCODE:14355 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL GAWAL TOLI, BARSOI, KATI 14-KATIHARHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000010, 2000015, 2000021, 2000047, 2000048, 2000052, 2000053,2000056, 2000061, 2000065, 2000083,2ND DIVISION---------------2000003, 2000007, 2000008, 2000012, 2000013, 2000017, 2000018, 2000019, 2000020,2000022, 2000032, 2000034, 2000035, 2000041, 2000042, 2000051, 2000054, 2000055,2000064, 2000067, 2000069, 2000070, 2000073, 2000074, 2000076, 2000079, 2000081,2000085,3RD DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000011, 2000023, 2000025, 2000026, 2000027, 2000028, 2000030,2000040, 2000044, 2000046, 2000049, 2000057, 2000060, 2000072,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 608ROLLCODE:14356 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH KHRUA JAMIRA, BARSOI, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000006, 2000012, 2000014, 2000022, 2000025, 2000030, 2000031, 2000032,2000039, 2000043, 2000049, 2000050, 2000057, 2000059, 2000064, 2000067, 2000068,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000007, 2000011, 2000013, 2000017, 2000023, 2000024, 2000026,2000027, 2000033, 2000037, 2000038, 2000041, 2000044, 2000045, 2000047, 2000052,2000053, 2000054, 2000055, 2000060, 2000061, 2000063, 2000066,3RD DIVISION---------------2000005, 2000015, 2000019, 2000020, 2000021, 2000028, 2000036, 2000042, 2000046,2000048, 2000056, 2000065,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 609ROLLCODE:14357 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL FHUHA GAOAN, BARSOI, KAT 14-KATIHARIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000036, 2000062, 2000065, 2000071, 2000076, 2000080, 2000085, 2000087,2000088, 2000095, 2000096, 2000097,2ND DIVISION---------------2000002, 2000009, 2000011, 2000015, 2000016, 2000018, 2000019, 2000024, 2000031,2000035, 2000038, 2000040, 2000041, 2000043, 2000052, 2000054, 2000057, 2000059,2000060, 2000061, 2000063, 2000064, 2000066, 2000069, 2000072, 2000077, 2000078,2000079, 2000081, 2000082, 2000086, 2000090, 2000092, 2000098, 2000101,3RD DIVISION---------------2000013, 2000017, 2000021, 2000022, 2000023, 2000025, 2000026, 2000027, 2000037,2000044, 2000045, 2000049, 2000051, 2000055, 2000058, 2000067, 2000074, 2000083,2000091, 2000094, 2000100,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 610ROLLCODE:14358 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL MALIKPUR, BALRAMPUR, KAT 14-KATIHARIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000026, 2000039, 2000041, 2000042, 2000047, 2000048, 2000051, 2000054, 2000056,2000057,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015,2000017, 2000018, 2000022, 2000027, 2000028, 2000029, 2000031, 2000032, 2000034,2000035, 2000036, 2000040, 2000043, 2000044, 2000045, 2000046, 2000050, 2000052,2000055,3RD DIVISION---------------2000005, 2000007, 2000010, 2000021, 2000030, 2000033, 2000037, 2000049,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 611ROLLCODE:14359 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH FATHEHPUR, BALRAMPUR, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000006, 2000010, 2000013, 2000027, 2000048, 2000057, 2000061, 2000062, 2000071,2000076, 2000077, 2000080, 2000081, 2000086, 2000087, 2000090, 2000091, 2000093,2000097, 2000098, 2000103, 2000107,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000008, 2000011, 2000012, 2000016, 2000018,2000023, 2000025, 2000026, 2000028, 2000030, 2000031, 2000033, 2000034, 2000037,2000039, 2000041, 2000043, 2000044, 2000045, 2000051, 2000052, 2000054, 2000055,2000058, 2000064, 2000065, 2000068, 2000070, 2000072, 2000073, 2000074, 2000079,2000082, 2000083, 2000085, 2000088, 2000089, 2000094, 2000096, 2000099, 2000100,2000101, 2000102, 2000108, 2000109,3RD DIVISION---------------2000009, 2000015, 2000017, 2000024, 2000029, 2000046, 2000047, 2000050, 2000053,2000069, 2000075, 2000095, 2000105, 2000106,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 612ROLLCODE:14360 UTKRAMIT M S BALUGANJ HINDI, BALRAMPUR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000010, 2000028, 2000031, 2000034, 2000035, 2000036, 2000038, 2000042,2000045, 2000046, 2000047, 2000051,2ND DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000005, 2000009, 2000012, 2000013, 2000015, 2000016, 2000017,2000019, 2000021, 2000026, 2000029, 2000030, 2000032, 2000033, 2000037, 2000040,2000041, 2000043, 2000044,3RD DIVISION---------------2000002, 2000008, 2000014, 2000018, 2000023, 2000048,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 613ROLLCODE:14361 UTKRAMIT M S MO NAGAR RAJDHANI, FALKA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000008, 2000010, 2000016, 2000020, 2000021, 2000023, 2000030, 2000031,2000032, 2000040,2ND DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000009, 2000012, 2000013, 2000015, 2000019,2000024, 2000025, 2000027, 2000029, 2000033,3RD DIVISION---------------2000006, 2000011, 2000017, 2000018, 2000034, 2000036, 2000037, 2000039,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 614ROLLCODE:14362 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL BHARSIYA, FALKA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000021, 2000023, 2000029, 2000031, 2000032,2ND DIVISION---------------2000001, 2000008, 2000011, 2000012, 2000013, 2000016, 2000017, 2000019, 2000020,2000022, 2000024, 2000025, 2000026,3RD DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000007, 2000010, 2000014, 2000018, 2000027, 2000030,2000033,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 615ROLLCODE:14363 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH MUSAPUR, KODHA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------2ND DIVISION---------------2000002,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 616ROLLCODE:14364 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL KHERIYA, KODHA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000014, 2000018, 2000025, 2000027, 2000048, 2000058, 2000062, 2000070, 2000082,2000112, 2000113, 2000114, 2000117, 2000118, 