NExT Mock Test 2023 Cancelled: एम्स नेशनल एग्जिट टेस्ट कैंसिल, पंजीकरण शुल्क होगा वापस

सरकार ने पिछले साल सितंबर में एनएमसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए एनईएक्सटी परीक्षा आयोजित करने की समय सीमा सितंबर 2024 तक बढ़ा दी थी। एनएमसी अधिनियम के अनुसार, आयोग को लागू होने के तीन साल के भीतर सामान्य अंतिम वर्ष की स्नातक चिकित्सा परीक्षा NExT का संचालन करना होगा। यह अधिनियम सितंबर 2020 में लागू हुआ। NExT विनियम 2023 में कहा गया है कि परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी, NExT चरण 1 और NExT चरण 2 परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी।