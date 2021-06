आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: 19 अगस्त से शुरू होंगी सीईटी परीक्षाएं, इन कोर्सेस में मिलेगा प्रवेश

आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 19 अगस्त से 25 अगस्त तक इंजीनियरिंग, कृषि और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि यह प्रवेश परीक्षा जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (जेएनटीयू) काकीनाडा द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से बीई, बीटेक, बीएससी, बीएफएससी, बीफार्मा, फार्माडी, बीवीएससी और एएच पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश मिलता है। अभ्यर्थी परीक्षा की तिथियों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एपीएससीईई की आधिकारिक वेबसाइट sche.ap.gov.in पर जा सकते हैं।

Andhra Pradesh Government will conduct Engineering, Agriculture and Pharmacy Common Entrance Test from 19th August to 25th August