2000124, 2000131, 2000133, 2000138,2000147, 2000158, 2000159,2ND DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000006, 2000013, 2000019, 2000020, 2000031, 2000033, 2000039,2000041, 2000045, 2000051, 2000053, 2000056, 2000059, 2000060, 2000061, 2000064,2000065, 2000069, 2000071, 2000080, 2000081, 2000084, 2000087, 2000090, 2000091,2000092, 2000093, 2000094, 2000097, 2000099, 2000100, 2000103, 2000108, 2000109,2000110, 2000111, 2000115, 2000116, 2000119, 2000120, 2000121, 2000122, 2000123,2000126, 2000127, 2000132, 2000139, 2000140, 2000142, 2000143, 2000150, 2000153,2000155, 2000156, 2000157, 2000162, 2000165, 2000168, 2000170, 2000171, 2000175,2000176, 2000178, 2000182,3RD DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000028, 2000032, 2000034, 2000040, 2000047, 2000052, 2000054,2000066, 2000067, 2000073, 2000076, 2000083, 2000095, 2000098, 2000106, 2000107,2000125, 2000141, 2000151, 2000152, 2000167, 2000174, 2000177, 2000181, 2000183,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 617ROLLCODE:14365 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL DIGHARI, KODHA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000008, 2000011, 2000013, 2000016, 2000024, 2000030, 2000043, 2000062,2000063, 2000064, 2000066, 2000070, 2000072, 2000076, 2000077, 2000079, 2000082,2000084, 2000097, 2000098, 2000100, 2000110, 2000112, 2000114, 2000116, 2000120,2ND DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000006, 2000010, 2000012, 2000015, 2000021, 2000031, 2000037,2000038, 2000039, 2000040, 2000042, 2000047, 2000048, 2000049, 2000050, 2000051,2000052, 2000057, 2000058, 2000059, 2000061, 2000065, 2000069, 2000073, 2000078,2000080, 2000081, 2000083, 2000085, 2000088, 2000090, 2000091, 2000092, 2000096,2000099, 2000102, 2000104, 2000108, 2000109, 2000111, 2000115, 2000117, 2000118,2000119,3RD DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000007, 2000009, 2000018, 2000020, 2000022, 2000028, 2000032,2000033, 2000034, 2000035, 2000036, 2000044, 2000045, 2000055, 2000056, 2000067,2000068, 2000071, 2000074, 2000086, 2000089, 2000093, 2000094, 2000095, 2000107,2000113,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 618ROLLCODE:14366 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH RAMCHANDRAPUR, PRANPUR, KAT 14-KATIHARIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000006, 2000018, 2000019, 2000026, 2000031, 2000037, 2000040, 2000042, 2000043,2000044, 2000049, 2000050, 2000057, 2000059, 2000061, 2000066, 2000068, 2000075,2000087, 2000091, 2000093, 2000097, 2000098, 2000100, 2000103, 2000104, 2000116,2000122, 2000135,2ND DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000008, 2000013, 2000017, 2000022, 2000027, 2000029, 2000030,2000032, 2000035, 2000038, 2000048, 2000054, 2000058, 2000064, 2000065, 2000067,2000069, 2000070, 2000072, 2000073, 2000078, 2000080, 2000084, 2000086, 2000088,2000089, 2000092, 2000095, 2000101, 2000105, 2000106, 2000107, 2000109, 2000111,2000114, 2000115, 2000118, 2000123, 2000124, 2000125, 2000126, 2000127, 2000128,2000129, 2000131, 2000132, 2000134, 2040001,3RD DIVISION---------------2000009, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000016, 2000020, 2000021, 2000023,2000024, 2000025, 2000028, 2000034, 2000036, 2000039, 2000041, 2000045, 2000047,2000051, 2000052, 2000055, 2000056, 2000063, 2000074, 2000076, 2000077, 2000079,2000082, 2000083, 2000085, 2000090, 2000099, 2000112, 2000113, 2000117, 2000120,2000133,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 619ROLLCODE:14367 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH MAHADEVPUR , PRANPUR, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000012, 2000013, 2000015, 2000016, 2000019, 2000024, 2000044, 2000046,2000047, 2000054, 2000068, 2000072, 2000078, 2000083, 2000084, 2000086, 2000087,2000091, 2000098, 2000103, 2000104, 2000115, 2000123,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000006, 2000007, 2000009, 2000011, 2000017, 2000018, 2000021,2000025, 2000028, 2000030, 2000031, 2000036, 2000048, 2000049, 2000050, 2000055,2000059, 2000070, 2000074, 2000076, 2000077, 2000080, 2000082, 2000088, 2000089,2000090, 2000092, 2000093, 2000094, 2000097, 2000102, 2000108, 2000109, 2000116,2000117, 2000118, 2000122,3RD DIVISION---------------2000004, 2000005, 2000010, 2000023, 2000032, 2000034, 2000038, 2000039, 2000052,2000057, 2000060, 2000066, 2000069, 2000073, 2000075, 2000079, 2000081, 2000095,2000096, 2000099, 2000100, 2000106, 2000107, 2000110, 2000111, 2000120, 2000124,2000127,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 620ROLLCODE:14368 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH BUDDH NAGAR, PRANPUR, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000011, 2000012, 2000018, 2000021, 2000023, 2000028, 2000032, 2000034,2000036, 2000038, 2000041, 2000045, 2000047, 2000049, 2000052, 2000054, 2000055,2000056, 2000058, 2000060, 2000064, 2000066, 2000067, 2000068, 2000071,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000008, 2000010, 2000013, 2000015, 2000020, 2000024,2000027, 2000031, 2000033, 2000035, 2000040, 2000042, 2000043, 2000044, 2000046,2000050, 2000057, 2000062, 2000063, 2000065, 2000070, 2040001,3RD DIVISION---------------2000006, 2000014, 2000016, 2000019, 2000022, 2000025, 2000029, 2000030, 2000051,2000061, 2000069,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 621ROLLCODE:14369 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL MANIYA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000016, 2000037, 2000038, 2000050, 2000051, 2000061, 2000064, 2000066,2000069,2ND DIVISION---------------2000005, 2000008, 2000013, 2000014, 2000019, 2000020, 2000021, 2000023, 2000026,2000029, 2000040, 2000041, 2000043, 2000045, 2000048, 2000049, 2000055, 2000057,2000065, 2000067, 2040001,3RD DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000004, 2000007, 2000009, 2000010, 2000015, 2000022, 2000028,2000031, 2000032, 2000033, 2000034, 2000036, 2000039, 2000042, 2000047, 2000054,2000056, 2000058, 2000059, 2000060, 2000062,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 622ROLLCODE:14370 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL BATHAILI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000014, 2000020, 2000021, 2000028, 2000036, 2000054, 2000059, 2000060, 2000061,2000067, 2000068, 2000071, 2000073, 2000074, 2000077, 2000078, 2000079, 2000080,2000082, 2000086, 2000087, 2000088, 2000089, 2000093, 2000095, 2000097, 2000100,2000101,2ND DIVISION---------------2000003, 2000008, 2000011, 2000013, 2000016, 2000019, 2000022, 2000023, 2000027,2000030, 2000033, 2000035, 2000038, 2000039, 2000040, 2000044, 2000045, 2000047,2000048, 2000050, 2000051, 2000055, 2000057, 2000063, 2000065, 2000075, 2000081,2000083, 2000085, 2000099, 2000102,3RD DIVISION---------------2000001, 2000006, 2000007, 2000010, 2000012, 2000015, 2000032, 2000034, 2000037,2000041, 2000043, 2000046, 2000052, 2000058, 2000064, 2000076, 2000084, 2000091,2000094, 2000103,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 623ROLLCODE:14371 RAJKIYA UTKRAMIT M SCH MARANGI,MANSAHI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000015, 2000017, 2000020, 2000021, 2000022, 2000023, 2000026, 2000030,2000032, 2000037, 2000041, 2000042, 2000044, 2000045, 2000047, 2000048, 2000055,2000057, 2000061, 2000063, 2000064, 2000068, 2000073,2ND DIVISION---------------2000007, 2000011, 2000016, 2000024, 2000025, 2000027, 2000031, 2000033, 2000036,2000038, 2000043, 2000051, 2000052, 2000053, 2000054, 2000058, 2000059, 2000067,2000069, 2000074, 2000075, 2000078, 2000081,3RD DIVISION---------------2000008, 2000035, 2000040, 2000056, 2000065, 2000071, 2000072,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 624ROLLCODE:14372 UTKRAMIT MS RANIPATRA SINGHIYA,MANSAHI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000005, 2000006, 2000010, 2000013, 2000016, 2000017, 2000018,2000021, 2000028, 2000041, 2000051, 2000052, 2000055, 2000056, 2000058, 2000071,2000073, 2000078, 2000092, 2000094, 2000102, 2000106, 2000107, 2000114, 2000117,2000126, 2000135, 2000139, 2000142, 2000143, 2000150, 2040001, 2040002,2ND DIVISION---------------2000008, 2000011, 2000036, 2000046, 2000050, 2000053, 2000059, 2000060, 2000064,2000065, 2000066, 2000068, 2000069, 2000072, 2000074, 2000075, 2000077, 2000081,2000083, 2000084, 2000088, 2000090, 2000091, 2000093, 2000099, 2000100, 2000104,2000105, 2000109, 2000110, 2000111, 2000112, 2000113, 2000115, 2000118, 2000119,2000122, 2000127, 2000128, 2000131, 2000134, 2000137, 2000148, 2000149, 2000151,3RD DIVISION---------------2000004, 2000007, 2000012, 2000015, 2000019, 2000023, 2000024, 2000026, 2000027,2000029, 2000031, 2000035, 2000038, 2000048, 2000049, 2000057, 2000061, 2000063,2000098, 2000116, 2000125, 2000130, 2000132, 2000133, 2000136, 2000138, 2000140,2000144, 2000146, 2000147, 2000153,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 625ROLLCODE:14373 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL GIDARMARI, BARARI, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000008, 2000009, 2000013, 2000018, 2000022, 2000023, 2000024, 2000026,2000041, 2000043, 2000045, 2000049, 2000050, 2000051, 2000053, 2000057, 2000061,2000063, 2000070, 2000072, 2000080, 2000082, 2000083, 2000085, 2040001,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000005, 2000006, 2000007, 2000011, 2000012, 2000015, 2000017,2000021, 2000025, 2000027, 2000030, 2000037, 2000038, 2000039, 2000040, 2000042,2000044, 2000047, 2000048, 2000052, 2000054, 2000055, 2000058, 2000060, 2000067,2000069, 2000073, 2000075, 2000079, 2000084, 2000086, 2000089, 2040002, 2040003,3RD DIVISION---------------2000010, 2000019, 2000031, 2000035, 2000036, 2000046, 2000056, 2000059, 2000064,2000068, 2000074, 2000081,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 626ROLLCODE:14374 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL BHANDARTAL, BARARI, KATI 14-KATIHARHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000006, 2000017, 2000019, 2000020, 2000021, 2000022, 2000026, 2000033, 2000034,2000039, 2000041, 2000049, 2000053, 2000060, 2000063, 2000072, 2000076, 2000077,2000078, 2000085, 2000087, 2000092, 2000095, 2000102, 2000103, 2000104, 2000106,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000009, 2000010, 2000013,2000014, 2000015, 2000018, 2000023, 2000025, 2000028, 2000031, 2000032, 2000035,2000036, 2000038, 2000040, 2000042, 2000043, 2000044, 2000046, 2000047, 2000048,2000055, 2000058, 2000062, 2000064, 2000066, 2000067, 2000069, 2000074, 2000079,2000080, 2000081, 2000086, 2000088, 2000089, 2000090, 2000096, 2000097, 2000098,2000099, 2000100, 2000101, 2000105, 2000107, 2000108,3RD DIVISION---------------2000008, 2000011, 2000012, 2000024, 2000027, 2000029, 2000030, 2000037, 2000045,2000050, 2000051, 2000052, 2000054, 2000057, 2000059, 2000065, 2000068, 2000070,2000071, 2000073, 2000091,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 627ROLLCODE:14375 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH SURAPAAR TAAL,MANIHARI, KAT 14-KATIHARIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000017, 2000018, 2000029, 2000030,2ND DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000016, 2000019, 2000027,3RD DIVISION---------------2000002, 2000006, 2000011, 2000012, 2000020, 2000021, 2000022, 2000023, 2000025,2000026,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 628ROLLCODE:14376 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH KANTAKOSH, MANIHARI, KATIHA 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000005, 2000007, 2000008, 2000013, 2000019, 2000030, 2000038, 2000044,2000049, 2000050, 2000059, 2000062, 2000064, 2000066, 2000069, 2000070, 2000084,2000096, 2000112, 2000119, 2000131, 2000135, 2000137, 2000140, 2000145, 2000146,2000147, 2000155, 2000158, 2000166, 2000173, 2000186, 2000188, 2040001,2ND DIVISION---------------2000006, 2000009, 2000011, 2000014, 2000016, 2000021, 2000022, 2000024, 2000025,2000031, 2000033, 2000034, 2000036, 2000040, 2000041, 2000042, 2000046, 2000047,2000048, 2000051, 2000052, 2000054, 2000056, 2000057, 2000060, 2000063, 2000065,2000067, 2000071, 2000081, 2000085, 2000087, 2000088, 2000090, 2000091, 2000092,2000094, 2000095, 2000099, 2000100, 2000101, 2000103, 2000104, 2000105, 2000106,2000107, 2000108, 2000113, 2000114, 2000116, 2000120, 2000121, 2000122, 2000123,2000127, 2000128, 2000130, 2000132, 2000134, 2000136, 2000138, 2000142, 2000143,2000144, 2000148, 2000149, 2000151, 2000152, 2000154, 2000156, 2000157, 2000159,2000162, 2000167, 2000171, 2000176, 2000177, 2000182, 2000183, 2000185, 2000189,2040002, 2040003,3RD DIVISION---------------2000003, 2000017, 2000018, 2000023, 2000026, 2000032, 2000037, 2000039, 2000043,2000045, 2000055, 2000074, 2000075, 2000080, 2000093, 2000097, 2000098, 2000109,2000115, 2000117, 2000124, 2000125, 2000133, 2000139, 2000161, 2000164, 2000168,2000169, 2000178, 2000179,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 629ROLLCODE:14377 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH KACHOURA PURV, KADWA, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000005, 2000009, 2000010, 2000013, 2000014, 2000017, 2000018, 2000023,2000024, 2000026, 2000027, 2000032, 2000035, 2000042, 2000045, 2000047, 2000048,2000053, 2000054, 2000058, 2000062, 2000064, 2000068, 2000069, 2000070, 2000072,2000073,2ND DIVISION---------------2000008, 2000015, 2000016, 2000019, 2000020, 2000021, 2000022, 2000025, 2000028,2000030, 2000031, 2000033, 2000036, 2000038, 2000040, 2000044, 2000046, 2000050,2000052, 2000055, 2000056, 2000060, 2000061, 2000065, 2000066, 2000074,3RD DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000004, 2000007, 2000012, 2000034, 2000039, 2000043, 2000049,2000063,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 630ROLLCODE:14378 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL BAIDA, KADWA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000005, 2000012, 2000014, 2000016, 2000018, 2000025, 2000027, 2000031,2000043, 2000053, 2000060, 2000063, 2000067,2ND DIVISION---------------2000003, 2000004, 2000011, 2000013, 2000017, 2000021, 2000022, 2000024, 2000026,2000030, 2000034, 2000039, 2000040, 2000041, 2000042, 2000044, 2000046, 2000047,2000048, 2000049, 2000051, 2000054, 2000055, 2000056, 2000058, 2000061, 2000064,2000065,3RD DIVISION---------------2000006, 2000008, 2000010, 2000019, 2000020, 2000028, 2000033, 2000036, 2000037,2000038, 2000045, 2000052, 2000066,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 631ROLLCODE:14379 UTKRAMIT M S SHIVLAL TOLA CHANPI, KORHA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000007, 2000013, 2000021, 2000027, 2000029, 2000030, 2000031, 2000034,2000038, 2000039, 2000040, 2000041, 2000042, 2000045, 2000053, 2000058, 2000063,2000065, 2000067, 2000070,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000008, 2000011, 2000012, 2000015, 2000016,2000018, 2000020, 2000023, 2000024, 2000032, 2000033, 2000036, 2000037, 2000043,2000044, 2000046, 2000047, 2000048, 2000049, 2000052, 2000054, 2000055, 2000059,2000066, 2000068, 2000069, 2000071, 2040001,3RD DIVISION---------------2000006, 2000009, 2000010, 2000014, 2000017, 2000022, 2000025, 2000051, 2000061,2000062, 2000064,PASS---------------2000056,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 632ROLLCODE:14380 UTKRAMIT GIRLS MADHYAMIK SCH POTHIA, FALKA, KATIHA 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000007, 2000008, 2000014, 2000015, 2000016, 2000020, 2000029, 2000030,2000032, 2000053, 2000057, 2000058, 2000067, 2000068, 2000072, 2000073, 2000074,2000079, 2000080, 2000084, 2000088, 2000090, 2000094, 2000095,2ND DIVISION---------------2000002, 2000006, 2000009, 2000012, 2000018, 2000021, 2000027, 2000033, 2000034,2000035, 2000036, 2000037, 2000045, 2000047, 2000051, 2000056, 2000061, 2000066,2000069, 2000081, 2000082, 2000091,3RD DIVISION---------------2000004, 2000010, 2000011, 2000013, 2000019, 2000031, 2000038, 2000040, 2000041,2000062, 2000063, 2000083, 2000089, 2000092,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 633ROLLCODE:14381 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL CHHOHAR, SAMELI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000021, 2000023, 2000029, 2000037, 2000044, 2000046, 2000053, 2000054, 2000055,2000059, 2000062, 2000064, 2000066, 2000069, 2000070, 2000072, 2000073, 2000074,2000075, 2000077, 2000079, 2000080, 2000082, 2000084, 2000085, 2000086, 2000090,2000092, 2000093, 2000096, 2040001,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000008, 2000010, 2000013, 2000014, 2000016,2000017, 2000019, 2000022, 2000024, 2000025, 2000027, 2000030, 2000032, 2000034,2000035, 2000036, 2000038, 2000039, 2000040, 2000045, 2000052, 2000056, 2000057,2000061, 2000063, 2000065, 2000067, 2000068, 2000071, 2000076, 2000081, 2000083,2000089, 2000091, 2000094, 2000097,3RD DIVISION---------------2000011, 2000018, 2000031, 2000033, 2000041, 2000042, 2000043, 2000047, 2000048,2000049, 2000050, 2000051, 2000058, 2000095,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 634ROLLCODE:14382 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL MALHARIA, SAMELI, KATIHA 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000011, 2000017, 2000031, 2000032, 2000043, 2000049, 2000061, 2000062,2000064,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000010, 2000013, 2000015, 2000016, 2000019, 2000023, 2000024,2000027, 2000028, 2000029, 2000033, 2000037, 2000040, 2000041, 2000042, 2000044,2000047, 2000048, 2000050, 2000054, 2000057, 2000059, 2000060, 2000063,3RD DIVISION---------------2000004, 2000005, 2000007, 2000009, 2000014, 2000018, 2000020, 2000021, 2000025,2000026, 2000030, 2000034, 2000035, 2000038, 2000045, 2000046, 2000052, 2000053,2000055, 2000056,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 635ROLLCODE:14383 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL KATARIA, KUSEILA, KATIHA 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000004, 2000006, 2000007, 2000013, 2000020, 2000021, 2000022, 2000024, 2000029,2000030, 2000039, 2000041, 2000051, 2000059, 2000065, 2000069, 2000070, 2000071,2000074, 2000075, 2000076, 2000079, 2000081, 2000082, 2000083, 2000085, 2000091,2000092, 2000093, 2000095, 2000096, 2000100, 2000104,2ND DIVISION---------------2000001, 2000010, 2000011, 2000012, 2000014, 2000018, 2000025, 2000026, 2000027,2000032, 2000034, 2000038, 2000043, 2000052, 2000054, 2000055, 2000056, 2000057,2000058, 2000060, 2000061, 2000073, 2000080, 2000084, 2000089, 2000090, 2000094,2000097, 2000098, 2000099, 2000106, 2000107, 2000109, 2000110,3RD DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000017, 2000019, 2000031, 2000035, 2000040, 2000042, 2000046,2000048, 2000050, 2000053, 2000062, 2000063, 2000064, 2000068, 2000078, 2000086,2000087, 2000088, 2000102, 2000103, 2000111, 2040001,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 636ROLLCODE:14384 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL NEPRA, DANDKHORA, KATIHA 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000009, 2000012, 2000026, 2000033, 2000035, 2000040, 2000053, 2000061, 2000063,2000066, 2000067, 2000069, 2000070, 2000072, 2000076, 2000078, 2000082, 2000083,2000086, 2000087, 2000089, 2000090, 2000091, 2000093, 2000099, 2000100, 2000103,2000107, 2000108, 2000110, 2000114, 2000115, 2000118, 2000120, 2000122, 2000125,2000128, 2000130, 2000131,2ND DIVISION---------------2000002, 2000008, 2000014, 2000015, 2000022, 2000023, 2000025, 2000027, 2000029,2000037, 2000039, 2000042, 2000043, 2000046, 2000048, 2000051, 2000057, 2000060,2000062, 2000065, 2000068, 2000071, 2000074, 2000077, 2000079, 2000080, 2000084,2000095, 2000096, 2000097, 2000102, 2000109, 2000113, 2000116, 2000117, 2000119,2000123, 2000126, 2000127, 2000129,3RD DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000007, 2000013, 2000016, 2000017, 2000018, 2000019, 2000020,2000021, 2000024, 2000030, 2000031, 2000032, 2000034, 2000036, 2000038, 2000044,2000045, 2000047, 2000049, 2000050, 2000052, 2000054, 2000055, 2000056, 2000058,2000059, 2000073, 2000075, 2000105, 2000106, 2000121,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 637ROLLCODE:14385 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL JARLAHI, KUSEILA, KATIHA 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000006, 2000011, 2000024, 2000051, 2000053, 2000061, 2000078, 2000079, 2000083,2000084, 2000096, 2000097, 2000101, 2000102, 2000103, 2000105, 2000106, 2000107,2000112, 2000114, 2000116, 2000117, 2000118, 2000124, 2000126, 2000132, 2000133,2000136, 2000138, 2000139, 2000143, 2000144, 2000148, 2000151, 2000153, 2000155,2000157, 2040003,2ND DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000005, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000014, 2000016,2000018, 2000019, 2000020, 2000023, 2000032, 2000033, 2000034, 2000036, 2000037,2000038, 2000039, 2000049, 2000052, 2000054, 2000059, 2000064, 2000065, 2000069,2000070, 2000071, 2000072, 2000073, 2000074, 2000075, 2000076, 2000077, 2000081,2000085, 2000088, 2000089, 2000091, 2000092, 2000093, 2000094, 2000099, 2000100,2000104, 2000108, 2000109, 2000110, 2000111, 2000120, 2000121, 2000122, 2000123,2000127, 2000128, 2000129, 2000130, 2000131, 2000134, 2000135, 2000140, 2000141,2000142, 2000146, 2000147, 2000149, 2000150, 2000152, 2000154, 2000156, 2040001,3RD DIVISION---------------2000013, 2000015, 2000022, 2000025, 2000029, 2000030, 2000040, 2000041, 2000047,2000055, 2000056, 2000060, 2000062, 2000063, 2000066, 2000067, 2000080, 2000082,2000086, 2000087, 2000098, 2000125, 2040002,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 638ROLLCODE:14386 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL TIKAILI, DANDKHORA, KATI 14-KATIHARHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000007, 2000010, 2000011, 2000017, 2000019, 2000021, 2000023, 2000029, 2000034,2000044, 2000048, 2000051, 2000052, 2000062,2ND DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000012, 2000013, 2000015, 2000016, 2000024, 2000025, 2000026,2000027, 2000033, 2000038, 2000040, 2000041, 2000049, 2000054, 2000057,3RD DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000009, 2000020, 2000039, 2000050, 2000053, 2000055, 2000061,2000063,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 639ROLLCODE:14387 U.M.S. LAKKHITOLA, DURGAPUR, AMADABAD, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000043, 2000055, 2000056, 2000058, 2000060, 2000065, 2000066, 2000069,2000076, 2000078, 2000082, 2000085, 2000088, 2000089, 2000101, 2000103, 2000108,2000114, 2000126,2ND DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000005, 2000009, 2000020, 2000021, 2000024, 2000025, 2000026,2000033, 2000039, 2000041, 2000045, 2000047, 2000050, 2000054, 2000059, 2000061,2000064, 2000070, 2000071, 2000073, 2000074, 2000075, 2000077, 2000083, 2000084,2000086, 2000092, 2000093, 2000094, 2000095, 2000096, 2000097, 2000098, 2000099,2000100, 2000102, 2000104, 2000105, 2000106, 2000113, 2000115, 2000119, 2000122,3RD DIVISION---------------2000006, 2000010, 2000011, 2000013, 2000014, 2000015, 2000016, 2000023, 2000027,2000028, 2000029, 2000030, 2000034, 2000038, 2000040, 2000046, 2000049, 2000052,2000053, 2000057, 2000063, 2000067, 2000068, 2000079, 2000080, 2000081, 2000087,2000110, 2000111, 2000112, 2000116, 2000118, 2000120, 2000123, 2000124, 2000125,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 640ROLLCODE:14388 U.M.S. MADARICHAK,DHURIYAHI MANIHARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000007, 2000014, 2000021, 2000022, 2000023,2ND DIVISION---------------2000004, 2000015, 2000016, 2000017, 2000018, 2000020,3RD DIVISION---------------2000001, 2000011, 2000019,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 641ROLLCODE:14389 U.M.S. SHADPUR KALA, BAHARKHAL, KODHA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000019, 2000023, 2000024, 2000042, 2000044, 2000046, 2000049, 2000050, 2000052,2000054, 2000055, 2000060, 2000061, 2000062, 2000063,2ND DIVISION---------------2000002, 2000010, 2000011, 2000012, 2000014, 2000017, 2000022, 2000025, 2000026,2000028, 2000029, 2000030, 2000033, 2000035, 2000036, 2000037, 2000043, 2000045,2000048, 2000056, 2000057, 2000058, 2000059, 2000064,3RD DIVISION---------------2000001, 2000006, 2000013, 2000015, 2000018, 2000020, 2000021, 2000027, 2000031,2000032, 2000034, 2000040, 2000051, 2000065, 2000066,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 642ROLLCODE:14390 U.M.S. MADHURA JAYANTI, PHULWARIYA, KODHA 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000009, 2000010, 2000011,2ND DIVISION---------------2000007, 2000008,3RD DIVISION---------------2000001,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 643ROLLCODE:14391 UMS RAUNIYA, CHAUNI, KADWA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000026, 2000029, 2000030, 2000032, 2000033, 2000036, 2000054, 2000055,2000056, 2000062, 2000063, 2000065, 2000066, 2000068, 2000077, 2000079, 2000080,2ND DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000008, 2000012, 2000013, 2000016, 2000017,2000018, 2000019, 2000020, 2000023, 2000027, 2000031, 2000034, 2000035, 2000038,2000039, 2000040, 2000041, 2000042, 2000043, 2000044, 2000045, 2000047, 2000048,2000051, 2000052, 2000059, 2000060, 2000061, 2000064, 2000069, 2000074, 2000075,2000076, 2000078, 2000081,3RD DIVISION---------------2000010, 2000011, 2000015, 2000022, 2000058,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 644ROLLCODE:14392 ANANDI UMS, KADAWA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000015, 2000017, 2000018, 2000019, 2000028, 2000050, 2000053, 2000054,2000058,2ND DIVISION---------------2000004, 2000009, 2000013, 2000020, 2000025, 2000026, 2000030, 2000032, 2000034,2000035, 2000036, 2000039, 2000041, 2000045, 2000046, 2000047, 2000049, 2000052,2000057,3RD DIVISION---------------2000002, 2000008, 2000021, 2000024, 2000027, 2000033, 2000037, 2000038, 2000040,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 645ROLLCODE:14393 UMS KUMARIPUR,TETLIYA, KADAWA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000003, 2000006, 2000015, 2000026, 2000027, 2000028, 2000029,2000030, 2000031, 2000032, 2000033, 2000034,2ND DIVISION---------------2000005, 2000008, 2000009, 2000010, 2000011, 2000013, 2000014, 2000016, 2000018,2000019, 2000021, 2000022,3RD DIVISION---------------2000004, 2000007, 2000012, 2000020, 2000023, 2000025,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 646ROLLCODE:14395 UMS LAHGARIYA, BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000016, 2000017, 2000022, 2000028, 2000029, 2000030, 2000031,2000032, 2000034, 2000036,2ND DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000008, 2000014, 2000015, 2000019, 2000021, 2000024, 2000033,2000035, 2000038, 2000040,3RD DIVISION---------------2000007, 2000012, 2000018, 2000020, 2000023, 2000025, 2000026, 2000027, 2000037,2000039,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 647ROLLCODE:14396 UMS KARNPUR, BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000018, 2000028, 2000030,2ND DIVISION---------------2000005, 2000008, 2000009, 2000013, 2000016, 2000021, 2000022,3RD DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000006, 2000007, 2000012, 2000019, 2000027,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 648ROLLCODE:14397 UMS MALAPARA, BASGAON, BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000025,2ND DIVISION---------------2000003, 2000010, 2000017, 2000018, 2000019, 2000023,3RD DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000007, 2000008, 2000009, 2000011, 2000022,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 649ROLLCODE:14398 UMS HAT BALRAMPUR, DHARAMPUR, BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000026, 2000034, 2000036, 2000037,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000006, 2000012, 2000013, 2000017, 2000018, 2000022, 2000023,2000024, 2000025, 2000027, 2000030, 2000031, 2000035, 2000038, 2000040, 2000043,2000045,3RD DIVISION---------------2000008, 2000009, 2000014, 2000019, 2000021, 2000028, 2000029, 2000032, 2000039,2000044,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 650ROLLCODE:14399 UMS CHHAUGHARA, CHAPAKHOR, BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000036, 2000069, 2000073, 2000074, 2000078, 2000080, 2000089, 2000093,2000094, 2000106,2ND DIVISION---------------2000011, 2000016, 2000017, 2000020, 2000022, 2000025, 2000027, 2000028, 2000029,2000032, 2000033, 2000035, 2000040, 2000051, 2000052, 2000055, 2000059, 2000062,2000063, 2000065, 2000067, 2000068, 2000075, 2000077, 2000079, 2000081, 2000082,2000087, 2000090, 2000091, 2000092, 2000095, 2000100, 2000102, 2000104, 2000105,2000109,3RD DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000007, 2000009, 2000010, 2000012, 2000014, 2000015, 2000019,2000030, 2000043, 2000045, 2000046, 2000050, 2000053, 2000054, 2000057, 2000058,2000061, 2000066, 2000070, 2000076, 2000098, 2000103,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 651ROLLCODE:14400 U.M.S, RAUHIYA, SHINGHAUL, ALAM NAGAR, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000023, 2000028, 2000029, 2000030, 2000033, 2000038, 2000041, 2000043,2000045, 2000049, 2000050,2ND DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000006, 2000010, 2000012, 2000013, 2000015, 2000016, 2000022,2000026, 2000034, 2000037, 2000039, 2000042,3RD DIVISION---------------2000011, 2000018,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 652ROLLCODE:14401 U.M.S, MANGATPUR, AMAR SINGHPUR, ALAM NAGAR, KATIH 14-KATIHARAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000011, 2000020, 2000023, 2000024, 2000027, 2000032, 2000043, 2000044, 2000048,2000049, 2000050, 2000051, 2000052,2ND DIVISION---------------2000001, 2000007, 2000008, 2000009, 2000012, 2000013, 2000015, 2000019, 2000022,2000026, 2000028, 2000030, 2000033, 2000034, 2000039, 2000041, 2000042, 2000045,2000047, 2000053,3RD DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000010, 2000016, 2000017, 2000029, 2000037, 2000046,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 653ROLLCODE:14402 U H S DEVAGAON,AJAM NAGAR,KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000011, 2000012, 2000018, 2000023, 2000026, 2000029, 2000030,2000032, 2000033, 2000036, 2000037, 2000038, 2000043, 2000053, 2000055,2ND DIVISION---------------2000002, 2000006, 2000007, 2000008, 2000009, 2000013, 2000014, 2000016, 2000019,2000020, 2000024, 2000031, 2000034, 2000040, 2000041, 2000042, 2000045, 2000046,2000048, 2000051, 2000052, 2000057, 2000058,3RD DIVISION---------------2000010, 2000027, 2000028, 2000044, 2000054,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 654ROLLCODE:14403 U M S KURIYA, BAKKIKOL, RAUNIYA BRARI,KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000010, 2000011, 2000017, 2000023, 2000030,2ND DIVISION---------------2000004, 2000007, 2000009, 2000013, 2000019, 2000020, 2000025, 2000026, 2000029,2000031,3RD DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000008, 2000012, 2000014, 2000015, 2000016, 2000018, 2000021,2000022,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 655ROLLCODE:14404 U M S JALKUMR, CHAUNDI, BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000003, 2000007, 2000016, 2000025, 2000026, 2000047, 2000057, 2000060,2ND DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000008, 2000009, 2000010, 2000014, 2000015, 2000018, 2000019,2000021, 2000022, 2000024, 2000027, 2000028, 2000038, 2000039, 2000044, 2000050,2000052, 2000053, 2000054, 2000055, 2000062, 2000064,3RD DIVISION---------------2000005, 2000011, 2000012, 2000013, 2000017, 2000020, 2000030, 2000032, 2000034,2000036, 2000041, 2000056, 2000058, 2000061,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 656ROLLCODE:14405 U M S KADAMGACHHI, BARSOI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000026, 2000030,2ND DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000007, 2000014, 2000016, 2000017, 2000020, 2000022, 2000027,2000032, 2000033, 2000035,3RD DIVISION---------------2000010,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 657ROLLCODE:14406 U M S BAURA, BHATAWARA, KODHA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------2ND DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000009,3RD DIVISION---------------2000003, 2000005, 2000006, 2000007, 2000008,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 658ROLLCODE:14407 ADARSH U M S KURUM, BIJHARA, KADAVA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000005, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000017, 2000029,2000030, 2000032, 2000034, 2000036, 2000037, 2000038, 2000039, 2000040, 2000044,2000052,2ND DIVISION---------------2000001, 2000003, 2000006, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000018, 2000020,2000021, 2000022, 2000027, 2000031, 2000033, 2000035, 2000041, 2000043, 2000045,2000046, 2000047, 2000048, 2000050, 2000053, 2000054,3RD DIVISION---------------2000013, 2000016, 2000024, 2000025, 2000026, 2000028, 2000042, 2000049, 2000051,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 659ROLLCODE:14408 U M S KASBATOLI, RIJAWANPUR, KADAVA, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000006, 2000007, 2000009, 2000011, 2000012, 2000013, 2000015,2000016, 2000017, 2000018, 2000019, 2000020, 2000021, 2000022, 2000023, 2000024,2ND DIVISION---------------2000002, 2000004, 2000014,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 660ROLLCODE:14409 U M S NIMA SALTHAL, NIMA, MANIHARI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000026, 2000028, 2000029, 2000030, 2000035,2ND DIVISION---------------2000002, 2000008, 2000018, 2000032, 2000036, 2000037, 2000039, 2000040,3RD DIVISION---------------2000011, 2000014, 2000017, 2000023, 2000025, 2000042,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 661ROLLCODE:14501 MADHUSUDAN SAH H/S DHURIYANI KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000023, 2000024, 2000028, 2000034, 2000035, 2000040, 2000041, 2000043,2000059, 2000060, 2000063, 2000064, 2000067, 2000070, 2000071, 2000079, 2000094,2000095, 2000105, 2000111, 2000120, 2000123, 2000126, 2000128, 2000133, 2000135,2000140, 2000149, 2000156, 2000157, 2000165, 2000167, 2000169, 2000172, 2000173,2000176, 2000179, 2000180, 2000184, 2000185, 2000186, 2000192, 2000193, 2000195,2000202, 2000203, 2000209, 2000216, 2000217, 2000218, 2000219, 2000220, 2000221,2000224, 2000225, 2000226, 2000230, 2000233, 2000235, 2000236, 2000237, 2000239,2000241, 2000245, 2000246, 2000248, 2000250, 2000251, 2000254, 2000255, 2000256,2000258, 2000260, 2000261, 2000262, 2000263, 2000268, 2000271, 2000274, 2000275,2000276, 2000279, 2000280, 2000281, 2000284, 2000285, 2000286, 2000288, 2000290,2000292, 2000294, 2000295, 2000296, 2000304, 2000310, 2000311, 2000314, 2000320,2000332, 2000333, 2000338, 2000339, 2000342, 2000344, 2000345, 2000346, 2000348,2000349, 2000359, 2000362,2ND DIVISION---------------2000010, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000016, 2000020, 2000022, 2000026,2000027, 2000029, 2000030, 2000031, 2000032, 2000037, 2000038, 2000042, 2000045,2000051, 2000052, 2000053, 2000057, 2000058, 2000061, 2000066, 2000068, 2000069,2000072, 2000074, 2000076, 2000078, 2000084, 2000085, 2000086, 2000088, 2000090,2000093, 2000096, 2000097, 2000098, 2000100, 2000101, 2000103, 2000104, 2000107,2000110, 2000112, 2000113, 2000115, 2000116, 2000117, 2000121, 2000124, 2000127,2000134, 2000136, 2000141, 2000142, 2000148, 2000150, 2000151, 2000153, 2000160,2000161, 2000162, 2000166, 2000168, 2000170, 2000171, 2000175, 2000177, 2000188,2000191, 2000194, 2000196, 2000199, 2000200, 2000201, 2000205, 2000206, 2000208,2000212, 2000213, 2000215, 2000222, 2000223, 2000227, 2000231, 2000232, 2000234,2000240, 2000242, 2000244, 2000249, 2000266, 2000267, 2000269, 2000270, 2000272,2000283, 2000287, 2000289, 2000291, 2000298, 2000299, 2000301, 2000302, 2000303,2000307, 2000308, 2000316, 2000317, 2000326, 2000328, 2000334, 2000337, 2000340,2000351, 2000354, 2000355, 2000356, 2000357, 2000361,3RD DIVISION---------------2000002, 2000003, 2000007, 2000009, 2000011, 2000017, 2000018, 2000019, 2000021,2000044, 2000046, 2000048, 2000049, 2000065, 2000073, 2000075, 2000080, 2000082,2000087, 2000091, 2000092, 2000099, 2000102, 2000106, 2000118, 2000119, 2000129,2000130, 2000131, 2000137, 2000143, 2000144, 2000146, 2000147, 2000152, 2000154,2000155, 2000158, 2000163, 2000181, 2000183, 2000187, 2000189, 2000198, 2000207,2000210, 2000214, 2000229, 2000238, 2000243, 2000252, 2000257, 2000264, 2000278,2000319, 2000321, 2000323, 2000324, 2000325, 2000327, 2000329, 2000343,PASS---------------1920056,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 662ROLLCODE:14502 SRI MANNALAL SAH HARIJAN H/S SAKAROULI, KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000004, 2000012, 2000015, 2000016, 2000017, 2000019, 2000036, 2000037,2000039, 2000040, 2000051, 2000054, 2000056, 2000061, 2000068, 2000069, 2000074,2000080, 2000090, 2000091, 2000095, 2000098, 2000101, 2000108, 2000113, 2000114,2000120, 2000122, 2000125, 2000126, 2000127, 2000135, 2000136, 2000140, 2000143,2000145, 2000148, 2000150, 2000154, 2000163, 2000172, 2000173, 2000176, 2000177,2000178, 2000180, 2000182, 2000185, 2000188, 2000190, 2000195, 2000197, 2000198,2000199, 2000202, 2000204, 2000208, 2000209, 2000212, 2000213, 2000215, 2000219,2000235, 2000246, 2000248, 2000250, 2000254, 2000268, 2000271, 2000277, 2000281,2000283, 2000284, 2000285, 2000286, 2000287, 2000289, 2000293, 2000294, 2000295,2000296, 2000297, 2000300, 2000302, 2000307, 2000315, 2000317, 2000319, 2000323,2000328, 2000331, 2000333, 2000339, 2000342, 2000343, 2000348, 2000349, 2000354,2000355, 2000357, 2000358, 2000359, 2000363, 2000364, 2000369, 2000396,2ND DIVISION---------------2000003, 2000008, 2000009, 2000010, 2000011, 2000013, 2000020, 2000023, 2000025,2000027, 2000033, 2000041, 2000046, 2000048, 2000053, 2000055, 2000062, 2000063,2000065, 2000070, 2000071, 2000072, 2000081, 2000082, 2000083, 2000085, 2000086,2000089, 2000092, 2000093, 2000097, 2000099, 2000100, 2000103, 2000104, 2000105,2000110, 2000111, 2000112, 2000117, 2000118, 2000119, 2000121, 2000123, 2000124,2000129, 2000132, 2000133, 2000137, 2000138, 2000139, 2000144, 2000146, 2000149,2000153, 2000155, 2000156, 2000157, 2000158, 2000160, 2000162, 2000166, 2000167,2000171, 2000174, 2000181, 2000183, 2000186, 2000187, 2000189, 2000191, 2000193,2000194, 2000196, 2000200, 2000201, 2000214, 2000216, 2000217, 2000218, 2000220,2000224, 2000227, 2000228, 2000231, 2000234, 2000236, 2000239, 2000243, 2000244,2000245, 2000247, 2000251, 2000252, 2000253, 2000255, 2000258, 2000259, 2000260,2000261, 2000264, 2000265, 2000266, 2000270, 2000272, 2000276, 2000282, 2000288,2000290, 2000291, 2000299, 2000301, 2000303, 2000305, 2000309, 2000312, 2000314,2000316, 2000318, 2000322, 2000325, 2000327, 2000329, 2000330, 2000332, 2000337,2000344, 2000347, 2000350, 2000352, 2000356, 2000361, 2000365, 2000367, 2000368,2000371, 2000373, 2000376, 2000378, 2000379, 2000380, 2000385, 2000386, 2000387,2000388, 2000392, 2000397, 2000399, 2000400, 2000402, 2040001, 2040002,3RD DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000014, 2000021, 2000026, 2000028, 2000029, 2000035, 2000038,2000044, 2000045, 2000047, 2000049, 2000052, 2000057, 2000058, 2000060, 2000064,2000066, 2000067, 2000077, 2000079, 2000084, 2000096, 2000107, 2000131, 2000142,2000151, 2000159, 2000161, 2000168, 2000170, 2000175, 2000206, 2000210, 2000211,2000241, 2000257, 2000262, 2000263, 2000275, 2000279, 2000292, 2000308, 2000313,2000321, 2000336, 2000338, 2000345, 2000351, 2000353, 2000360, 2000362, 2000366,2000370, 2000372, 2000375, 2000381, 2000383, 2000389, 2000390, 2000391, 2000393,2000395, 2000403, 2000407, 2000409,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 663ROLLCODE:14503 HIGH SCHOOL KHURIAL KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000021, 2000023, 2000029, 2000056, 2000069, 2000084, 2000085, 2000089, 2000090,2000095, 2000105, 2000112, 2000114, 2000118, 2000123, 2000125, 2000128, 2000130,2000133, 2000134, 2000138, 2000139, 2000142, 2000148, 2000149, 2000150, 2000154,2000162, 2000163, 2000165, 2000168, 2000169, 2000170, 2000171, 2000172, 2000173,2000175, 2000179,2ND DIVISION---------------2000002, 2000007, 2000012, 2000015, 2000016, 2000020, 2000026, 2000027, 2000028,2000031, 2000034, 2000043, 2000045, 2000048, 2000050, 2000051, 2000053, 2000055,2000057, 2000066, 2000068, 2000072, 2000074, 2000075, 2000076, 2000078, 2000080,2000082, 2000086, 2000088, 2000096, 2000097, 2000098, 2000101, 2000107, 2000108,2000113, 2000115, 2000116, 2000119, 2000120, 2000121, 2000122, 2000124, 2000131,2000132, 2000140, 2000143, 2000144, 2000146, 2000151, 2000153, 2000155, 2000156,2000158, 2000160, 2000161, 2000164, 2000166, 2000167, 2000174, 2000176, 2000177,2000178, 2000180, 2000181, 2040001,3RD DIVISION---------------2000005, 2000006, 2000008, 2000009, 2000010, 2000013, 2000022, 2000041, 2000042,2000044, 2000049, 2000052, 2000054, 2000058, 2000059, 2000061, 2000062, 2000063,2000064, 2000083, 2000093, 2000094, 2000102, 2000103, 2000104, 2000110, 2000129,2000135, 2000141, 2000182, 2000183,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 664ROLLCODE:14504 HIGH SCHOOL KANSOI KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000008, 2000011, 2000013, 2000021, 2000024, 2000028, 2000031, 2000032, 2000036,2000037, 2000039, 2000042, 2000044, 2000045, 2000046,2ND DIVISION---------------2000001, 2000002, 2000009, 2000012, 2000014, 2000015, 2000018, 2000019, 2000020,2000025, 2000026, 2000035, 2000038, 2000041, 2000043, 2000048, 2000049, 2000052,2000054,3RD DIVISION---------------2000003, 2000010, 2000023, 2000033, 2000053,BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 665ROLLCODE:14701 RAMPRIT SINGH M S BELWA KATIHAR 14-KATIHAR---------------------------------------------------------------------------------1ST DIVISION---------------2000001, 2000005, 2000006, 2000013, 2000014, 2000022, 2000033, 2000034, 2000035,2000042, 2000043, 2000048, 2000054, 2000055, 2000056, 2000059, 2000061, 2000065,2000066, 2000068,2ND DIVISION---------------2000003, 2000008, 2000017, 2000018, 2000021, 2000023, 2000024, 2000025, 2000026,2000029, 2000030, 2000031, 2000032, 2000037, 2000040, 2000046, 2000047, 2000049,2000050, 2000051, 2000052, 2000057, 2000058, 2000060, 2000067, 2000069, 2040001,3RD DIVISION---------------2000004, 2000007, 2000009, 2000015, 2000027, 2000028, 2000036, 2000038, 2000039,2000041, 2000063, 2000064,